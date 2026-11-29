ANTD.VN - Không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật hay một bữa tiệc ẩm thực, “Vũ Yến Thăng Long” lựa chọn cách kết hợp hai hình thức thưởng thức trong cùng một không gian, đưa khán giả bước vào hành trình khám phá văn hóa Việt Nam qua âm nhạc, vũ đạo, trang phục và hương vị các vùng miền. Sự xuất hiện của mô hình trải nghiệm này tại Hoàng thành Thăng Long mở thêm một gợi ý về cách khai thác giá trị di sản để phát triển sản phẩm du lịch và công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

“Vũ Yến Thăng Long” do LOALOA Show phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức, dự kiến chính thức công diễn ngày 3/12/2026. Với chủ đề “Trẩy hội di sản, thưởng vị non sông”, chương trình lấy văn hóa Thăng Long làm điểm tựa, đồng thời mở rộng khai thác chất liệu lịch sử, nghệ thuật dân gian, phong tục và ẩm thực đặc trưng của nhiều vùng miền. Mô hình mà chương trình theo đuổi không đơn thuần là đưa một bữa tiệc vào không gian biểu diễn. Điểm cốt lõi nằm ở việc xây dựng nội dung nghệ thuật và thực đơn thành hai phần có sự tương tác, bổ trợ cho nhau. Trong 120 phút, 9 tiết mục và 8 món ăn được sắp xếp đan xen, tạo nên mạch nội dung xuyên suốt, dẫn dắt khán giả khám phá những lát cắt văn hóa Việt Nam.

Mô hình kết hợp nghệ thuật biểu diễn và ẩm thực vốn được biết đến tại một số quốc gia dưới hình thức "Dinner show" ở châu Á hay "Cabaret show" ở Pháp. Điểm đặc trưng là khán giả vừa thưởng thức các tiết mục nghệ thuật, vừa dùng tiệc với thực đơn được thiết kế riêng. Tại Việt Nam, LOALOA Show lựa chọn hướng tiếp cận này để đưa các chất liệu văn hóa truyền thống vào một hình thức giải trí kết hợp, giúp công chúng có thêm cơ hội cảm nhận văn hóa qua trải nghiệm trực tiếp.

Trước khi đến Hà Nội, mô hình này đã được giới thiệu tại Dinh Độc Lập (TP.HCM) thông qua các chương trình “Việt Nam bừng sáng” và “Đan di sản, chạm cảm xúc”. Với “Vũ Yến Thăng Long”, nội dung tiếp tục được điều chỉnh theo đặc trưng văn hóa địa phương, thể hiện qua việc lựa chọn tiết mục biểu diễn, trang phục và thực đơn mang dấu ấn Thăng Long - Hà Nội, đồng thời kết nối với bản sắc các vùng miền.

Kể chuyện di sản bằng nghệ thuật và ẩm thực

Không gian sân khấu tròn 360 độ được bố trí ở vị trí trung tâm, các bàn tròn sắp xếp xung quanh, tạo sự kết nối giữa nghệ thuật biểu diễn và trải nghiệm của khán giả

Một trong những điểm đáng chú ý của “Vũ yến Thăng Long” là cách tổ chức không gian. Cụ thể, sân khấu 360 độ có khả năng xoay tròn được đặt ở trung tâm khán phòng, xung quanh là các bàn tiệc. Thiết kế lấy cảm hứng từ quan niệm “Trời tròn đất vuông” trong văn hóa Việt, đồng thời gợi tinh thần quây quần của những cuộc hội làng. Cách bố trí này giúp thực khách có thể quan sát nghệ sĩ từ nhiều hướng, cảm nhận chuyển động biểu diễn ở cự ly gần và theo dõi sự chuyển tiếp giữa các tiết mục với từng phần ăn.

Hành trình mở đầu bằng “Âm vang Đông Sơn”, lấy tiếng trống đồng làm chất liệu gợi nhắc buổi đầu dựng nước. Cùng với âm hưởng nhạc cụ truyền thống, thực khách thưởng thức món khai vị “Tam vị khai yến” kết hợp nem rán, phở cuốn và bánh tart tôm bơ. Những nguyên liệu mang dấu ấn nhiều vùng miền được đặt cạnh nhau, mở ra câu chuyện về sự phong phú của sản vật Việt Nam.

