ANTD.VN -Chiều 26/11, tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương (số 1A Phương Mai, phường Kim Liên, Hà Nội), diễn ra chương trình nghệ thuật thiện nguyện “Khúc ca Blouse trắng” số 6. Với thông điệp “Giai điệu từ tâm, khơi mầm hy vọng”, chương trình mang đến món quà tinh thần đặc biệt dành tặng người bệnh, thân nhân và đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế.

Cần nhân rộng mô hình kết hợp y tế với nghệ thuật thiện nguyện

Giữa không gian bệnh viện vốn gắn liền với những lo toan về sức khỏe, âm nhạc và thơ ca đã mang đến những phút giây thư thái, để mọi người có dịp xích lại gần nhau bằng sự đồng cảm, lòng biết ơn và tình yêu thương.

Là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, tuyến cao nhất của cả nước về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, suốt nhiều thập kỷ qua, Bệnh viện Lão khoa Trung ương luôn giữ vai trò nòng cốt trong công tác khám, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ chuyên ngành Lão khoa.

PGS.TS.BS Nguyễn Tuấn Hưng, Chủ tịch Hội Công tác xã hội ngành Y tế Việt Nam phát biểu tại chương trình

Phần lớn người bệnh điều trị tại đây là người cao tuổi, mắc nhiều bệnh lý mạn tính phức tạp, đòi hỏi quá trình điều trị lâu dài và sự chăm sóc toàn diện. Bởi vậy, bên cạnh những nỗ lực nâng cao chất lượng chuyên môn, đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện còn đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần của người bệnh và công tác xã hội trong bệnh viện.

Tham dự chương trình, PGS.TS.BS Nguyễn Tuấn Hưng, Chủ tịch Hội Công tác xã hội ngành Y tế Việt Nam, đánh giá cao ý nghĩa nhân văn của chuỗi chương trình “Khúc ca Blouse trắng”. Ông cho rằng, trong bối cảnh già hóa dân số hiện nay, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành Y tế mà cần có sự chung tay của toàn xã hội.

Sự đồng hành với người bệnh không chỉ thể hiện qua công tác khám, chữa bệnh mà còn đến từ sự lắng nghe, sẻ chia và những hành động nhân văn, giúp người bệnh cảm nhận được sự quan tâm của gia đình, bệnh viện và cộng đồng. Theo ông, mô hình kết hợp y tế với nghệ thuật thiện nguyện như “Khúc ca Blouse trắng” là một điểm sáng cần được nhân rộng, góp phần xây dựng môi trường bệnh viện thân thiện, nhân ái, đồng thời nâng cao sự hài lòng của người bệnh.

Những món quà thiết thực của các đơn vị tài trợ được trao tận tay những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Đại diện đơn vị tiếp nhận chương trình, ThS.DS Phan Việt Sinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương, đánh giá cao ý nghĩa của hoạt động nghệ thuật thiện nguyện được tổ chức ngay trong khuôn viên bệnh viện. Theo ông, bên cạnh chất lượng chuyên môn, sự động viên về tinh thần có vai trò đặc biệt quan trọng đối với người bệnh cao tuổi. Những chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ phù hợp có thể giúp người bệnh thư giãn, giảm bớt căng thẳng, giữ tinh thần lạc quan và có thêm động lực trong quá trình điều trị.

Đại diện Ban Giám đốc bệnh viện cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan, đơn vị, nghệ sĩ và nhà hảo tâm đã dành tình cảm, sự quan tâm cho người bệnh; đồng thời trao thư tri ân tới các đơn vị đồng hành cùng chương trình.

Điểm đến của những trái tim

Một trong những hoạt động giàu cảm xúc nhất của chương trình mang tên “Điểm đến của những trái tim”. Thay vì chỉ biểu diễn trên sân khấu, các nghệ sĩ cùng đại diện lãnh đạo bệnh viện và nhà tài trợ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã đến tận các khoa điều trị để thăm hỏi, trò chuyện và mang lời ca, tiếng hát đến với những bệnh nhân không có điều kiện di chuyển xuống hội trường.

