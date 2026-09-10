Chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó cháy, nổ

ANTD.VN - Bên cạnh nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, Phòng bảo vệ Công ty cổ phần Đồng Xuân thường xuyên tự luyện tập, tập huấn nghiệp vụ PCCC, thực tập các phương án chữa cháy, qua đó nâng cao kỹ năng và khả năng xử lý tình huống ngay từ những phút đầu.

Lực lượng bảo vệ luôn chủ động luyện tập đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại khu vực chợ Đồng Xuân

Giữ an ninh từ những việc thường ngày

Chợ Đồng Xuân là địa điểm kinh doanh, mua bán sầm uất, thường xuyên tập trung đông người, hàng hóa và phương tiện. Vì vậy, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và đặc biệt là phòng cháy, chữa cháy (PCCC) luôn được đặt lên hàng đầu. Tại đây, Phòng bảo vệ Công ty cổ phần Đồng Xuân xác định sự chủ động không chỉ nằm ở việc duy trì lực lượng ứng trực mà còn phải thường xuyên rèn luyện, kiểm tra, thực tập để mỗi cán bộ, nhân viên bảo vệ có thể bình tĩnh, thành thạo xử lý khi sự cố xảy ra.

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 của Phòng bảo vệ Công ty cổ phần Đồng Xuân, lực lượng bảo vệ đã chủ động tuần tra, nắm tình hình an ninh, trật tự, phòng ngừa tội phạm, góp phần bảo đảm an toàn tài sản cho các hộ kinh doanh cũng như người dân đến tham quan, mua bán tại chợ. Cùng với đó, phòng làm tốt công tác vận động quần chúng tố giác tội phạm, xây dựng mạng lưới an toàn viên trong các hộ kinh doanh.

Đằng sau hoạt động tưởng như quen thuộc ấy là yêu cầu duy trì sự cảnh giác liên tục. Hàng ngày, các tổ bảo vệ tổ chức kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình từ các hộ kinh doanh để kịp thời báo cáo lãnh đạo công ty, chủ động đưa ra phương án xử lý những vấn đề phát sinh.

Theo ông Nguyễn Phi Long, Trưởng phòng Bảo vệ - Công ty cổ phần Đồng Xuân: "Trong 6 tháng đầu năm, Phòng bảo vệ đã phối hợp Công an phường Hoàn Kiếm giải quyết, xử lý 141 trường hợp dừng, đỗ xe trái quy định, vi phạm giao thông và 35 trường hợp bán hàng rong. Qua tuần tra, kiểm tra vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều, lực lượng bảo vệ lập 93 biên bản vi phạm nội quy chợ; trong đó có 16 hộ kinh doanh vi phạm về an toàn sử dụng điện, 35 hộ quên khóa cửa quầy sạp và 42 trường hợp lấn chiếm diện tích công cộng để kinh doanh".

Những con số trên cho thấy công tác bảo vệ tại chợ không chỉ là giữ gìn trật tự tại các khu vực kinh doanh mà còn bao gồm việc phát hiện sớm những nguy cơ có thể dẫn tới mất an toàn.

Luyện tập sử dụng bình PCCC đáp ứng yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố

Đáng chú ý, khoảng 10h40 ngày 22-4-2026, khi xảy ra vụ việc gây mất ANTT giữa hai chủ kinh doanh tại khu vực tầng 1 chợ Đồng Xuân, lực lượng Phòng bảo vệ đã có mặt kịp thời, mời các bên về phòng để giải quyết. Cách xử lý nhanh chóng, chủ động góp phần ngăn ngừa vụ việc phát sinh phức tạp.

Tự luyện tập để không bị động khi có cháy

Với chợ Đồng Xuân, nguy cơ cháy luôn là vấn đề được đặt trong trạng thái cảnh giác cao. Các hoạt động kinh doanh diễn ra liên tục, trong khi hệ thống điện, hàng hóa và các điều kiện sinh hoạt tại khu vực chợ đòi hỏi phải được kiểm tra thường xuyên.

Phòng bảo vệ đã tăng cường kiểm tra an toàn sử dụng điện của các hộ kinh doanh; đồng thời phối hợp Phòng Kỹ thuật và Quản lý công trình, Phòng Quản lý chợ kiểm tra, duy trì việc thực hiện nội quy chợ và các quy định về an toàn PCCC tại chợ Đồng Xuân Bắc Qua và chợ Cầu Đông.