Tiếp nối mạch nguồn lịch sử là “Vũ bút Thăng Long”, tiết mục lấy cảm hứng từ nghệ thuật thư pháp, chuyển hóa đường nét bút mực thành ngôn ngữ hình thể, gợi truyền thống khoa bảng và tinh thần hiếu học của người Việt. Câu chuyện về kinh kỳ được nối dài qua món “Phở Kinh kỳ”. Những thành phần quen thuộc của phở Hà Nội vẫn được giữ lại, trong khi nước dùng được chế biến theo kỹ thuật nước trong, chú trọng độ trong và chiều sâu hương vị.

Các chất liệu văn hóa dân gian và tín ngưỡng tiếp tục được khai thác qua nhiều tiết mục như “Cô Đôi thượng ngàn” gợi nhắc tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, di sản được UNESCO ghi danh năm 2016; “Cung đàn đất Việt” khai thác âm thanh nhạc cụ dân gian, kết nối những sắc thái âm nhạc từ miền núi đến đồng bằng. Trong khi đó, “Múa Xuân Phả” giới thiệu nghệ thuật trình diễn dân gian đặc sắc của xứ Thanh, được đưa vào danh mục "Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2016".

Bức tranh văn hóa tiếp tục mở rộng với nghệ thuật Xòe Thái, Nhã nhạc cung đình Huế và những câu hò, điệu lý miền Nam. Mỗi tiết mục đều được đặt trong mối liên hệ với một món ăn, một vùng văn hóa hoặc một câu chuyện về phong tục, sinh hoạt cộng đồng. Những món như “Kim Phụng ngũ sắc quy”, “Hồng hoang mở cõi”, “Sơn cước tầm ngư”, “Phượng cung ngự yến” hay “Kết liên viên mãn” góp phần đưa các sản vật và phong vị địa phương vào trải nghiệm chung.

Đây là một trải nghiệm rất độc đáo, với sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật biểu diễn hiện đại và truyền thống, đặc biệt là sự kết hợp đầy ấn tượng với ẩm thực. Tôi nghĩ đây là một cách tuyệt vời để giới thiệu văn hóa Việt Nam. Chương trình tựa như một thực đơn thưởng thức, giúp khán giả khám phá những nét đặc sắc của Việt Nam, đồng thời khơi gợi mong muốn tìm hiểu sâu hơn về từng vùng miền. Tôi đặc biệt yêu thích âm thanh của các nhạc cụ truyền thống Việt Nam. Bà Pauline Tamesis – Trưởng Đại diện Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

Tạo trải nghiệm mới trong không gian di sản

Khách mời trải nghiệm trang phục truyền thống Việt Nam trong không gian Hoàng thành Thăng Long

Trải nghiệm của “Vũ yến Thăng Long” không dừng lại ở việc thưởng thức nghệ thuật và ẩm thực. Khách tham dự còn có dịp lựa chọn trang phục truyền thống, qua đó cảm nhận rõ hơn sự phong phú của văn hóa Việt trong chính không gian di sản. Những tà áo dài, áo tứ thân, áo Nhật Bình hay trang phục của các dân tộc không đơn thuần là điểm nhấn về hình thức mà còn gợi mở câu chuyện về lịch sử, phong tục và bản sắc của từng cộng đồng.

MC Mạnh Khang cho rằng việc mặc trang phục truyền thống khi tham dự chương trình cũng là cách thể hiện sự trân trọng đối với văn hóa dân tộc, giúp mỗi người thêm gắn bó với không gian lịch sử của Hoàng thành Thăng Long. Cùng chung cảm nhận về ý nghĩa của trải nghiệm này, Hoa hậu Ngọc Hân nhìn nhận chương trình đã khai thác được nguồn chất liệu văn hóa phong phú của Việt Nam, kết nối qua từng tiết mục và món ăn. Theo cô, đây không chỉ là một sản phẩm có thể giới thiệu với bạn bè quốc tế mà còn giúp người Việt có cơ hội nhìn lại những giá trị văn hóa quen thuộc bằng một góc nhìn mới.

