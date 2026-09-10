Vì sao không đình chỉ thi công công trình 176 Trần Vỹ, nơi xảy ra tai nạn lao động chết người?

ANTD.VN -Công trình xây dựng Dự án tòa nhà hỗn hợp tại 176 Trần Vỹ vừa xảy ra tai nạn lao động làm 1 công nhân tử vong nhưng cơ quan chức năng và chính quyền địa phương không đình chỉ dự án để chấn chỉnh tai nạn lao động và làm rõ nguyên nhân?

Vừa kiểm tra an toàn 1 tuần thì xảy ra tai nạn chết người

Theo biên bản làm việc được UBND phường Phú Diễn, TP Hà Nội lập ngày 2/9 cho thấy, khoảng 13h30 ngày 29/8, tại công trường số 176 Trần Vỹ, phường Phú Diễn xảy ra vụ tai nạn lao động đối với ông T.V.V, sinh năm 1983 là người lao động làm việc tại sàn tầng 3 của công trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong.

Theo trình bày ban đầu của đại diện nhà thầu và những người có liên quan tại buổi làm việc, trong sáng 29/8, ông V. có biểu hiện mệt, người nôn nao và buổi trưa cùng ngày không ăn. Tuy nhiên, ông V. đã không khai báo tình hình sức khỏe tại thời điểm vào dự án làm việc. Khoảng 13h30 chiều, khi làm việc trên giàn giáo cao khoảng 1,5m đặt trên mặt sàn tầng 3, ông V. bị ngã. Theo biên bản ghi nhận rằng, phạm vi công việc được giao đối với ông V. là đứng dưới phụ hồ cho trên mặt sàn giáo.

Dù vậy, tại biên bản lập ngày 2/9 của UBND phường Phú Diễn cũng nêu rõ, nội dung nêu trên là thông tin, lời trình bày ban đầu của các bên để ghi nhận vụ việc, không phải kết luận về nguyên nhân tai nạn lao động.

Việc xác định nguyên nhân vụ tai nạn lao động và trách nhiệm các bên liên quan thực hiện theo kết quả xác minh, điều tra của cơ quan có thẩm quyền.

Công trình Dự án khu văn phòng , thương mại dịch vụ, dạy nghề và khách sạn 176 Trần Vỹ (công trình 176 Trần Vỹ) được Sở Xây dựng Hà Nội cấp Giấy phép xây dựng vào ngày 11/11/2024, trong đó khối hỗn hợp cao tầng có quy mô 30 tầng, 1 tum thang kỹ thuật và 3 tầng hầm. Biên bản của UBND phường Phú Diễn cũng nêu, đây là công trình có quy mô lớn, hoạt động thi công diễn ra tại nhiều cao độ, có nhiều công việc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không được kiểm soát thường xuyên.

Dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng, khách sạn, dạy nghề do Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Thủ đô làm chủ đầu tư

Điều đáng nói là mặc dù công trình dự án xảy ra tai nạn lao động làm 1 công nhân tử vong nhưng UBND phường Phú Diễn lại không thực hiện tạm đình chỉ công trường để chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn cho người lao động và dân cư xung quanh, lân cận dự án đang thi công.

Việc chấn chỉnh công tác an toàn lao động chỉ được UBND phường Phú Diễn yêu cầu đối với chủ đầu tư, nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát trên Biên bản giấy tờ.

Theo đó, Biên bản yêu cầu rà soát tổng thể các biện pháp an toàn trong thi công xây dựng, đặc biệt đối với giàn giáo, sàn thao tác, lan can… Chỉ tổ chức thi công tại vị trí khi đã bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn, khi phát hiện nguy cơ mất an toàn phải dừng ngay công việc tại khu vực đó để khắc phục…

Ngay trước đó chỉ khoảng 1 tuần, ngày 21/8, UBND phường Phú Diễn cũng đã có Đoàn kiểm tra công trình 176 Trần Vỹ.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận công trình vẫn còn một số vị trí lan can mép biên sàn chưa chắc chắn, một số chỗ việc che chắn chưa kín, vẫn còn hiện tượng bụi phát tán và vật liệu xây dựng rơi vãi ra khu vực bên ngoài phạm vi công trường, có nguy cơ ảnh hưởng đến các hộ dân và khu vực xung quanh.

Công trình xây dựng xảy ra tai nạn lao động chết người nhưng các bên cho rằng, sự việc đã xử lý xong và không muốn thông tin

Thêm vào đó, một số công nhân tại công trường không sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với công việc đang thực hiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình thi công xây dựng.

Và đến chiều ngày 29/8 xảy ra vụ việc tai nạn lao động tại công trình 176 Trần Vỹ làm 1 nam công nhân tử vong.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Thông tin với phóng viên An ninh Thủ đô, lãnh đạo UBND phường Phú Diễn xác nhận, có vụ việc tai nạn lao động xảy ra tại công trình 176 Trần Vỹ làm một công nhân tử vong.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc, phường đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, lập biên bản ghi nhận sự việc. Bên cạnh đó, UBND phường Phú Diễn cho biết, cũng đã hỗ trợ thân nhân gia đình người bị nạn số tiền 19,5 triệu đồng.

Dù vậy, khi phóng viên đặt vấn đề, vì sao công trình thi công xảy ra tai nạn lao động chết người nhưng UBND phường không tạm đình chỉ, yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công dừng thi công để lập lại phương án đảm bảo an toàn lao động thì phía phường Phú Diễn không thông tin.

Trong khi đó, phóng viên liên hệ với Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Thủ đô Thủ đô, chủ đầu tư dự án 176 Trần Vỹ thì được cho biết, sự việc đã xử lý xong nên không muốn thông tin gì thêm!

Vì sao công trình xây dựng xảy ra tai nạn lao động chết người nhưng UBND phường Phú Diễn lại để công trình tiếp tục thi công? Dư luận đặt vấn đề, nếu công tác đảm bảo an toàn lao động không được chấn chỉnh, không được nhà thầu xây dựng nghiêm túc thực hiện lại xảy ra tai nạn lao động chết tại đây thì trách nhiệm thuộc về ai?

Theo tài liệu, công trình 176 Trần Vỹ là dự án công trình hỗn hợp khu văn phòng, thương mại, dịch vụ, dạy nghề và khách sạn do Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Thủ đô làm chủ đầu tư.

Dự án được UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 5/2022 trên quy mô khoảng 7.600m2. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm. Dự án khởi công trong quý II-2022 và hoàn thành vào quý II-2024. Tuy nhiên, tháng 11/2024, thời gian hoàn thành dự án đã được TP Hà Nội điều chỉnh, gia hạn hết quý II/2027. Nhà thầu xây dựng theo Biên bản làm việc của UBND phường Phú Diễn là Công ty TNHH Xây dựng Liên hiệp Tài Phát.