Từ đầu giờ sáng đến cuối giờ chiều, lực lượng bảo vệ thường xuyên kiểm tra, lập biên bản, xử lý các trường hợp vi phạm nội quy PCCC. Qua đó đã phát hiện và chuyển cơ quan chức năng xử lý 16 trường hợp vi phạm quy định về an toàn sử dụng điện.

Nhưng điều đáng chú ý trong công tác PCCC tại đây không chỉ là kiểm tra và nhắc nhở. Phòng bảo vệ còn duy trì việc tập huấn định kỳ, nâng cao nghiệp vụ PCCC và thường xuyên tự thực tập phương án chữa cháy đã được Ban Tổng Giám đốc và cơ quan Cảnh sát PCCC phê duyệt.

Việc thường xuyên luyện tập có ý nghĩa đặc biệt đối với lực lượng bảo vệ - những người có thể là lực lượng đầu tiên phát hiện và tiếp cận sự cố khi cháy, nổ xảy ra. Qua mỗi lần thực tập, cán bộ, nhân viên có điều kiện rèn luyện thao tác, củng cố khả năng phối hợp và quan trọng hơn là hình thành phản xạ xử lý trong tình huống khẩn cấp.

Bởi trong một vụ cháy, thời gian là yếu tố quyết định. Một thao tác chậm, một phút lúng túng hay việc không biết sử dụng phương tiện chữa cháy đúng cách đều có thể khiến đám cháy phát triển nhanh. Chính vì vậy, tự luyện tập thường xuyên là cách để biến phương án trên giấy thành kỹ năng thực tế.

Song song với luyện tập, công tác ứng trực của lực lượng PCCC nghĩa vụ thuộc Phòng bảo vệ được duy trì nghiêm túc. Qua các đợt kiểm tra định kỳ, đột xuất, lực lượng ứng trực PCCC được đánh giá cao, bảo đảm đủ 100% quân số theo phương án PCCC đã xây dựng, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Lực lượng bảo vệ luôn tự luyện tập để ứng phó tình huống, sự cố bất ngờ

Cùng với lực lượng bảo vệ, các hộ kinh doanh cũng được tuyên truyền về quy định an toàn PCCC, nâng cao ý thức trách nhiệm và chủ động phòng ngừa. Hàng hóa, vật dụng được nhắc nhở sắp xếp gọn gàng, không che lấp họng nước cứu hỏa và các phương tiện chữa cháy, bảo đảm khi có tình huống xảy ra, lực lượng chức năng có thể nhanh chóng tiếp cận và xử lý.

Đây cũng là cách Phòng bảo vệ từng bước xây dựng thế trận an toàn ngay trong chợ: người bảo vệ thường xuyên tuần tra, hộ kinh doanh nâng cao ý thức, mạng lưới an toàn viên phát huy vai trò và lực lượng PCCC luôn duy trì trạng thái sẵn sàng.

Trong 6 tháng cuối năm, Phòng bảo vệ Công ty cổ phần Đồng Xuân xác định tiếp tục bảo đảm an toàn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và PCCC, đặc biệt trong các dịp lễ lớn; đồng thời tiếp tục chú trọng phòng, chống cháy nổ trong mùa hanh khô. Công tác phối hợp với UBND, Công an thành phố, Công an phường Hoàn Kiếm, lực lượng Cảnh sát PCCC và các phòng, ban của Công ty sẽ được tăng cường để tuyên truyền, kiểm tra, xử lý những vi phạm liên quan đến ANTT, trật tự đô thị, văn minh thương mại và phòng, chống cháy, nổ.

Từ những ca trực, những lượt tuần tra đến các buổi tự luyện tập phương án chữa cháy, sự chủ động đang được Phòng bảo vệ chợ Đồng Xuân duy trì thành công việc thường xuyên. Đó là sự chuẩn bị cần thiết để khi tình huống bất ngờ xảy ra, mỗi cán bộ, nhân viên không chỉ biết mình phải làm gì mà còn đủ kỹ năng và bản lĩnh để hành động nhanh, đúng, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản và giữ bình yên cho một trong những khu vực kinh doanh sầm uất của Thủ đô.