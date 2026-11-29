ANTD.VN - Ngày 28/11, tại Nhà xuất bản Kim Đồng, chương trình “Sách-urday - Thứ Bảy” cùng sách với chủ đề “Giải mã nghê trong dòng chảy văn hóa Việt” đã diễn ra, thu hút sự quan tâm của những người yêu văn hóa, lịch sử và mỹ thuật truyền thống.

Chương trình lấy cảm hứng từ cuốn sách “Nghê Việt tinh tuyển” của họa sĩ, nhà nghiên cứu nghệ thuật, Tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế. Qua đó, sự kiện mở ra cuộc trò chuyện về hành trình hình thành, phát triển và những giá trị đặc sắc của linh vật nghê trong đời sống người Việt.

Trong hệ thống linh vật truyền thống, nếu rồng thường gắn với quyền uy, phượng biểu trưng cho vẻ cao quý, rùa đại diện cho sự trường thọ, nghê lại có diện mạo và biểu hiện phong phú hơn. Hình tượng này có thể mang vẻ uy nghi, trang trọng khi xuất hiện tại các công trình tín ngưỡng, tôn giáo nhưng cũng có lúc thể hiện nét hóm hỉnh, sinh động trong những tác phẩm điêu khắc dân gian.

Chương trình lấy cảm hứng từ cuốn sách “Nghê Việt tinh tuyển” của họa sĩ, nhà nghiên cứu nghệ thuật, Tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế

Dù hiện diện phổ biến trong không gian kiến trúc truyền thống, nghê vẫn là một hình tượng chưa thực sự được công chúng quan tâm và tìm hiểu tương xứng. Không ít người từng bắt gặp linh vật này tại đình, chùa nhưng chưa phân biệt được đặc điểm tạo hình, ý nghĩa biểu tượng hay nguồn gốc của nó.

Tại chương trình, họa sĩ, Tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế, Trưởng Bộ môn Nghệ thuật Thị giác, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội đã chia sẻ về quá trình hơn hai thập niên khảo cứu hình tượng nghê. Thông qua những chuyến điền dã, khảo sát di tích và sưu tầm tư liệu, anh từng bước nhận diện sự đa dạng của linh vật này trong các giai đoạn lịch sử, cũng như những biến đổi về hình dáng, chức năng và ý nghĩa trong đời sống văn hóa.

Tại chương trình, họa sĩ, Tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế, Trưởng Bộ môn Nghệ thuật Thị giác, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội đã chia sẻ về quá trình hơn hai thập niên khảo cứu hình tượng nghê

Những nội dung nghiên cứu được tập hợp và phát triển trong cuốn sách “Nghê Việt tinh tuyển”, do Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành năm 2026. Với 352 trang, cuốn sách tuyển chọn những hình tượng nghê tiêu biểu trong di sản mỹ thuật Việt Nam, đồng thời bổ sung các tư liệu khoa học và kết quả khảo sát thực địa của tác giả.

Không dừng lại ở việc giới thiệu hình dáng một linh vật, công trình còn giúp người đọc tìm hiểu mối liên hệ giữa nghê với không gian kiến trúc, tín ngưỡng và đời sống xã hội. Qua từng hiện vật, hình tượng nghê cho thấy khả năng tiếp biến văn hóa, phản ánh trí tưởng tượng và óc sáng tạo riêng biệt của các nghệ nhân Việt Nam.

Cùng tham gia cuộc trò chuyện, Tiến sĩ Phạm Minh Quân, giảng viên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, chia sẻ về quá trình chuyển ngữ cuốn sách sang tiếng Anh với nhan đề “The Quintessence of Vietnamese Nghê”. Việc xuất bản song ngữ đã góp phần giới thiệu một biểu tượng mỹ thuật đặc sắc của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Một trong những nội dung được đặt ra tại chương trình là cách thức bảo tồn và phát huy giá trị của những hình tượng mỹ thuật truyền thống trong bối cảnh hiện nay. Theo đó, việc nghiên cứu, nhận diện đúng đặc trưng của nghê có ý nghĩa đặc biệt đối với hoạt động bảo tồn di sản, mở ra nguồn cảm hứng cho sáng tạo nghệ thuật, thiết kế và các sản phẩm văn hóa đương đại.

Bên cạnh phần trò chuyện và giao lưu với hai diễn giả, chương trình còn mang đến tiết mục múa nghê do các nghệ sĩ Nhà hát Tuồng Trung ương biểu diễn. Thông qua ngôn ngữ hình thể và nghệ thuật biểu diễn truyền thống, hình tượng nghê được tái hiện trực quan, giúp khán giả cảm nhận rõ hơn sức sống của linh vật này ngoài những tư liệu, hình ảnh trên trang sách.

Sự kết hợp giữa nghiên cứu học thuật, xuất bản và trình diễn nghệ thuật tạo nên cách tiếp cận đa chiều đối với di sản. Chương trình góp phần đưa độc giả đến gần hơn với những giá trị văn hóa vốn hiện diện trong đời sống nhưng đôi khi chưa được nhận diện đầy đủ.

Chương trình cũng mở đầu cho chuỗi sự kiện “Sách-urday - Thứ Bảy” cùng sách do 2045 BOOKS và Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức. Được định hướng là không gian gặp gỡ giữa độc giả với tác giả, dịch giả và chuyên gia, chuỗi hoạt động dự kiến diễn ra định kỳ vào chiều thứ Bảy cuối cùng mỗi tháng với các chủ đề được khơi nguồn từ sách và mở rộng sang nhiều lĩnh vực như khoa học, công nghệ, xã hội, văn hóa và đời sống.