Sau 14 năm yêu nhau, Quân A.P và Lê Khanh chính thức công khai tình cảm trên sóng Running Man Vietnam

ANTD.VN - Tập 14 Running Man Vietnam 2026 - Chạy ngay đi chính thức lên sóng với chủ đề “Đưa Vàng về dinh”, mang đến loạt thử thách đấu trí, đấu sức và xé bảng tên đầy kịch tính. Đặc biệt, chương trình còn chơi lớn khi tổ chức đám cưới hoành tráng dành riêng cho Tám Quân và cô dâu Lê Khanh, cặp đôi đã có 14 năm gắn bó.

Đây là lần đầu căp đôi công khai chuyện tình cảm trên sóng Running Man Vietnam 2026 sau 14 năm gắn bó và nhận được nhiều lời chúc phúc từ Gia tộc R và Runnies (người hâm mộ chương trình). Sức hút của tập phát sóng còn được thể hiện qua con số ấn tượng: 1 triệu lượt xem chỉ sau 10 phút kể từ khi kết thúc công chiếu, lập nên kỷ lục mới cho chương trình.

Quân A.P và bạn gái lần đầu căp đôi công khai chuyện tình cảm trên sóng Running Man Vietnam 2026 sau 14 năm gắn bó

12 thành viên được chia thành hai đội thông qua hình thức bốc thăm. Đội Mặt trời gồm Tám Quân, Lê Khanh, Út Tuấn, Tám Trung, Minh Hằng và Sáu Tút. Trong khi đó, đội Mặt trăng có Hai Thành, Sơn.K, Tư Ngọc, Pháp Kiều, Năm Phát và Lê Nhân.

Dù được phân chia ngẫu nhiên, đội hình hai bên lại trùng hợp đến bất ngờ. Nhiều Runnie (người hâm mộ chương trình) không khỏi lo lắng cho đội Mặt trời khi đội Mặt trăng sở hữu nhiều “con tướng” mạnh, hứa hẹn tạo nên những cuộc đối đầu không cân sức về thể lực.

Theo luật chơi, sau mỗi nhiệm vụ, đội chiến thắng sẽ nhận được gợi ý rõ ràng, trong khi đội thua chỉ có thể nhận được gợi ý mơ hồ. Đây chính là lợi thế quan trọng để các thành viên từng bước tìm ra phương pháp hóa giải lời nguyền Hoàng Kim.

Nhiệm vụ 1: Thần tốc

Mở màn chuỗi thử thách là nhiệm vụ Thần tốc. Toàn bộ 12 thành viên hai đội cùng đeo một sợi dây chung khổng lồ quanh eo và di chuyển tự do trong vòng tròn. Khi có hiệu lệnh dừng, người chơi phải nhanh chóng thoát khỏi vòng dây. Những ai còn mắc kẹt sẽ bị loại.

Tưởng chừng đơn giản nhưng thử thách lại đòi hỏi khả năng phản xạ và sự nhanh nhẹn. Tám Quân trở thành người đầu tiên bị loại, lập tức bị Tám Trung chọc ghẹo vì sợ mất mặt trước cô dâu Lê Khanh. Lê Nhân lần đầu nhập cuộc cũng chưa kịp bắt nhịp đã phải nối gót chú rể. Trong khi đó, cô dâu Lê Khanh gặp không ít khó khăn nhưng vẫn có Tám Quân ở bên an ủi.

Minh Hằng cũng có một pha bị loại đầy oan uổng. Dù đã cúi người rất nhanh, sợi dây lại bất ngờ mắc vào bảng tên khiến cô không thể thoát ra. Thân hình “bò biển” của Hai Thành cũng trở thành bất lợi, khiến anh gặp nhiều khó khăn trong nhiệm vụ đòi hỏi sự linh hoạt này.

Nhiệm vụ 2: Thần trí

Tiếp nối là thử thách Thần trí, nơi các thành viên phải vận dụng khả năng tính toán và sức bền. Người chơi lần lượt giải toán trong vòng 2 phút để giành quyền vào sân tiếp sức đồng đội. Khi thi đấu, mỗi người phải giữ tư thế đứng bằng một chân; nếu đặt chân còn lại xuống đất hoặc bị ngã sẽ lập tức bị loại. Đặc biệt, các thành viên không được sử dụng giấy nháp mà phải hoàn toàn tính nhẩm.

Nhờ thử thách này, khán giả có dịp khám phá thêm thành tích học tập của các thành viên: Tám Quân từng là học sinh chuyên Toán, Lê Khanh học chuyên Văn, còn Sơn.K là dân chuyên Anh.

Không hổ danh dân chuyên Toán, Tám Quân lần lượt đưa ra những đáp án chính xác trước các phép tính của chương trình. Dù trí thông minh vốn là điều mà anh em Gia tộc R thường tự nhận mình không có, các thành viên vẫn nhanh chóng nhập cuộc và tìm cách vượt qua thử thách.

