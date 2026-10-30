Khai giảng khóa đào tạo nghề đầu tiên dành cho nhóm đối tượng đặc thù

ANTD.VN -Ngày 30-10, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ tổ chức lễ khai giảng khóa I đào tạo nghề cho nhóm đối tượng đặc thù, gồm công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân và người tái hòa nhập cộng đồng. Chương trình hướng tới trang bị kỹ năng nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm, giúp người học ổn định cuộc sống.

Dự lễ khai giảng có Trung tướng Trần Văn Thiện, Cục trưởng Cục C11 (Bộ Công an); đại diện Công an các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp cùng cán bộ, giáo viên và học viên nhà trường.

Lãnh đạo Cục C11 tặng hoa cho đại diện Ban Giám hiệu trường.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã theo dõi video giới thiệu về định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số. Nhà trường công bố quyết định mở lớp và kế hoạch đào tạo khóa I dành cho nhóm đối tượng đặc thù.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Trung tướng Trần Văn Thiện, Cục trưởng Cục C11 nhấn mạnh, việc tổ chức khóa đào tạo có ý nghĩa thiết thực trong thực hiện chính sách hỗ trợ học nghề, tạo việc làm cho công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân và người tái hòa nhập cộng đồng.

Theo Trung tướng Trần Văn Thiện, học nghề không chỉ giúp người học có thêm kiến thức, kỹ năng mà còn mở ra cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp, từng bước ổn định cuộc sống, chăm lo gia đình và đóng góp cho xã hội.

Để chương trình đạt hiệu quả, Cục trưởng Cục C11 đề nghị nhà trường chú trọng đào tạo thực hành, bảo đảm an toàn, đánh giá đúng năng lực người học; đồng thời tăng cường phối hợp với doanh nghiệp trong tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học viên khi bắt đầu công việc.

Đối với chính sách hỗ trợ học nghề, Trung tướng Trần Văn Thiện yêu cầu nhà trường phối hợp với các địa phương hướng dẫn đầy đủ, thực hiện công khai, kịp thời các chế độ dành cho học viên đủ điều kiện theo quy định.

Cùng với đó, Công an các địa phương, chính quyền, đoàn thể và gia đình cần tiếp tục quan tâm, động viên, tạo điều kiện để học viên hoàn thành chương trình đào tạo, có việc làm và ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại buổi lễ, thầy Đặng An Bình, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ cho biết, nhà trường xác định nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức đào tạo gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, bảo đảm học viên sau khi hoàn thành chương trình có đủ kỹ năng nghề để tìm kiếm việc làm.

Theo đó, nhà trường sẽ bố trí đội ngũ giáo viên có chuyên môn, chuẩn bị trang thiết bị, vật tư thực hành và tăng cường phối hợp với doanh nghiệp trong quá trình đào tạo.

Tại lễ khai giảng, đại diện nhóm học viên tái hòa nhập cộng đồng cũng chia sẻ những khó khăn khi trở về địa phương, nhất là trong tìm kiếm việc làm do thiếu kỹ năng nghề. Việc được hỗ trợ học nghề, kết nối tuyển dụng là cơ hội để họ từng bước ổn định cuộc sống, tự tin hòa nhập cộng đồng.

Tại chương trình, các đơn vị đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa nhà trường và các doanh nghiệp trong đào tạo, hướng nghiệp và giải quyết việc làm.

Sau lễ khai giảng, các đại biểu đã tham quan mô hình đào tạo nghề, giới thiệu việc làm gắn với dịch vụ sửa chữa ô tô điện VinFast; tư vấn hướng nghiệp và tiếp nhận hồ sơ nhập học.