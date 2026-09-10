Kiểm tra hoạt động thiết bị an toàn cháy, nổ tại Tòa nhà Tràng An Complex

ANTD.VN - Nhằm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa nguy cơ cháy, nổ tại các tổ hợp nhà cao tầng, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 11 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với Ban Quản lý tòa nhà Tràng An Complex tổ chức tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ an toàn cháy, nổ cho lực lượng cơ sở và cư dân đang sinh sống, làm việc tại số 1 Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, Hà Nội.

Hướng dẫn học viên sử dụng lăng vòi chữa cháy để dập tắt đám cháy giả định

Các khu chung cư, tổ hợp nhà cao tầng mang lại không gian sống với nhiều tiện ích nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ từ khu vực sạc xe điện, việc bố trí vật liệu dễ cháy chưa hợp lý, quá tải hệ thống điện do sử dụng thiết bị công suất lớn hoặc sơ suất trong quá trình đun nấu, thắp hương tại các căn hộ.

Đặc biệt, khi xảy ra cháy, khói, khí độc có thể lan nhanh qua hộp kỹ thuật, cầu thang bộ, ảnh hưởng đến quá trình thoát nạn. Vì vậy, việc chủ động phòng ngừa và trang bị kỹ năng PCCC&CNCH có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Tại phần tuyên truyền, báo cáo viên Đội CC&CNCH khu vực số 11 phổ biến các quy định pháp luật, làm rõ trách nhiệm của Ban Quản lý tòa nhà và vai trò của lực lượng thường trực trong công tác kiểm tra, bảo đảm an toàn.

Cán bộ tuyên truyền đồng thời phân tích những nguy cơ gây cháy phổ biến như sạc xe điện qua đêm, sử dụng thiết bị điện quá tải, sơ suất khi đun nấu; hướng dẫn quy trình tự kiểm tra an toàn tại căn hộ, quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt và duy trì lối thoát nạn thông thoáng.

Hướng dẫn học viên sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy giả định

Ngay sau phần lý thuyết, học viên trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy giả định và tham gia diễn tập phương án CC&CNCH, qua đó rèn luyện kỹ năng sử dụng phương tiện tại chỗ và khả năng phối hợp khi có tình huống phát sinh.

Tại phần thực tập phương án, tình huống giả định xảy ra cháy lớn tại khu vực văn phòng, dịch vụ thương mại tầng 2 của tòa nhà. Đám cháy tỏa ra lượng lớn khói độc, lan theo đường ống kỹ thuật và cầu thang bộ, gây nguy hiểm cho các tầng phía trên.

Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng tại chỗ cùng nhân viên, cư dân nhanh chóng hô hoán, kích hoạt hệ thống báo cháy, ngắt điện khu vực nguy hiểm; đồng thời báo tin cho lực lượng chức năng và chủ động triển khai các biện pháp chữa cháy, cứu nạn ban đầu.

Báo cáo viên Đội CC&CNCH khu vực số 11 triển khai các nội dung trọng tâm của chương trình tập huấn PCCC&CNCH cho lực lượng cơ sở và cư dân Tòa nhà Tràng An Complex

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với lực lượng cơ sở triển khai phun nước khống chế, ngăn cháy lan; đồng thời rà soát các khu vực, hướng dẫn thoát nạn và đưa người bị mắc kẹt ra nơi an toàn.

Thông qua chương trình, lực lượng tại chỗ và cư dân Tòa nhà Tràng An Complex để đánh giá sự phối hợp, kiểm tra hoạt động của các thiết bị PCCC tại tòa nhà, đồng thời qua đó nâng cao nhận thức pháp luật, củng cố kiến thức và rèn luyện các kỹ năng PCCC&CNCH cần thiết. Tuyên truyền diễn tập nâng cao kỹ năng, phát huy phương châm “4 tại chỗ” ngay từ những phút đầu khi xảy ra sự cố, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, chủ động.