Những món quà tri ân các nghệ sĩ tham gia chương trình thiện nguyện

Trong những buồng bệnh vốn quen thuộc với tiếng máy móc y tế và những bước chân vội vã của nhân viên chăm sóc, những giai điệu mộc mạc bất ngờ vang lên. Khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả dường như được xóa nhòa. Không sân khấu cầu kỳ, không ánh đèn rực rỡ, chính sự chân thành trong từng lời ca, tiếng hát đã làm nên những khoảnh khắc ấm áp và đáng nhớ.

Cùng với món quà tinh thần ấy, 5 suất quà, mỗi suất trị giá 4 triệu đồng, do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tài trợ, đã được trao tận tay người bệnh, mang đến niềm vui bất ngờ và sự động viên thiết thực cho những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

Với những người cao tuổi đang phải điều trị dài ngày, có lẽ niềm vui đôi khi chỉ giản dị như thế: được nghe một bài hát yêu thích, được trò chuyện, được quan tâm và cảm nhận rằng mình không đơn độc trên hành trình chống chọi với bệnh tật.

Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động này, đạo diễn Nguyễn Tiến Mạnh, đại diện Ban tổ chức, cho biết, những giai điệu vang lên trong chương trình chính là nhịp cầu đưa những tấm lòng nhân ái đến gần hơn với người bệnh cao tuổi, giúp các bác, các cụ vơi đi nỗi nhớ nhà và những mệt mỏi do bệnh tật. Đó cũng là nguồn động viên tinh thần to lớn để đội ngũ y bác sĩ thêm vững tâm cống hiến.

Đại diện BIDV đến từng giường bệnh trao quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Không chỉ có những phần trình diễn của các nghệ sĩ, những tiết mục giao lưu mộc mạc của cán bộ bệnh viện và người bệnh cũng góp phần tạo nên một không gian nghệ thuật thân tình, nơi mọi người có thể cùng nhau chia sẻ niềm vui.

Với sự góp mặt của nghệ sĩ Trà My, ca sĩ Ngọc Ký, ca sĩ Vũ Tuấn Hùng, ca sĩ Lee Na, ca sĩ A Páo, NSƯT Hồng Liên cùng các nghệ sĩ tham gia, chương trình mang đến một không gian âm nhạc phong phú với những giai điệu gần gũi, sâu lắng, phù hợp với người nghe cao tuổi.

Đại diện BIDV chia sẻ, song song với hoạt động kinh doanh, ngân hàng luôn coi trọng trách nhiệm an sinh xã hội, đặc biệt là các chương trình hướng đến người cao tuổi và bệnh nhân nghèo. Những phần quà được trao tặng lần này là tình cảm của tập thể cán bộ ngân hàng, với mong muốn san sẻ phần nào gánh nặng viện phí, tiếp thêm động lực để người bệnh yên tâm điều trị và sớm bình phục.

Âm nhạc không thể thay thế thuốc điều trị, cũng không thể xóa đi những đau đớn về thể chất mà người bệnh đang phải đối mặt. Nhưng âm nhạc có thể xoa dịu tâm hồn, khơi dậy những ký ức đẹp, mang đến niềm vui và giúp mỗi người cảm nhận rõ hơn tình yêu thương trong những thời khắc khó khăn nhất.

Những lời ca, tiếng hát sưởi ấm trái tim người bệnh

Từ những lời ca vang lên bên giường bệnh, những vần thơ chạm đến trái tim đến những phần quà được trao tận tay người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, “Khúc ca Blouse trắng” số 6 đã góp phần làm nên một buổi chiều đặc biệt tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Ở đó, nghệ thuật không chỉ để thưởng thức mà còn trở thành nhịp cầu kết nối con người; y tế không chỉ hướng đến việc chữa trị những tổn thương về thể chất mà còn chú trọng chăm sóc, nâng đỡ đời sống tinh thần của người bệnh.

“Khúc ca Blouse trắng” là chuỗi chương trình nghệ thuật thiện nguyện do Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo công tác thanh niên ngành Y tế, Câu lạc bộ Bí thư Đoàn Thanh niên ngành Y tế, Hội Công tác xã hội ngành Y tế Việt Nam, Công ty TNHH Truyền thông và Dịch vụ Tori (Tori Media) phối hợp tổ chức; với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), cùng sự bảo trợ truyền thông của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế), Báo An ninh Thủ đô, Tạp chí Sức khỏe Việt, King & Queen Agency và Tạp chí Sức khỏe trẻ em.

Một số hình ảnh tại chương trình: