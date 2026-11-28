ANTD.VN - 30 gương mặt trẻ được tuyển chọn sẽ có cơ hội học hỏi cùng các nghệ sĩ, chuyên gia trong nước và quốc tế, đồng thời thử vai cho 4 dự án điện ảnh. Đây là điểm nhấn trong chương trình ươm mầm tài năng điện ảnh lần đầu được tổ chức tại Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội (HANIFF) lần thứ VIII năm 2026.

Trong khuôn khổ HANIFF 2026, chương trình ươm mầm tài năng điện ảnh "HANIFF Rising Stars Campus 2026 – Ngôi sao Điện ảnh tương lai" đã chính thức khai mạc hôm nay 28-11. Sự kiện giới thiệu 30 gương mặt được tuyển chọn cùng Hội đồng giám khảo gồm các nghệ sĩ, nhà làm phim và chuyên gia đến từ Việt Nam, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Điểm đáng chú ý của chương trình là các học viên không chỉ được tham gia hoạt động đào tạo, trao đổi chuyên môn mà còn có cơ hội thử vai cho 4 dự án điện ảnh gồm: "Tuyên ngôn độc lập", "Con đường tôi đã chọn", "Thiên mạch hùng ca" và một dự án hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc giữa MTH Corporation với Studio Go.

Việc kết nối trực tiếp với nhu cầu tuyển chọn diễn viên của các đoàn phim được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội để những gương mặt trẻ thể hiện năng lực, tiếp cận môi trường làm phim chuyên nghiệp. Đây cũng là điểm khác biệt đáng chú ý của chương trình so với các hoạt động đào tạo diễn xuất đơn thuần, khi kết quả học tập có thể mở ra cơ hội nghề nghiệp cụ thể cho từng học viên.

Kết nối đào tạo với nhu cầu thực tế của điện ảnh

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông tại lễ khai mạc "HANIFF Rising Stars Campus 2026"

"HANIFF Rising Stars Campus 2026" là chương trình ươm mầm tài năng điện ảnh đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội với mong muốn hướng tới phát hiện, bồi dưỡng những gương mặt có tiềm năng và góp phần bổ sung nguồn nhân lực cho điện ảnh Việt Nam.

Tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định điện ảnh là một trong những lĩnh vực trọng điểm cần tập trung phát triển. Để thực hiện định hướng này, bên cạnh việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và phát triển thị trường, việc xây dựng đội ngũ nhân lực điện ảnh có trình độ chuyên môn cao, tư duy sáng tạo, bản lĩnh nghề nghiệp và khả năng hội nhập quốc tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là nhiệm vụ lâu dài nhằm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và vị thế của điện ảnh Việt Nam.

Định hướng ấy cũng được thể hiện trong cách tổ chức "HANIFF Rising Stars Campus 2026". Cụ thể, thay vì chỉ tập trung vào việc truyền đạt kiến thức, chương trình chú trọng tạo môi trường để các học viên được gặp gỡ, học hỏi và nhận góp ý trực tiếp từ những người có kinh nghiệm trong nghề. Việc xây dựng hồ sơ diễn viên, tham gia các lớp chuyên đề và thử vai cho những dự án phim giúp các tài năng trẻ có thêm điều kiện nhận diện thế mạnh, hoàn thiện kỹ năng và định hình con đường phát triển.

Hội đồng Giám khảo chương trình "HANIFF Rising Stars Campus 2026" với sự tham gia của các nghệ sĩ, nhà làm phim và chuyên gia điện ảnh trong nước, quốc tế.

Đồng hành với Top 30 là Hội đồng Giám khảo có sự tham gia của nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực điện ảnh. Trong đó có NSND Lê Khanh; đạo diễn Hàn Quốc - Ra Hee Chan; diễn viên Hàn Quốc - Ko Chang Seok; nhà sản xuất phim Ấn Độ - Rahul Bali; nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên Mai Thu Huyền; diễn viên Nguyễn Minh Tiệp; đạo diễn Nguyễn Khải Anh cùng nhiều gương mặt uy tín khác.

