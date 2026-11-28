ANTD.VN - Với 124 tác phẩm đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII không chỉ là dịp hội tụ, giao lưu điện ảnh quốc tế mà còn đặt ra kỳ vọng về một nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam chuyên nghiệp, giàu sức cạnh tranh.

Tối 28/11, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII) chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Dự lễ khai mạc có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Lâm Thị Phương Thanh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đồng Trưởng ban Chỉ đạo HANIFF VIII Vũ Thu Hà. Cùng dự có đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức điện ảnh, thành viên Ban Giám khảo, các đoàn phim, nghệ sĩ trong nước và quốc tế cùng đông đảo khán giả yêu điện ảnh.

Với chủ đề “Điện ảnh - Kết nối - Phát triển”, HANIFF VIII tuyển chọn 124 tác phẩm từ 870 phim đăng ký, đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện quy tụ hơn 1.000 khách mời, trong đó có hơn 350 khách quốc tế, trở thành kỳ liên hoan có quy mô lớn nhất trong 8 lần tổ chức.

Đưa điện ảnh trở thành ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (ảnh: Duy Khánh)

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh điện ảnh là lĩnh vực nghệ thuật đặc biệt, có sức mạnh kết nối con người, lan tỏa các giá trị nhân văn, thúc đẩy sự hiểu biết, tôn trọng và hợp tác giữa các dân tộc. Hơn 70 năm qua, điện ảnh cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, lưu giữ ký ức lịch sử, bồi đắp bản sắc văn hóa, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến.

Đánh giá cao quy mô và sức lan tỏa của HANIFF VIII, Phó Thủ tướng cho rằng việc tuyển chọn 124 tác phẩm từ 870 phim đăng ký của 41 quốc gia và vùng lãnh thổ cho thấy sức hấp dẫn, uy tín ngày càng cao của Liên hoan. Đặc biệt, lần đầu tiên "Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số" được tổ chức với 62 gian hàng, hơn 160 đối tác quốc tế đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng các hoạt động kết nối dự án, ươm mầm tài năng.

Theo Phó Thủ tướng, đây là bước tiến quan trọng nhằm gắn kết sáng tạo nghệ thuật với thị trường, thúc đẩy đầu tư, hợp tác sản xuất, chuyển giao công nghệ và mở rộng không gian phát triển điện ảnh. Trong kỷ nguyên số, điện ảnh ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và sức mạnh mềm quốc gia. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, trong đó điện ảnh cần giữ vai trò tiên phong.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ VHTT&DL cùng các Bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phát triển nhân lực chất lượng cao, mở rộng thị trường và hợp tác quốc tế, đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà làm phim.

Chính phủ Việt Nam trân trọng tài năng, khuyến khích sáng tạo, kiến tạo môi trường thuận lợi để các ý tưởng nghệ thuật được hiện thực hóa. Phó Thủ tướng cũng mong muốn các đối tác, nghệ sĩ, nhà làm phim quốc tế tăng cường kết nối, chia sẻ tri thức, công nghệ, kinh nghiệm và cùng triển khai những dự án có giá trị. Qua Liên hoan, bà kỳ vọng những ý tưởng mới được khơi nguồn, cơ hội hợp tác được mở ra, các tác phẩm xuất sắc ra đời; mỗi bộ phim trở thành một nhịp cầu văn hóa, góp phần đưa hình ảnh và tâm hồn Việt Nam đến gần hơn với bạn bè năm châu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (ảnh: Duy Khánh)

Ở góc độ địa phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà khẳng định Thủ đô với bề dày lịch sử nghìn năm văn hiến, nền tảng di sản văn hóa phong phú có nhiều tiềm năng phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa chất lượng. Thành phố định hướng phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa trên nền tảng bản sắc văn hiến, bản sắc sáng tạo, hội nhập và kết nối; đồng thời chú trọng huy động nguồn lực, gắn kết bảo tồn với phát huy giá trị di sản, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Trong các ngành công nghiệp văn hóa, điện ảnh được Hà Nội xác định là một trong những lĩnh vực trọng tâm. Định hướng này đã được cụ thể hóa trong quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Thành phố chú trọng đầu tư hạ tầng không gian sáng tạo, hệ thống phim trường, thiết chế văn hóa; khai thác các giá trị lịch sử, văn hóa, con người và danh lam thắng cảnh để thu hút các đoàn làm phim quốc tế, thúc đẩy hợp tác và lan tỏa công nghiệp giải trí Thủ đô.

Bà Vũ Thu Hà nhấn mạnh Hà Nội luôn mong muốn đón nhận những ý tưởng mới, dự án sáng tạo của nghệ sĩ, nhà làm phim trong nước và quốc tế, qua đó tạo ra các sản phẩm chất lượng, hấp dẫn, giúp khán giả tiếp cận những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu, giàu giá trị nhân văn và đưa các nền văn hóa đến gần nhau hơn.

