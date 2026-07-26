Chăm sóc thai kỳ chủ động giúp thu hẹp "khoảng trống miễn dịch" ở trẻ

ANTD.VN - Ngày 26/7, tại Hà Nội Hội Phụ Sản Việt Nam (VAGO) với sự hỗ trợ khoa học của Công ty TNHH Pfizer Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học "Chiến lược chăm sóc cho phụ nữ mang thai: Mẹ chủ động - Con được bảo vệ".

Chương trình nhằm cập nhật các bằng chứng khoa học về vi-rút hợp bào hô hấp (RSV), đồng thời nhấn mạnh vai trò của chăm sóc thai kỳ chủ động trong bảo vệ sức khỏe trẻ ngay từ những tháng đầu đời.

Phát biểu khai mạc, GS.TS.BS Nguyễn Viết Tiến - Chủ tịch Hội Phụ Sản Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế cho biết, chăm sóc thai kỳ hiện nay không chỉ dừng ở việc theo dõi sự phát triển của thai nhi mà ngày càng hướng tới dự phòng các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ sau sinh.

"Đây là xu hướng được phản ánh trong các hướng dẫn chuyên môn mới nhằm chuẩn hóa thực hành lâm sàng, hỗ trợ bác sĩ triển khai chăm sóc thai kỳ theo hướng chủ động và dự phòng, vì lợi ích lâu dài của cả mẹ và bé", GS. Tiến nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia, RSV là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nhiễm trùng đường hô hấp dưới ở trẻ em. Mỗi năm trên thế giới, loại vi-rút này liên quan tới khoảng 1,4 triệu ca nhập viện và 27.300 ca tử vong ở trẻ dưới 6 tháng tuổi.

GS Nguyễn Viết Tiến, Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam chia sẻ về lợi ích của tiêm vaccine và cho con bú để phòng bệnh truyền nhiễm ở trẻ nhỏ.

Tại Việt Nam, RSV chiếm khoảng 24-48% các trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp dưới ở trẻ em điều trị tại các bệnh viện nhi. Nghiên cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương cho thấy nhóm trẻ dưới 3 tháng tuổi chiếm 42,7% số ca mắc RSV, tiếp đến là nhóm từ 3-6 tháng tuổi.

Đây cũng là giai đoạn tồn tại "khoảng trống miễn dịch" khi hệ miễn dịch của trẻ còn non nớt, đường thở nhỏ, trong khi cơ thể chưa có đủ kháng thể để chống lại vi-rút, khiến nguy cơ diễn tiến nặng cao hơn.

Mặc dù trẻ sinh non, mắc bệnh tim bẩm sinh, bệnh phổi mạn tính hoặc suy giảm miễn dịch có nguy cơ cao hơn, song RSV vẫn có thể gây bệnh nặng ở cả những trẻ sinh đủ tháng và trước đó hoàn toàn khỏe mạnh.

Chia sẻ tại tọa đàm, PGS.TS.BS Nguyễn Thị Diệu Thúy - Trưởng Bộ môn Nhi (Đại học Y Hà Nội), Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) cho biết khoảng 81,2% trẻ phải điều trị hồi sức tích cực (ICU) do RSV không có bệnh nền.

"Trẻ khỏe mạnh không đồng nghĩa với việc an toàn trước RSV. Ban đầu trẻ có thể chỉ ho, sổ mũi hoặc khó thở nhưng bệnh có thể nhanh chóng tiến triển thành viêm tiểu phế quản, suy hô hấp và phải thở máy hoặc đặt nội khí quản. Khoảng 23,8% trẻ nhập ICU do RSV cần thở máy xâm lấn, phản ánh mức độ nghiêm trọng của bệnh", PGS. Thúy cho biết.

Không chỉ gây bệnh cấp tính, RSV còn liên quan đến nhiều biến chứng hô hấp lâu dài. Trẻ từng nhiễm RSV có nguy cơ khò khè tái diễn cao gấp 3,2-4,3 lần; nguy cơ mắc hen suyễn tăng từ 2-12 lần. Khoảng 27% trẻ nhập viện do viêm tiểu phế quản nặng có thể mắc hen trước 5 tuổi.

Các chuyên gia trao đổi với báo chí tại toạ đàm.

Theo các chuyên gia, hiện việc điều trị RSV vẫn chủ yếu là điều trị hỗ trợ, tập trung kiểm soát triệu chứng và hỗ trợ hô hấp. Vì vậy, xu hướng hiện nay là chuyển trọng tâm sang dự phòng từ sớm ngay trong thai kỳ.

Từ đó việc bảo vệ trẻ trước các bệnh nhiễm trùng hô hấp cần được thực hiện bằng nhiều biện pháp đồng bộ, từ khám thai định kỳ, duy trì dinh dưỡng hợp lý, tư vấn y khoa đến chăm sóc miễn dịch trong thai kỳ.

Đồng ý quan điểm trên, TS.BS Ngô Thị Yên - nguyên Trưởng khoa Chăm sóc trước sinh, Bệnh viện Từ Dũ cho biết trong ba tháng cuối thai kỳ, kháng thể của người mẹ được truyền qua nhau thai, giúp trẻ có một phần miễn dịch ngay khi chào đời.

"Một thai kỳ được chăm sóc tốt không chỉ mang lại sức khỏe cho mẹ mà còn trao cho con món quà miễn dịch quý giá. Sự truyền kháng thể từ mẹ trong những tháng cuối thai kỳ góp phần thu hẹp khoảng trống miễn dịch của trẻ trong 6 tháng đầu đời, khi hệ miễn dịch còn non nớt", TS. Yên chia sẻ.

Thông qua tọa đàm, các chuyên gia kỳ vọng phụ nữ mang thai và gia đình sẽ có thêm thông tin khoa học về RSV, hiểu rõ hơn "khoảng trống miễn dịch" trong 6 tháng đầu đời của trẻ để chủ động trao đổi với bác sĩ, lựa chọn các biện pháp chăm sóc phù hợp trong thai kỳ và sau sinh.