Bệnh viện E đình chỉ nhân viên liên quan đến phản ánh nhận tiền tại Khoa Xạ trị

ANTD.VN - Giám đốc Bệnh viện E cho biết, liên quan đến sự việc kẹp tiền vào sổ khám, Bệnh viện E đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh, đồng thời đang phối hợp, làm việc với cơ quan chức năng.

Chiều 10/9, liên quan phản ánh nhân viên y tế Khoa Xạ trị nhận tiền của người bệnh để được xạ trị sớm, Giám đốc Bệnh viện E Nguyễn Công Hựu đã có báo cáo nêu, ngày 8/9, sau khi tiếp nhận thông tin từ nhóm phóng viên về việc người bệnh khi đến xạ trị thường kẹp tiền vào sổ hẹn xạ và đưa vào phòng điều khiển máy xạ trị gia tốc, lãnh đạo bệnh viện đã làm việc với Khoa Xạ trị để xác minh.

Bệnh viện cho biết, một số clip do phóng viên cung cấp, ghi nhận trong tháng 8, cho thấy, nhân viên y tế có cầm số tiền người bệnh để trong sổ hẹn xạ, mỗi lần 50.000-100.000 đồng.

Theo Bệnh viện E, có 5 nhân viên y tế được phân công làm việc tại phòng điều khiển máy gia tốc xạ trị. Trong các clip do phóng viên cung cấp có hình ảnh 4 trong số 5 nhân viên này.

Xác định nội dung phản ánh là nghiêm trọng, vi phạm các quy định của bệnh viện, ngành y tế nếu được xác định là có hành vi sai phạm, đồng thời ảnh hưởng đến người bệnh và uy tín bệnh viện, Ban Giám đốc Bệnh viện E đã yêu cầu các cá nhân liên quan làm bản tường trình, đồng thời tổ chức họp toàn bộ Khoa Xạ trị để làm rõ vụ việc.

Trong bản tường trình, các nhân viên liên quan khẳng định không cố tình chèo kéo, gây khó khăn hay vòi vĩnh người bệnh. Các nhân viên cho rằng không biết việc người bệnh kẹp tiền trong sổ hẹn xạ và xác nhận một số trường hợp có nhận quà cảm ơn của người bệnh sau khi xạ trị xong.

Bệnh viện E cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chức năng xác minh, làm sáng tỏ vụ việc, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để có biện pháp xử lý nghiêm minh, kịp thời.