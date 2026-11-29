ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Phạm Hổ (28/11/1926 - 28/11/2026), Nhà xuấy bản Kim Đồng đã tổ chức chương trình "Phạm Hổ - Nhà thơ sống nhiều tuổi thơ" nhằm tưởng nhớ và tôn vinh một trong những gương mặt tiêu biểu của văn học thiếu nhi Việt Nam.

Sinh ngày 28/11/1926 tại An Nhơn, Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai), nhà thơ Phạm Hổ sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật trong một gia đình có truyền thống văn chương. Ông sáng tác ở nhiều thể loại như thơ, văn xuôi, kịch, dịch thuật và hội họa, dành cho cả người lớn và trẻ em. Tuy nhiên, dấu ấn sâu đậm nhất trong sự nghiệp của ông chính là những sáng tác dành cho thiếu nhi.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954), tại Liên khu V, Phạm Hổ theo học lớp hội họa do họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung phụ trách, sau đó tham gia thực hiện loại sách "Hoa kháng chiến" dành cho thiếu nhi. Cũng trong giai đoạn này, bài thơ “Chú bò tìm bạn” ra đời, mở đầu cho hành trình sáng tác gắn bó lâu dài với thế giới tuổi thơ.

Toàn cảnh chương trình "Phạm Hổ - Nhà thơ sống nhiều tuổi thơ"

Sau năm 1954, ông tập kết ra Bắc, tiếp tục hoạt động văn học nghệ thuật và trở thành một trong 12 thành viên sáng lập Nhà xuất bản Kim Đồng vào tháng 6/1957. Trong quá trình hoạt động, ông đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng của đời sống văn học, trong đó có Chủ tịch Hội đồng Văn học thiếu nhi, Hội Nhà văn Việt Nam.

Hơn nửa thế kỷ cầm bút, Phạm Hổ để lại một gia tài sáng tác phong phú với hàng chục tập thơ, truyện, kịch bản sân khấu và phim hoạt hình. Nhiều tác phẩm như “Chú bò tìm bạn”, “Mười quả trứng tròn”, “Xe chữa cháy”, “Bướm em hỏi chị”, “Mẹ, mẹ ơi cô bảo”, “Chuyện hoa chuyện quả”, “Nàng tiên nhỏ thành Ốc”,… đã trở thành những tác phẩm quen thuộc, gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ độc giả Việt Nam.

Hơn nửa thế kỷ cầm bút, Phạm Hổ để lại một gia tài sáng tác phong phú với hàng chục tập thơ, truyện, kịch bản sân khấu và phim hoạt hình

Điều làm nên sức hấp dẫn riêng trong sáng tác của Phạm Hổ là khả năng nhìn thế giới bằng đôi mắt trẻ thơ. Ngôn ngữ thơ giản dị, trong sáng, giàu nhạc điệu; những hình ảnh quen thuộc trong đời sống như cỏ cây, hoa lá, con vật, đồ vật đều được trao cho một tâm hồn và tiếng nói riêng. Thế giới trong thơ ông vì thế luôn sinh động, gần gũi, nơi những sự vật nhỏ bé cũng có thể trở thành người bạn, biết trò chuyện, sẻ chia và kết nối với nhau.

Nhà thơ Phạm Hổ không áp đặt những bài học đạo đức hay đưa ra những triết lý xa vời trong sáng tác dành cho thiếu nhi. Ông khơi gợi cảm xúc, để các em tự khám phá và cảm nhận những điều tốt đẹp từ những câu chuyện bình dị. Qua đó, tình yêu thiên nhiên, tình bạn, lòng nhân ái và sự rung cảm trước cuộc sống được nuôi dưỡng một cách tự nhiên.

Chia sẻ tại chương trình, bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng nhấn mạnh ý nghĩa của việc gìn giữ, giới thiệu những tác phẩm có giá trị đối với hành trình nuôi dưỡng tâm hồn và hình thành nhân cách của trẻ em. Những sáng tác của Phạm Hổ không đơn thuần đem đến niềm vui đọc sách mà còn mở ra một thế giới giàu cảm xúc, giúp các em học cách quan sát, yêu thương và trân trọng những điều bình dị quanh mình.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng chia sẻ tại sự kiện

Trong khuôn khổ chương trình, Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu bộ ấn phẩm kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Phạm Hổ, gồm tuyển tập thơ văn “Phạm Hổ - Nhà thơ sống nhiều tuổi thơ”; tập thơ tinh tuyển “Thơ hay viết cho thiếu nhi - Chú bò tìm bạn”; tuyển tập văn xuôi “Những truyện hay viết cho thiếu nhi - Phạm Hổ”; tập truyện cổ tích hiện đại “Chuyện hoa chuyện quả” và tập thơ “Chú bò tìm bạn và những bài thơ khác”.

Trong khuôn khổ chương trình, Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu bộ ấn phẩm kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Phạm Hổ

Đáng chú ý, ấn bản “Chú bò tìm bạn và những bài thơ khác” được in lại theo bản in đầu tiên năm 1957. Cuốn sách từng được trao tặng thưởng loại A tại Cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi do Trung ương Đoàn tổ chức trong hai năm 1957 - 1958. Việc tái bản theo bản in đầu tiên không chỉ giúp bạn đọc tiếp cận một dấu mốc trong hành trình sáng tác của Phạm Hổ mà còn góp phần lưu giữ những giá trị lịch sử của xuất bản phẩm dành cho thiếu nhi Việt Nam.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng gửi tặng bộ ấn phẩm tới gia đình cố nhà thơ Phạm Hổ

Bên cạnh hoạt động giới thiệu sách, trưng bày “Phạm Hổ với tuổi thơ” mang đến cho công chúng cơ hội tìm hiểu những ấn phẩm của nhà thơ từ những ngày đầu sáng tác. Các cuốn sách được gia đình và bạn đọc yêu quý sưu tầm, gìn giữ, góp phần tái hiện hành trình sáng tác cũng như sự đón nhận của độc giả đối với những tác phẩm của ông qua nhiều thời kỳ.

Nhà thơ Phạm Hổ qua đời ngày 4/5/2007 tại Hà Nội, nhưng những trang viết của ông vẫn tiếp tục hiện diện trong đời sống văn học thiếu nhi. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh là dịp để nhìn lại sự nghiệp của một cây bút đã dành trọn tâm huyết cho trẻ thơ. Với nhà thơ Phạm Hổ, việc viết cho thiếu nhi cũng là hành trình gìn giữ một thế giới trong trẻo, nơi mỗi thế hệ độc giả đều có thể tìm thấy một phần tuổi thơ của mình.