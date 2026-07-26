Trường hợp nào phải kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu

ANTD.VN - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Cục An toàn thực phẩm cho biết đã ban hành Công văn số 1391/ATTP-TP gửi các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm và phụ gia thực phẩm nhằm hướng dẫn việc thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Theo Cục An toàn thực phẩm, thời gian qua đơn vị nhận được nhiều văn bản của doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn việc áp dụng Thông tư số 15/2024/TT-BYT của Bộ Y tế về danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm và các sản phẩm phải thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm khi nhập khẩu.

Để thống nhất thực hiện, Cục An toàn thực phẩm đã làm rõ 5 trường hợp cụ thể.

Đối với các sản phẩm là phụ gia thực phẩm có tên trong danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 15/2024/TT-BYT, doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo đúng quy định trước khi đưa vào lưu thông.

Ngược lại, nếu sản phẩm có tên trong danh mục nhưng không được sử dụng với mục đích làm thực phẩm, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thì không thuộc đối tượng phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm. Quy định này được áp dụng theo điểm b khoản 4 Điều 3 Thông tư số 15/2024/TT-BYT, góp phần phân định rõ phạm vi quản lý, tránh phát sinh thủ tục không cần thiết.

Cục An toàn thực phẩm cũng nhấn mạnh một số trường hợp được miễn thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu. Cụ thể, các sản phẩm chỉ phục vụ sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ sản xuất nội bộ của doanh nghiệp, không tiêu thụ trên thị trường trong nước sẽ được miễn thủ tục tự công bố sản phẩm và miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm khi nhập khẩu, trừ trường hợp sản phẩm có cảnh báo về an toàn thực phẩm.

Quy định này được thực hiện theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp mà vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý rủi ro.

Đối với các sản phẩm được sử dụng làm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký bản công bố sản phẩm theo Điều 6 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Hồ sơ, trình tự đăng ký được thực hiện theo Điều 7 của Nghị định; cơ quan tiếp nhận bản công bố được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 và khoản 5 Điều 37.

Sau khi được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, các sản phẩm này sẽ được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng nhập khẩu, ngoại trừ trường hợp có cảnh báo về an toàn thực phẩm theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

Bên cạnh việc hướng dẫn các trường hợp phải và được miễn kiểm tra, Cục An toàn thực phẩm cũng lưu ý doanh nghiệp về việc xác định mã số hàng hóa nhập khẩu. Trong trường hợp phát sinh khác biệt hoặc chưa thống nhất về việc phân loại, xác định mã số hàng hóa, tổ chức, cá nhân cần chủ động liên hệ cơ quan Hải quan để được hướng dẫn, bảo đảm áp dụng đúng quy định.

Theo Cục An toàn thực phẩm, việc ban hành hướng dẫn lần này không chỉ giúp thống nhất cách hiểu và cách thực hiện giữa cơ quan quản lý với cộng đồng doanh nghiệp, mà còn góp phần rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình thông quan.

Đồng thời, các quy định cũng tiếp tục bảo đảm mục tiêu kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng nhưng vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu theo đúng quy định của pháp luật.