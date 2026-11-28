ANTD.VN - Tối 28/11, thảm đỏ lễ khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII) diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội thu hút sự quan tâm của đông đảo nghệ sĩ, diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất cùng các đoàn làm phim trong nước và quốc tế.

Trong không khí trang trọng nhưng không kém phần sôi động, thảm đỏ HANIFF VIII trở thành điểm hẹn của những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Các nghệ sĩ, nhà làm phim và đại diện những đoàn phim lần lượt xuất hiện, giao lưu với khán giả, chia sẻ về tác phẩm tham dự cũng như kỳ vọng đối với kỳ liên hoan năm nay. Sự hiện diện của các khách mời quốc tế góp phần tạo nên không khí giao lưu đa sắc màu, mở đầu cho những ngày hội điện ảnh tại Thủ đô.

Với chủ đề “Điện ảnh – Kết nối – Phát triển” (Cinema – Connection – Development), HANIFF VIII diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12/2026, do Bộ VHTT&DL phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức. Liên hoan năm nay thu hút gần 870 phim đăng ký tham dự. Qua quá trình tuyển chọn, Ban tổ chức lựa chọn 124 tác phẩm đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đoàn phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh"



Các tác phẩm được giới thiệu trong bốn chương trình chính gồm: Phim dự thi, Toàn cảnh điện ảnh thế giới, Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản, Phim Việt Nam đương đại. Trong đó, chương trình phim dự thi có 37 tác phẩm, gồm 12 phim dài và 25 phim ngắn, tạo nên cuộc gặp gỡ giữa nhiều phong cách sáng tạo, ngôn ngữ điện ảnh và nền văn hóa khác nhau.

Không chỉ là sự kiện tôn vinh những tác phẩm và tài năng điện ảnh, HANIFF VIII còn mở rộng các hoạt động giao lưu, kết nối nghề nghiệp. Đáng chú ý, "Chợ Dự án phim lần thứ 6" nhận hơn 60 hồ sơ đăng ký từ khu vực châu Á – Thái Bình Dương, lựa chọn 10 dự án đến từ 6 quốc gia và vùng lãnh thổ vào vòng thuyết trình. Lần đầu tiên, Liên hoan tổ chức "Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số", mở thêm không gian kết nối giữa các nhà sản xuất, đơn vị phát hành và đối tác quốc tế.

Đoàn phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng"

Trong khuôn khổ Liên hoan, khán giả còn có cơ hội thưởng thức các tác phẩm điện ảnh Việt Nam và quốc tế, tham gia những buổi giao lưu với đoàn làm phim, nghệ sĩ. Phim “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình được lựa chọn chiếu khai mạc và đại diện điện ảnh nước chủ nhà tranh tài tại HANIFF năm nay.

Sau lễ khai mạc tối 28/11, HANIFF VIII tiếp tục diễn ra với nhiều hoạt động chuyên môn, trình chiếu và giao lưu đến ngày 2/12/2026. Sự kiện được kỳ vọng góp phần quảng bá điện ảnh Việt Nam, thúc đẩy hợp tác quốc tế và đưa Hà Nội trở thành điểm hẹn của những người yêu nghệ thuật thứ bảy.

Một số hình ảnh của các nghệ sĩ tại lễ khai mạc HANIFF VIII: