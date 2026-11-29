ANTD.VN - Tập 6 "Quán nhà Haha" mở ra hành trình bán quán mới tại Cao Bằng, dàn cast sẽ mở quán tại Xóm Hoài Khao, nơi sinh sống của 34 hộ người Dao Tiền. Vùng đất lưu giữ những ngôi nhà gỗ cổ, nghề chạm bạc thủ công và kỹ thuật in hoa văn trên vải bằng sáp ong.

Tại đây, các thành viên có dịp tìm hiểu về trang phục truyền thống, kiến trúc nhà ở, những vật dụng sinh hoạt và nghề thủ công của người Dao Tiền. Đặc biệt, cả nhà còn được anh Nhất và chị Hạnh phổ cập tiếng Dao Tiền với những từ ngữ đơn giản, đồng thời tìm hiểu về lễ cấp sắc 3 đèn và 12 đèn qua những câu chuyện thân tình trong bữa cơm gia đình.

"Quán nhà Haha" tiếp tục đến với Cao Bằng

Trước ngày mở bán, dàn cast tất bật thử nghiệm thực đơn mới với thịt viên sốt cà, bánh mì chảo, trà lê, salad sốt chanh dây và món thanh long dằm độc lạ. Jun Phạm tiếp tục đảm nhận vai trò bếp trưởng, trong khi Duy Khánh, Rhymastic, Bùi Công Nam và Ngọc Thanh Tâm chia nhau các công đoạn chuẩn bị.

Duy Khánh loay hoay với món thanh long dằm trước ngày khai trương

Sau khi gặp gỡ và dùng bữa trưa cùng gia đình chủ nhà, dàn cast trở lại quán để thử nghiệm thực đơn, chuẩn bị cho ngày bán đầu tiên tại Cao Bằng. Jun Phạm tiếp tục đảm nhận vai trò bếp trưởng với các món chính như thịt viên sốt cà và bánh mì chảo, trong khi Ngọc Thanh Tâm phụ trách các món nước, tận dụng những công thức vừa học được để hoàn thiện thực đơn.

Jun Phạm còn hướng dẫn Duy Khánh thực hiện món thanh long dằm độc lạ bằng cách vắt thêm chanh để tạo độ chua. Vẫn giữ nét lăng xăng quen thuộc, Duy Khánh nhiệt tình tham gia các công đoạn nhưng kết quả lại có phần "ê chề" khi dường như chỉ nhận được lời khen từ Ngọc Thanh Tâm. Tiếp đó, Duy Khánh nhận được nhiệm vụ nướng bánh mì nhưng loay hoay phải lén hỏi Bùi Công Nam và Rhymastic vì sợ bị Jun Phạm "trách mắng".

Ở một góc khác, Rhymastic đảm nhận pha chế trà lê, còn Bùi Công Nam lo phần sốt chanh dây cho món salad. Riêng ly trà lê theo công thức của nam rapper lại khiến cả nhà chia làm hai phe vì khẩu vị mỗi người một kiểu: Duy Khánh và Ngọc Thanh Tâm thích vị đậm, còn Rhymastic và Bùi Công Nam lại chuộng vị nhạt.

Cũng trong chặng này, Duy Khánh bất ngờ khi thấy Ngọc Thanh Tâm mang theo một tờ giấy ghi sẵn công thức của tất cả các món nước. Ngọc Thanh Tâm cho biết cô đã đi học một khóa pha chế trước khi tham gia, vì thử thách của chương trình là mở quán nên cần chuẩn bị từ sớm.

Ngọc Thanh Tâm gây chú ý khi xuất hiện trong trang phục và bộ trang sức truyền thống của người Dao Tiền

Dàn cast tìm hiểu ý nghĩa lễ cấp sắc 3 đèn và 12 đèn

Buổi tối, các thành viên trở về homestay và cùng gia đình anh Nhất, chị Hạnh và con trai lớn Hoài thưởng thức bữa cơm với những món ăn địa phương như thịt gà bản nướng, canh rau âu, rau phiác pàn xào lõi chuối, cây thao tuồn xào lòng mề gà và bí om.

Trong bữa ăn, dàn cast có dịp tìm hiểu về hai nghi lễ quan trọng của người Dao Tiền là lễ cấp sắc 3 đèn và lễ cấp sắc 12 đèn. Theo chia sẻ của gia đình chủ nhà, lễ cấp sắc 3 đèn là nghi lễ dành cho nam giới khi trưởng thành, nhằm trao thêm tên thứ hai, thường được sử dụng trong các dịp cúng lễ hoặc sinh hoạt dòng họ. Nghi lễ mang ý nghĩa đánh dấu một bước trưởng thành trong đời sống tâm linh và cộng đồng của người đàn ông Dao Tiền.

