ANTD.VN - Tối 28/11, tại Chợ Đồng Xuân, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 đã chính thức khép lại sau 16 ngày diễn ra với hơn 150 hoạt động tại 5 khu vực, thu hút gần 500.000 lượt khách.

Với chủ đề “Kẻ Chợ dưới vầng trăng sáng”, chương trình Gala nghệ thuật “Hà Nội, những vang động” là điểm nhấn trong đêm bế mạc. Do Viện Pháp tại Việt Nam - Hà Nội đồng sản xuất cùng Lên Ngàn và XPLUSX Studio, chương trình gồm sáu chương: Tịch, Mở, Kẻ Chợ, Hội, Trăng, Vọng, lấy cảm hứng từ âm thanh đời sống Chợ Đồng Xuân để xây dựng một không gian nghệ thuật kết hợp truyền thống và đương đại.

Chương trình Gala nghệ thuật “Hà Nội, những vang động" với chủ đề "Kẻ Chợ dưới vầng trăng sáng"

Dưới sự dẫn dắt của Giám đốc âm nhạc, nghệ sĩ guitar Nguyên Lê (Pháp), các chất liệu chèo, xẩm, quan họ, tuồng cổ được đặt trong cuộc đối thoại với blues, funk và rock. Chương trình do Tổng đạo diễn Nguyễn Quốc Hoàng Anh chỉ đạo sáng tạo, với sự tham gia của Tổng biên đạo NSND Trần Ly Ly và đạo diễn sân khấu Hà Nguyên Long.

Việc lựa chọn Chợ Đồng Xuân làm địa điểm bế mạc cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là một không gian thương mại lâu đời, gắn với ký ức và nhịp sống của người Hà Nội, mà còn là địa điểm tiêu biểu cho tinh thần của mùa lễ hội năm nay: đưa sáng tạo đến gần hơn với đời sống, khai thác những giá trị văn hóa sẵn có để mở ra các khả năng phát triển mới.

Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh, sau 16 ngày tổ chức, Lễ hội ghi nhận gần 500.000 lượt khách tham gia, với sự góp mặt của gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà thiết kế và các chủ thể sáng tạo, trong đó có gần 100 nghệ sĩ quốc tế đến từ 21 quốc gia.

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh, sau 16 ngày tổ chức, Lễ hội ghi nhận gần 500.000 lượt khách tham gia, với sự góp mặt của gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà thiết kế và các chủ thể sáng tạo

Theo lãnh đạo Sở, điều có ý nghĩa nhất mà Lễ hội hướng tới không chỉ là những con số về lượng khách hay quy mô hoạt động, mà còn là những giá trị được khơi mở và khả năng tiếp tục phát triển sau khi Lễ hội khép lại. Những thử nghiệm đưa nghệ thuật vào Chợ Đồng Xuân, mở cửa các không gian di sản, kết nối nghệ nhân với nhà thiết kế, nghệ sĩ với doanh nghiệp và cộng đồng đã cho thấy tiềm năng chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành nguồn lực phát triển.

Để duy trì những kết quả này, thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ tiếp tục tham mưu thành phố hoàn thiện cơ chế, chính sách, tăng cường kết nối các nguồn lực xã hội, thúc đẩy hợp tác quốc tế và từng bước hình thành những địa chỉ sáng tạo hoạt động thường xuyên, bền vững.

Cùng nhìn nhận giá trị của Lễ hội từ những kết nối được tạo dựng, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cho rằng, thành tựu lớn nhất không chỉ nằm ở những con số ấn tượng mà còn ở sự gắn kết giữa các chủ thể sáng tạo, giới trẻ, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương. Đây là những yếu tố thiết yếu để xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo sôi động, tạo ra các giá trị văn hóa, xã hội và kinh tế lâu dài cho thành phố.

Ông Jonathan Wallace Baker bày tỏ mong muốn UNESCO tiếp tục hợp tác với Hà Nội, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm của Thủ đô với các Thành phố Sáng tạo khác trong mạng lưới ở Việt Nam và trên thế giới. Theo ông, những mối quan hệ hợp tác được thiết lập, ý tưởng được trao đổi và không gian sáng tạo được kích hoạt trong dịp này sẽ là nền tảng cho sự phát triển tiếp theo.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO phát biểu tại lễ bế mạc

Ở góc độ kiến trúc và tổ chức không gian đô thị, ông Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa của việc tái kích hoạt các không gian sẵn có, từ chuyển đổi chợ thành trung tâm kinh tế sáng tạo, mở cửa đình làng cho hoạt động tương tác, thực hành nghề đến kiến tạo không gian sáng tạo tại quảng trường, công viên. Theo ông, đây là những hướng đi cụ thể để tôn vinh văn hóa, khơi nguồn phát triển công nghiệp văn hóa và thúc đẩy kinh tế sáng tạo.

Ở góc độ kiến trúc và tổ chức không gian đô thị, ông Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa của việc tái kích hoạt các không gian sẵn có

Đặc biệt, ông Phan Đăng Sơn cho rằng những thành quả của Lễ hội cần được tiếp tục chọn lọc, phát triển thành các chương trình cụ thể trong đời sống đô thị, tránh tình trạng các hoạt động chỉ sôi nổi trong thời gian diễn ra sự kiện rồi dần bị lãng quên. Lễ bế mạc, theo ông, không phải là điểm dừng mà là bước bồi đắp cho chặng đường tiếp theo, để thiết kế sáng tạo trở thành một phần trong động lực phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học và môi trường của Thủ đô.

Thực tế, sau mùa lễ hội năm nay, một số hướng kết nối đã được đặt nền móng. Trung tâm Công nghiệp văn hóa Đồng Xuân - Bắc Qua đang từng bước hình thành; một số tác phẩm thuộc triển lãm “Chạm Đồng Xuân” dự kiến được giữ lại; không gian DUYÊN tại rạp Hồng Hà hướng tới trở thành địa chỉ biểu diễn, thử nghiệm nghệ thuật thường xuyên. Các pavilion tại Công viên Thống Nhất cũng tiếp tục phục vụ cộng đồng.

Bên cạnh đó, 8 nhóm dự án “Kết duyên Sáng tạo” đã kết nối kỹ nghệ làng nghề với thiết kế đương đại, trong khi các hội chợ “Nghề & Nghệ”, “Makers Market” tạo cơ hội để hơn 200 đơn vị sáng tạo tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng.

Khép lại bằng những giai điệu kết nối di sản với nghệ thuật đương đại, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 không chỉ để lại dấu ấn về quy mô và sức hút công chúng, mà còn mở ra bài toán về khả năng duy trì các nguồn lực đã được khơi dậy. Từ một sự kiện văn hóa thường niên, Lễ hội hướng tới trở thành nền tảng kết nối không gian, con người, sản phẩm và tri thức sáng tạo, góp phần đưa văn hóa, di sản trở thành động lực phát triển bền vững của Thủ đô.