Hỗ trợ nhân dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID

ANTD.VN - Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý dân cư và lĩnh vực an sinh xã hội, Công an xã Phúc Thọ, Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nhân dân đăng ký, tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Để việc triển khai đạt hiệu quả, Công an xã Phúc Thọ đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống các thôn, khu dân cư trên địa bàn để tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng VNeID.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, lực lượng Công an xã tập trung hỗ trợ những trường hợp còn gặp khó khăn trong quá trình thao tác, nhất là người cao tuổi, người ít có điều kiện tiếp cận với công nghệ.

CBCS Công an xã Phúc Thọ hướng dẫn nhân dân sử dụng tiện ích của ứng dụng VNeID

Công tác hướng dẫn được triển khai linh hoạt tại nhiều địa điểm như trụ sở tiếp công dân, các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học. CBCS trực tiếp hướng dẫn người dân từng bước cài đặt ứng dụng, đăng ký, kích hoạt tài khoản và tích hợp các thông tin cần thiết; đồng thời kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Với tinh thần trách nhiệm, tận tình hỗ trợ nhân dân, từ ngày 25-8 đến 5-9-2026, Công an xã Phúc Thọ đã hướng dẫn 526 công dân tích hợp thành công tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Bên cạnh việc hỗ trợ trực tiếp, Công an xã Phúc Thọ còn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tăng cường tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh và các nền tảng mạng xã hội của địa phương.

Lực lượng an ninh cơ sở cùng tham gia công tác tuyên truyền về tiện ích của ứng dụng VNeID

Nội dung tuyên truyền tập trung giới thiệu lợi ích của việc tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID, các tiện ích của giao dịch điện tử, qua đó giúp người dân hiểu rõ hơn về giá trị thiết thực của chuyển đổi số và chủ động tham gia thực hiện.

Việc tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID giúp người dân thuận tiện hơn trong việc tiếp cận thông tin, theo dõi các chế độ, chính sách và thực hiện các giao dịch liên quan đến an sinh xã hội.

Đối với cơ quan quản lý Nhà nước, việc cập nhật, liên thông dữ liệu góp phần rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, hạn chế sai sót, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân.

Thông qua quá trình triển khai, Công an xã Phúc Thọ không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số mà còn từng bước nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ trong giải quyết các thủ tục, giao dịch liên quan đến đời sống hàng ngày.