Jun Phạm tiếp tục đảm nhận vai trò bếp trưởng

Trong khi đó, lễ cấp sắc 12 đèn còn gắn với quan niệm về tình nghĩa vợ chồng. Theo quan niệm được anh chị chia sẻ, những cặp vợ chồng thực hiện nghi lễ này sẽ tiếp tục gắn bó với nhau ở thế giới bên kia. Nghi lễ thường kéo dài từ 4 đến 5 ngày, thể hiện những giá trị văn hóa, tín ngưỡng được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Cũng trong bữa cơm, Jun Phạm tranh thủ nhờ anh chị hướng dẫn cách nấu nếp nương. Chị Hạnh không chỉ chia sẻ cách chế biến mà còn kể thêm về quá trình trồng và bảo quản loại gạo đặc trưng này. Những câu chuyện xoay quanh ẩm thực, phong tục và cuộc sống thường ngày giúp dàn cast cùng gia đình chủ nhà nhanh chóng trở nên thân thiết, dù đây mới là lần đầu gặp gỡ.

Một khoảnh khắc hài hước khác đến từ miếng phao câu gà. Lúc nướng gà, Ngọc Thanh Tâm đã nói rằng cô rất thích ăn phao câu. Thế nhưng đến bữa cơm, miếng phao câu lại biến mất khỏi mâm. Cô phải nhờ Jun Phạm tìm giúp, còn Rhymastic thì mở hẳn một "kỳ án" để truy tìm thủ phạm.

Binz trở thành vị khách đầu tiên của "Quán nhà Haha" tại Cao Bằng

Sáng hôm sau, cả nhà bắt đầu ngày mới với món miến nước ăn cùng thịt heo quay. Sau bữa sáng, các thành viên nhanh chóng di chuyển xuống quán, chuẩn bị đón những vị khách đầu tiên trong hành trình kinh doanh mới. Tuy nhiên, vị khách đặc biệt, cũng là khách mời đồng hành cùng dàn cast trong chặng này, đã xuất hiện từ trước khi quán chính thức mở cửa: Binz.

Binz bất ngờ xuất hiện với vai trò khách mời của "Quán nhà Haha"

Vừa đến quán, Binz đã được Bùi Công Nam "kiểm tra sở trường", sau đó bất ngờ nhận nhiệm vụ nhiếp ảnh gia của quán. Chưa kịp làm quen với vai trò mới, nam rapper tiếp tục được giao hàng loạt công việc, nhanh chóng hòa vào nhịp chuẩn bị của cả nhà. Những từ tiếng Dao Tiền vừa học hôm trước cũng được các thành viên đem ra phổ cập cho khách mời, khiến màn chào đón trở nên rộn ràng hơn.

Trong lúc quán tất bật chuẩn bị, Duy Khánh đảm nhận công đoạn xay tỏi quen thuộc, Rhymastic rửa rau, Binz thái nguyên liệu và Bùi Công Nam chuẩn bị sốt chanh dây. Jun Phạm tiếp tục đứng bếp với các món chính, duy trì nhịp độ chuẩn bị cho ngày bán đầu tiên.

Đến muộn hơn các thành viên khác, Ngọc Thanh Tâm gây chú ý khi xuất hiện trong trang phục và bộ trang sức truyền thống của người Dao Tiền, nhận được nhiều lời khen từ các anh em. Tuy nhiên, vì bộ trang sức khá nặng, cô đành tháo bớt để thuận tiện bắt tay vào pha chế các món nước.

Những bữa ăn đầm ầm của "Quán nhà Haha" ở mỗi chặng hành trình

Khép lại tập 6, chương trình "Quán nhà Haha" đánh dấu bước khởi đầu mới của dàn cast tại Cao Bằng, với không ít bỡ ngỡ nhưng cũng mở ra nhiều tình huống thú vị. Có sự đồng hành của gia đình anh Nhất - chị Hạnh cùng vị khách đặc biệt Binz, các thành viên dần làm quen với nhịp sống nơi đây, sẵn sàng cho ngày bán hàng đầu tiên tại vùng đất Cao Bằng.

Chương trình "Quán nhà Haha" được phát sóng định kỳ vào 20h00 thứ Bảy hằng tuần trên VTV3, 20h30 trên YouTube Yeah1 Show và ứng dụng MangoPlus.