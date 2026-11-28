ANTD.VN -Diễn ra từ 27 đến 29/11/2026, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế - Hà Nội 2026, với chủ đề “Bừng vị năm châu – Chung nhịp toàn cầu” sẽ mang đến không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa ẩm thực đa quốc gia kết hợp các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc và giao lưu văn hóa quốc tế.

Từng bước xây dựng thương hiệu lễ hội có bản sắc riêng của Thủ đô

Lễ hội do Trung tâm Triển lãm Việt Nam tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, với sự đồng hành của các tổ chức chuyên môn về ẩm thực quốc tế.

Theo ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế - Hà Nội 2026 không đơn thuần là sự kiện giới thiệu, thưởng thức món ăn mà còn là không gian giao lưu văn hóa, kết nối quốc tế, quảng bá hình ảnh Thủ đô và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch Hà Nội.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế - Hà Nội 2026, với chủ đề “Bừng vị năm châu – Chung nhịp toàn cầu” sẽ mang đến không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa ẩm thực đa quốc gia

Thông qua Lễ hội, Hà Nội mong muốn từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hội tụ, giao lưu và sáng tạo các giá trị văn hóa ẩm thực toàn cầu; là nơi tinh hoa ẩm thực Hà Nội, Việt Nam được giới thiệu, tôn vinh và kết nối với những nền ẩm thực đặc sắc của các quốc gia, châu lục.

Ban Tổ chức cho biết, Lễ hội được định hướng phát triển thành sự kiện văn hóa, ẩm thực quốc tế thường niên, từng bước xây dựng thương hiệu lễ hội có bản sắc riêng của Thủ đô. Thông qua việc kết hợp giữa tinh hoa ẩm thực Việt Nam, giao lưu quốc tế và các hình thức thể hiện sáng tạo, sự kiện hướng tới tạo dựng sản phẩm văn hóa, du lịch có sức hấp dẫn, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm của người dân và du khách khi đến với Hà Nội.

Trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng Thành phố sáng tạo và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế - Hà Nội 2026 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên văn hóa, ẩm thực và sáng tạo của Thủ đô.

Dự kiến Lễ hội thu hút khoảng 150.000 lượt người dân và du khách trong ba ngày diễn ra. Với quy mô tổ chức và nội dung hoạt động phong phú, Lễ hội kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa, ẩm thực hấp dẫn, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh và vị thế của du lịch Hà Nội trên bản đồ các điểm đến quốc tế.

Công chúng có dịp gặp gỡ các đầu bếp quốc

﻿tế trình diễn tại lễ hội

Không gian hội tụ tinh hoa ẩm thực năm châu

Lễ hội được tổ chức tại khu vực sân Nam, Trung tâm Triển lãm Việt Nam, với quy mô hơn 43.000 m², quy tụ hơn 200 đơn vị, thương hiệu và cơ sở hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực, đồ uống. Không gian Lễ hội được thiết kế thành năm phân khu chủ đề, tạo nên hành trình khám phá văn hóa ẩm thực từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Điểm nhấn của Lễ hội là không gian ẩm thực thế giới, giới thiệu những phương thức chế biến, nguyên liệu, gia vị và phong cách thưởng thức đặc trưng của các nền văn hóa. Tại đây, du khách có cơ hội tìm hiểu nghệ thuật chế biến món nướng, quay, hun khói và các kỹ thuật ẩm thực truyền thống, hiện đại đến từ nhiều châu lục.

Các hoạt động trình diễn chế biến món ăn, giao lưu với đầu bếp và trải nghiệm ẩm thực trực tiếp sẽ góp phần giúp công chúng hiểu hơn về sự đa dạng, phong phú của văn hóa ẩm thực thế giới (ảnh minh hoạ)

Không gian ẩm thực quốc tế giới thiệu những món ăn tiêu biểu của nhiều quốc gia, từ nghệ thuật BBQ của châu Mỹ, các món nướng đặc trưng của châu Âu đến phong cách sử dụng gia vị và kỹ thuật chế biến đặc sắc của các nước châu Á. Các hoạt động trình diễn chế biến món ăn, giao lưu với đầu bếp và trải nghiệm ẩm thực trực tiếp sẽ góp phần giúp công chúng hiểu hơn về sự đa dạng, phong phú của văn hóa ẩm thực thế giới.

Đặc biệt, không gian ẩm thực Hà Nội và Việt Nam sẽ tập trung giới thiệu những món ăn tiêu biểu, gắn với bản sắc văn hóa và đời sống của người dân Thủ đô như phở, bún chả, chả cá, bánh cuốn, các sản phẩm từ cốm làng Vòng và cà phê trứng…

Bên cạnh hoạt động thưởng thức, du khách còn có cơ hội quan sát nghệ nhân, đầu bếp thực hiện các công đoạn chế biến, tìm hiểu câu chuyện văn hóa, lịch sử và giá trị của những món ăn truyền thống.

Việc dành không gian riêng để giới thiệu ẩm thực Hà Nội có ý nghĩa quan trọng trong việc tôn vinh giá trị di sản ẩm thực của Thủ đô, góp phần bảo tồn, phát huy tri thức dân gian, kỹ năng nghề truyền thống và lan tỏa hình ảnh Hà Nội – điểm đến hấp dẫn quốc tế.

(Ảnh minh hoạ)

Giao lưu, trình diễn và kết nối văn hóa quốc tế

Bên cạnh không gian ẩm thực, Lễ hội tổ chức Giải vô địch BBQ quốc tế với sự tham gia của các đầu bếp chuyên nghiệp, đại diện nhiều quốc gia. Đây là hoạt động giao lưu, trình diễn kỹ thuật chế biến và nghệ thuật ẩm thực, tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn và kết nối cộng đồng đầu bếp quốc tế.

Các hoạt động trình diễn nấu ăn, giới thiệu phương pháp chế biến và giao lưu với chuyên gia ẩm thực được tổ chức xuyên suốt Lễ hội, góp phần đưa nghệ thuật ẩm thực đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Qua đó, ẩm thực không chỉ được tiếp cận ở góc độ thưởng thức mà còn được nhìn nhận như một giá trị văn hóa, một lĩnh vực sáng tạo và một phương thức kết nối cộng đồng.

Một trong những nội dung đáng chú ý là chương trình đại nhạc hội quốc tế với sự tham gia của các nghệ sĩ, DJ và những tiết mục biểu diễn kết hợp âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng sân khấu hiện đại. Chương trình góp phần tạo không khí lễ hội sôi động, tăng cường sức hấp dẫn đối với công chúng, đặc biệt là khách du lịch trẻ và khách quốc tế.

Lễ hội được tổ chức tại khu vực sân Nam, Trung tâm Triển lãm Việt Nam, với quy mô hơn 43.000 m², quy tụ hơn 200 đơn vị, thương hiệu và cơ sở hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực, đồ uống (ảnh minh hoạ)

Không gian văn hóa năm châu cũng là điểm nhấn của chương trình, giới thiệu những nét đặc trưng trong nghệ thuật biểu diễn, phong tục, tập quán và đời sống văn hóa của các quốc gia, vùng lãnh thổ.

Thông qua các hoạt động giao lưu và trải nghiệm, Lễ hội tạo điều kiện để người dân và du khách tiếp cận sự đa dạng văn hóa thế giới, tăng cường sự hiểu biết, kết nối và tôn trọng những giá trị văn hóa khác biệt.