Nhiệm vụ 3: Thần ngôn

Ở thử thách Thần ngôn, người chơi phải nhanh tay giành quyền trả lời với số từ tăng dần qua từng lượt. Trả lời sai số từ, giơ tay cùng lúc hoặc không tham gia đều bị loại. Hai đội thi đấu tích điểm, đội chạm mốc 3 điểm trước sẽ chiến thắng.

Pháp Kiều nhanh chóng thể hiện khả năng “nảy số” của một rapper, trong khi Lê Khanh dù hồi hộp vẫn cố gắng nhập cuộc. Tám Quân cũng không giấu được ánh mắt tự hào dành cho người thương.

Tình huống hài hước nhất đến từ câu hỏi yêu cầu đáp án 3 từ: “Điều người khác làm khiến bạn rung động?”. Tám Quân đáp ngay “Hôn vào thái dương” nhưng lại thành 4 từ, khiến các thành viên được dịp trêu chọc. Hai Thành còn hài hước nhận xét: “Thường thái dương người ta thoa dầu thôi em ạ”.

Sáu Tút cũng không quên thể hiện sự tự tin, thậm chí còn tuyên bố chấp cả việc giấu tay, không cần đếm số từ để trả lời. Thế nhưng, càng “gáy” lại càng nhận kết cục đau đớn. Chỉ vì dư một từ, Sáu Tút đành ngậm ngùi mất lượt trong sự trêu chọc của các thành viên.

Xé bảng tên: Hóa giải Lời nguyền hoàng kim

Sau loạt nhiệm vụ thu thập manh mối, hai đội Mặt trời và Mặt trăng bước vào trận chiến xé bảng tên quyết định. Đặc biệt, mỗi đội đều có một thành viên bất tử với dấu hiệu được giấu bí mật ở mặt trong bảng tên. Ngay cả người sở hữu thân phận đặc biệt này cũng không biết mình là ai trước khi bảng tên bị xé.

Đội Mặt trời chọn chiến thuật “đụng là trụng, gặp là xé”, trong khi đội Mặt trăng lại chủ động tách lẻ để tìm kiếm manh mối. Hai đội liên tục rơi vào thế mèo vờn chuột, tình thế thay đổi chỉ trong chớp mắt. Những màn “sáp lá cà” liên tiếp khiến cuộc chiến ngày càng căng thẳng.

Trận chiến càng về cuối càng khó đoán khi các đội phải vận dụng chiến thuật và những manh mối đã thu thập để tìm cách hóa giải lời nguyền Hoàng Kim. Thân phận bất tử bí mật cũng góp phần tạo nên những bất ngờ đúng chất Running Man Vietnam.

Đám cưới trong mơ của Tám Quân và Lê Khanh, Gia tộc R rơi nước mắt

Không chỉ đầu tư cho các thử thách, Running Man Vietnam 2026 còn chơi lớn khi mang đến một không gian tiệc cưới lộng lẫy, ngập tràn hoa tươi dành riêng cho Tám Quân và Lê Khanh. Đặc biệt, nhóm nhạc UPRIZE cũng góp mặt, mang đến những tiết mục âm nhạc chúc mừng ngày vui của cặp đôi.

Khoảnh khắc chú rể Tám Quân và cô dâu Lê Khanh cùng bước lên lễ đường đã khiến không khí trở nên vô cùng xúc động. Hai Thành và Sáu Tút không thể cầm được nước mắt trước khoảnh khắc đặc biệt của người em thân thiết.

Quân A.P và bạn gái Lê Khanh được Gia tộc R tổ chức đám cưới trong mơ

Quân A.P xúc động chia sẻ: “Em không thể tin được mình có may mắn, được tổ chức một cái đám cưới như thế này”. Trong khi đó, Lê Khanh cũng bật khóc khi gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người: “Em chỉ biết nói là em cảm ơn mọi người rất là nhiều, vì em đã mong đợi ngày này rất lâu rồi. Mà được mọi người tổ chức cho với rất nhiều anh em, nhất là Gia tộc R của Tám Quân. Em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ”.

Từng thành viên lần lượt gửi lời chúc đến cô dâu chú rể, không ít người bật khóc trước những chia sẻ chân thành. Những cái ôm và giọt nước mắt đã tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ của Gia tộc R.

Mùa hè của Gia tộc R đã đi qua hơn nửa chặng đường. Đám cưới của Tám Quân và Lê Khanh không chỉ là ngày vui của một cặp đôi mà còn trở thành kỷ niệm đẹp của đại gia đình Running Man Vietnam 2026.

Đón xem tập 12 sẽ chính thức lên sóng vào lúc 21g00, thứ Sáu (06/11/2026) trên kênh HTV7 và 21g30 cùng ngày trên kênh YouTube FOREST STUDIO!