Sự góp mặt của các nhà làm phim Hàn Quốc và Ấn Độ, hai nền điện ảnh lớn của châu Á được cho rằng sẽ mang đến thêm góc nhìn và kinh nghiệm nghề nghiệp cho các học viên. Thông qua những lớp chuyên đề và hoạt động trao đổi với chuyên gia, Top 30 học viên sẽ có cơ hội tìm hiểu phương pháp làm việc, kinh nghiệm thực tế của các nhà làm phim quốc tế, đồng thời tiếp cận những yêu cầu đa dạng trong hoạt động sản xuất điện ảnh.

Nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên Mai Thu Huyền, Trưởng Ban tổ chức "HANIFF Rising Stars Campus 2026"

Chia sẻ về mục tiêu của chương trình, diễn viên ThS. Mai Thu Huyền, Trưởng ban tổ chức, nhà sáng lập "HANIFF Rising Stars Campus 2026" cho biết, đơn vị thực hiện không muốn chương trình này chỉ dừng lại ở việc đào tạo trong thời gian nhất định mà còn hướng tới xây dựng hành trình kết nối lâu dài giữa tài năng trẻ với nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất, chuyên gia và các đơn vị hoạt động trong ngành điện ảnh.

Cũng theo Mai Thu Huyền, mỗi học viên cần có cơ hội tìm thấy con đường phát triển phù hợp, từng bước khẳng định bản thân và tiến xa hơn trong sự nghiệp. Xa hơn, chương trình kỳ vọng góp phần hình thành một thế hệ nhân lực điện ảnh mới có chuyên môn, tư duy sáng tạo và khả năng hội nhập quốc tế.

Tìm kiếm nhân tố triển vọng cho điện ảnh Việt

30 gương mặt trẻ tham gia "HANIFF Rising Stars Campus 2026" trong trang phục áo dài tại lễ khai mạc chương trình

Tại lễ khai mạc, 30 gương mặt được tuyển chọn đã có màn ra mắt ấn tượng qua tiết mục đồng diễn "Hello Việt Nam". Cùng xuất hiện trên sân khấu trong trang phục áo dài, các học viên mang đến không khí trẻ trung, thể hiện sự tự tin và tinh thần sẵn sàng bước vào hành trình mới.

Sau tiết mục biểu diễn, Ban tổ chức lần lượt giới thiệu hồ sơ và thế mạnh của từng gương mặt. Trong số các học viên có "Hoa hậu Hoàn vũ – Miss Cosmo" Hoàng Phương Linh cùng các diễn viên Lê Bống, Quốc Toàn, Châu Dương, Nam Việt, Võ Hoài Anh... Mỗi người có xuất phát điểm và năng lực riêng, tạo nên sự đa dạng về màu sắc và khả năng biểu đạt trong đội hình 30 gương mặt được tuyển chọn.

Hoạt động tiếp theo đáng chú ý là buổi trình diễn báo cáo của Top 30, diễn ra lúc 14h ngày 1/12/2026 tại Viện Phim Việt Nam. Tại đây, các học viên sẽ trình diễn những trích đoạn phim, đồng thời giới thiệu thế mạnh cá nhân qua các tiết mục ca hát, múa, nhảy và võ thuật.

Không chỉ là dịp để các học viên thể hiện kết quả rèn luyện, buổi trình diễn còn tạo cơ hội để đạo diễn, nhà sản xuất và đại diện các hãng phim trực tiếp gặp gỡ, tìm kiếm những gương mặt phù hợp với các dự án đang triển khai.

Việc lần đầu đưa hoạt động ươm mầm tài năng vào khuôn khổ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội cho thấy sự quan tâm đến khâu phát hiện và phát triển nguồn nhân lực, bên cạnh hoạt động giới thiệu, quảng bá các tác phẩm điện ảnh. Với sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế, cùng cơ hội tiếp cận những dự án phim thực tế, chương trình được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giữa các tài năng trẻ với đội ngũ làm phim chuyên nghiệp, góp phần tạo thêm nguồn lực cho chặng đường phát triển của điện ảnh Việt Nam.