Sự đa dạng của các chất liệu truyền thống cũng tạo cảm hứng cho những người làm sáng tạo. Nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng đặc biệt chú ý đến sự giao thoa văn hóa thể hiện qua trang phục và các tiết mục biểu diễn. Trong đó, “Cô Đôi thượng ngàn” và “Múa Xuân Phả” để lại ấn tượng với anh bởi cách khai thác chất liệu tín ngưỡng và câu chuyện về những đoàn sứ giả đến chúc mừng chiến thắng của vua nước Việt. Với một nhà thiết kế thời trang, những giá trị ấy không chỉ gợi mở hiểu biết về di sản mà còn có thể trở thành nguồn cảm hứng để tiếp tục sáng tạo, đưa bản sắc dân tộc vào các thiết kế đương đại.

Thêm sản phẩm cho du lịch và công nghiệp văn hóa Thủ đô

Chương trình “Vũ Yến Thăng Long” kết hợp nghệ thuật biểu diễn và trải nghiệm ẩm thực trong không gian di sản Hoàng thành Thăng Long

Việc lựa chọn Hoàng thành Thăng Long làm địa điểm tổ chức mang ý nghĩa quan trọng đối với định hướng của chương trình. Được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới năm 2010, khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long lưu giữ những dấu tích lịch sử, văn hóa qua nhiều thời kỳ. Bên cạnh hoạt động tham quan, tìm hiểu di tích, sự xuất hiện của một chương trình kết hợp nghệ thuật, ẩm thực và trang phục truyền thống góp thêm một phương thức trải nghiệm di sản.

Đại diện đơn vị thực hiện chương trình cho biết, khi phát triển chương trình tại Hà Nội, LOALOA Show chú trọng bản địa hóa nội dung, từ tiết mục biểu diễn, trang phục đến thực đơn và gia vị chế biến. Kết cấu tổng thể được kế thừa từ chương trình tại TP.HCM, nhưng các chất liệu được lựa chọn và điều chỉnh nhằm tạo sự gần gũi với bản sắc văn hóa, ẩm thực của Thủ đô, đồng thời vẫn giữ được sự kết nối với các vùng miền khác trên cả nước.

Với mức giá vé dự kiến từ 1,6 đến 2 triệu đồng/vé, chương trình hướng đến phân khúc trải nghiệm cao cấp, chú trọng sự đồng bộ giữa nghệ thuật biểu diễn, ẩm thực, thiết kế khán phòng và địa điểm tổ chức.Theo đại diện LOALOA Show, sự đầu tư này nhằm tạo ra một hình thức thưởng thức văn hóa truyền thống có tính kết hợp, đáp ứng nhu cầu đa dạng của công chúng và du khách.

Các tiết mục nghệ thuật khai thác chất liệu lịch sử, tín ngưỡng và nghệ thuật dân gian của nhiều vùng miền

Đại diện êkip sản xuất LOALOA Show cho rằng chương trình không hướng đến việc biến 120 phút biểu diễn thành một giờ học lịch sử hay kể lại toàn bộ câu chuyện hàng nghìn năm văn hóa. Thay vào đó, mỗi âm thanh, chuyển động, hình ảnh hoặc hương vị được xem như một điểm khởi đầu, khơi gợi sự tò mò và mong muốn khám phá sâu hơn của khán giả. Đây cũng là cách tiếp cận mà chương trình kỳ vọng có thể tạo thêm động lực để những người làm văn hóa, nghệ thuật và du lịch cùng tham gia phát triển các sản phẩm mới.

Tuy nhiên, ý nghĩa của “Vũ yến Thăng Long” không chỉ nằm ở việc bổ sung một lựa chọn giải trí cho mùa du lịch cuối năm. Trong định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, khai thác di sản bằng các hình thức sáng tạo đương đại là một hướng đi có khả năng tạo thêm giá trị cho tài nguyên văn hóa. Khi nghệ thuật biểu diễn, thiết kế, ẩm thực, trang phục và dịch vụ du lịch cùng tham gia vào quá trình xây dựng sản phẩm, các chất liệu truyền thống có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống hiện đại.

Sau 3 đêm trải nghiệm dành cho khách mời, “Vũ yến Thăng Long” dự kiến chính thức công diễn ngày 3/12/2026 tại Hoàng thành Thăng Long, với các suất diễn buổi trưa và buổi tối. Sự xuất hiện của chương trình góp thêm một lựa chọn cho hành trình khám phá Hà Nội, đồng thời đặt ra kỳ vọng về những cách làm mới trong việc kết nối di sản với du lịch và công nghiệp văn hóa.

Một số hình ảnh ấn tượng trong chương trình: