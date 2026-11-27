ANTD.VN - Men theo những bậc thang lên nóc chợ, công chúng lần đầu được khám phá gác mái Đồng Xuân – không gian đọc sách lộng gió, nhìn ra phố cổ. Không gian nghệ thuật được SHB đồng hành trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 nhanh chóng trở thành điểm hẹn của giới trẻ, biến ngôi chợ 137 tuổi thành điểm hẹn mới của mùa lễ hội.

Leo bậc thang cam, lên một góc Hà Nội ít ai thấy

"Đây có thể là sự bù đắp muộn màng của mùa thu” - nhà sáng tạo nội dung Quỳnh Giao (Giao Cùn), người có hàng trăm video về văn hóa, lịch sử Việt, nhận xét về không gian gác mái chợ Đồng Xuân. Cô gợi ý khu vực sân mái cho ai muốn tìm một chỗ đọc sách và tận hưởng chút thu muộn của Hà Nội. Theo Quỳnh Giao, chính những gam cam cùng họa tiết "trời tròn đất vuông" của SHB đã thổi một làn gió mới vào tầng mái vốn ít người biết này.

Đến Đồng Xuân bao nhiêu lần, gần như ai cũng chỉ quanh quẩn ở các tầng hàng, sân mái là nơi hầu như chưa từng đón khách. Năm nay, lần đầu tiên khu mái của ngôi chợ trăm tuổi mở cửa cho công chúng với không gian nghệ thuật có “1-0-2”.

"Hành trình khám phá bắt đầu từ những bậc thang màu cam của SHB, đưa tôi lên một góc Hà Nội mà mình ít có cơ hội nhìn thấy. Phía dưới vẫn rộn ràng tiếng mua bán, phía trên mình vẫn có thể đọc sách, trò chuyện và tận hưởng một khoảng lặng rất khác của Đồng Xuân", TikToker Tuyn.Hadi kể. Trên sân mái là khu đọc sách ngoài trời, người dân, du khách gần xa chọn một cuốn sách, tìm chỗ ngồi rồi thong thả ngắm phố cổ từ trên cao.

Gác mái Đồng Xuân – không gian đọc sách lộng gió, nhìn ra phố cổ

Với nhà sáng tạo nội dung Diệu Linh, gác mái là điểm dừng chân không thể bỏ lỡ: "Bên dưới nhộn nhịp bao nhiêu thì gác mái lại chill bấy nhiêu. Không phải lúc nào cũng có cơ hội đọc sách giữa một ngôi chợ lâu đời như thế này. Tôi đi hết một vòng mà lưu luyến không muốn về". Bàn cờ, kệ sách, góc vườn nhỏ khiến góc nào trên gác mái cũng thành khung hình check-in. Diệu Linh còn rủ mọi người tranh thủ gọi hội bạn thân và gia đình cùng lên trải nghiệm.

Lên sân mái hoàn toàn tình cờ, nhà sáng tạo nội dung Quỳnh Hoa được chú bảo vệ chỉ đường lên tầng thượng. "Bây giờ tôi mới biết có góc đọc sách thú vị trên này", cô nói. Đến chợ vốn để ăn uống, mua sắm, giờ Hoa có thêm chỗ để ngồi lại, khám phá và chụp ảnh.

Diễn viên Bảo Hân cũng là một trong những vị khách thích thú với không gian gác mái. "Là một người con Hà Nội, tôi không thể không đến. Lần đầu gác mái chợ Đồng Xuân mở cửa đón khách với góc đọc sách do SHB đồng hành, tôi phải rủ bà nội lên mới được", Bảo Hân nói. Tại gác mái còn có thêm các buổi biểu diễn âm nhạc và chiếu phim, kéo dài đến hết Lễ hội.

TikToker Giao Cùn, Quỳnh Hoa, Diệu Linh (từ trái sang) khám phá không gian gác mái chợ Đồng Xuân

Đồng Xuân "vừa lạ vừa quen"

Trong cảm nhận của Giao Cùn, chợ Đồng Xuân lúc này vừa lạ vừa quen. Cô gái Gen Z đam mê kể chuyện văn hóa, lịch sử Việt cho rằng điều SHB muốn làm ở đây là kết hợp một cách tự nhiên câu chuyện sáng tạo với văn hóa và sinh kế của người Hà Nội bao đời nay. Quen vì vẫn là những dãy sạp, tiếng mời chào, mùi vải mới. Lạ vì giờ đây, giữa nhịp mua bán ấy có thêm sắc cam, có sách, có nghệ thuật len lỏi trong từng ngóc ngách “di sản sống” của Hà thành.

Trong khuôn khổ lễ hội, triển lãm đa giác quan "Chạm Đồng Xuân" đặt 25 tác phẩm của nghệ sĩ trong nước và quốc tế dọc hành lang, chiếu nghỉ cầu thang và những góc khuất của chợ. Diễn viên Bảo Hân đi một vòng từ tầng 1 lên tầng 4 và nhận thấy mỗi tác phẩm đều có câu chuyện riêng. Có những chi tiết tinh tế đến mức phải để ý mới nhận ra: "Tôi tưởng mình đang ngồi uống trà đá với hai chú đánh cờ, nhưng thực ra đó là tranh."

Điều khiến diễn viên Về nhà đi con thích nhất là các tác phẩm không kể chuyện gì xa xôi, hào nhoáng, mà tái hiện chính những hình ảnh thường nhật của Hà Nội và của những người gắn bó với chợ. "Hồi bé bà nội đưa tôi ra chợ suốt, nhưng chưa lần nào thú vị như lần này. Thường mình thấy triển lãm ở những nơi sang trọng, đây là lần đầu tôi thấy một triển lãm nghệ thuật ở trong chợ", diễn viên kể. Theo Bảo Hân, những hoạt động này không chỉ góp phần gìn giữ giá trị văn hóa mà còn tạo thêm sức sống, sắc màu cho việc buôn bán của người dân.

Giữa lòng chợ, sàn catwalk của cuộc thi mix & match "Market to Mode" sôi động hơn bao giờ hết khi biến chính hàng hóa ở các sạp thành những bộ trang phục đầy cá tính. Từ vải vóc, phụ kiện đến những vật dụng tưởng chừng chỉ gắn với hoạt động mua bán thường ngày, qua cách kết hợp và sáng tạo, đã trở thành chất liệu cho những ý tưởng thời trang mới.

Sắc cam ngập tràn chợ Đồng Xuân trong cuộc thi mix & match "Market to Mode" với sự tham gia của nhiều bạn trẻ

Theo Diệu Linh, cả không gian chợ vốn quen thuộc với người Hà Nội nay tràn ngập sắc cam, năng lượng và trẻ trung hơn, mà vẫn giữ được nét mộc mạc, thân quen của Hà Nội xưa.

Cuộc thi không chỉ tạo sân chơi cho những người yêu thời trang thỏa trí sáng tạo mà còn gợi mở cách nhìn khác về hàng hóa, không gian thương mại và những chất liệu văn hóa hiện diện trong đời sống đô thị.

Khi ngân hàng không chỉ nói chuyện tiền nong

Ghé booth SHB trên sân mái, khách có thể check-in, tham gia các hoạt động tương tác, nhận nước uống miễn phí. Những khách hàng mở tài khoản SHB ngay tại chỗ còn có cơ hội nhận khăn lụa hoặc móc khóa độc quyền làm kỷ niệm.

"Trước giờ tôi cứ nghĩ ngân hàng thì phải tiền nong, nhưng sự góp mặt của SHB làm tôi nghĩ khác hoàn toàn: một thương hiệu tài chính cũng có thể đồng hành để giá trị văn hóa được tiếp tục, được sáng tạo và tạo giá trị cho đời sống. Là người con Hà Nội yêu nghệ thuật và cũng làm nghệ thuật, tôi rất yêu tinh thần này của SHB", diễn viên Bảo Hân nói.

Diễn viên Bảo Hân và TikToker Tuyn.Hadi (phải) thích thú với không gian nghệ thuật của SHB tại chợ Đồng Xuân

Tuyn.Hadi nhìn thấy tinh thần đó ở cách khách tham quan đi lại trong chợ. Người đến xem triển lãm có dịp ghé các quầy, gặp người bán và hiểu thêm cuộc sống phía sau mỗi sạp hàng. Đó cũng là ý nghĩa của sự đồng hành mà SHB hướng tới: kết nối sáng tạo, văn hóa và sinh kế, để di sản có thêm những cuộc gặp gỡ, người dân có thêm cơ hội và công nghiệp văn hóa có thêm động lực.

Tiểu thương cũng cảm nhận được sự thay đổi. Cô Trịnh Thị Thắng, bán quần áo trong chợ, cho biết lượng khách những ngày diễn ra sự kiện tăng rất đông và mong chợ có thêm nhiều hoạt động nghệ thuật để việc buôn bán vui vẻ, khởi sắc hơn.

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 kéo dài đến hết 28/11, đúng vào tháng Việt Nam lần đầu có Ngày Văn hóa 24/11 và cũng là tháng SHB tròn 33 tuổi.

Nhân kỷ niệm 33 năm thành lập, SHB truyền tải thông điệp "Cùng tỏa sáng" tới khách hàng và cộng đồng, với mong muốn tiếp tục kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp để mỗi người tỏa sáng theo cách riêng và góp sức vào sự phát triển của đất nước.

Trên hành trình trở thành Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới, SHB đặt con người và văn hóa doanh nghiệp là nền tảng; lấy chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới là động lực bứt phá; ngân hàng xanh, phát triển bền vững là mục tiêu lâu dài.