Ghi nhận phim Việt chinh phục phòng vé và dấu ấn quốc tế

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII



Một trong những điểm nhấn tại lễ khai mạc HANIFF VIII là hoạt động vinh danh các cá nhân, tác phẩm và đơn vị có đóng góp nổi bật cho điện ảnh Việt Nam giai đoạn 2025-2026. Đáng chú ý, lần đầu tiên những bộ phim đạt doanh thu trên 200 tỷ đồng được ghi nhận trong khuôn khổ Liên hoan. Đây là nét mới đáng chú ý trong cách nhìn nhận thành tựu điện ảnh, khi khả năng chinh phục khán giả và đóng góp cho thị trường được đặt bên cạnh những dấu ấn nghệ thuật, giải thưởng quốc tế.

Dẫn đầu nhóm phim được vinh danh về doanh thu là “Mưa đỏ” với 714 tỷ đồng. Các tác phẩm khác ghi dấu ấn phòng vé gồm “Thỏ ơi” với doanh thu gần 450 tỷ đồng, “Bộ tứ báo thủ” gần 332 tỷ đồng, “Nhà gia tiên” gần 243 tỷ đồng và “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” gần 208 tỷ đồng. Bên cạnh các tác phẩm này, nhiều bộ phim Việt khác cũng được ghi nhận nhờ thành tích phòng vé nổi bật trong giai đoạn 2025-2026.

Ở lĩnh vực phát hành, Công ty Cổ phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio) được vinh danh nhờ những đóng góp nổi bật trong phát hành phim và thúc đẩy sự phát triển của thị trường điện ảnh Việt Nam. Việc ghi nhận cả tác phẩm lẫn đơn vị phát hành cho thấy sự quan tâm tới hệ sinh thái điện ảnh, trong đó sáng tạo, sản xuất, phát hành và tiếp cận khán giả có mối liên hệ chặt chẽ.

HANIFF VIII diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12, giới thiệu 12 phim dài và 25 phim ngắn dự thi, 49 phim thuộc chương trình Toàn cảnh điện ảnh thế giới, 30 phim Việt Nam đương đại và 8 phim thuộc chương trình Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản. Trong số 12 phim dài dự thi, có 7 tác phẩm là đại diện của các quốc gia tham dự vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 99. “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình là đại diện duy nhất của Việt Nam ở hạng mục phim dài dự thi và được lựa chọn chiếu khai mạc. Các tác phẩm được trình chiếu miễn phí tại 7 cụm rạp trên địa bàn Hà Nội. Bên cạnh hoạt động trong rạp, chương trình chiếu phim ngoài trời kết hợp giao lưu nghệ sĩ, biểu diễn nghệ thuật được tổ chức tại Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy và Sơn Tây, mở rộng cơ hội tiếp cận điện ảnh cho công chúng.

Các bộ phim Việt Nam đạt doanh thu trên 200 tỷ đồng giai đoạn 2025- 2026 được vinh danh tại Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII

Lễ khai mạc cũng dành sự ghi nhận cho những thành tựu của điện ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Hai tác phẩm “Mưa trên cánh bướm” của đạo diễn Dương Diệu Linh và “Giấc mơ là ốc sên” của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân được vinh danh nhờ dấu ấn tại các liên hoan phim quốc tế. Trong đó, “Mưa trên cánh bướm” giành giải "Phim hay nhất" và "Phim sáng tạo nhất" tại "Tuần lễ Phê bình phim quốc tế" thuộc Liên hoan phim Venice năm 2024. Còn “Giấc mơ là ốc sên” lọt Top 10 tác phẩm tranh giải Cành cọ vàng dành cho phim ngắn tại Liên hoan phim Cannes 2026. Những ghi nhận này phản ánh hai phương diện đáng chú ý của điện ảnh Việt Nam hiện nay, đó là khả năng chinh phục thị trường trong nước và năng lực sáng tạo, hội nhập tại các sân chơi quốc tế.

Bên cạnh hoạt động vinh danh, chương trình khai mạc giới thiệu diện mạo văn hóa, nghệ thuật của Hà Nội qua ba mạch nội dung: “Lời chào từ Hà Nội”, “Hà Nội trong điện ảnh” và “Kết nối và sáng tạo tương lai”. Các tiết mục âm nhạc, hoạt cảnh, clip tư liệu về Thủ đô được dàn dựng với sự tham gia của Hoàng Hải, NSND Tấn Minh, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc cùng nhiều nghệ sĩ, diễn viên. Phần giới thiệu và ra mắt Hội đồng Giám khảo cũng mở đầu hành trình đánh giá, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc tại Liên hoan.

Với quy mô tuyển chọn lớn, sự tham gia của đông đảo đối tác quốc tế và những hoạt động kết nối thị trường, HANIFF VIII không chỉ là dịp tôn vinh các tác phẩm, tài năng điện ảnh mà còn cho thấy nỗ lực đưa điện ảnh Việt Nam tiến gần hơn với mô hình một ngành công nghiệp sáng tạo chuyên nghiệp.