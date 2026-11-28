ANTD.VN - Lê Ngọc Minh Anh, học sinh lớp 2 tại Thanh Hóa, vừa giành quyền góp mặt tại vòng chung kết hai cuộc thi ca hát toàn quốc năm 2026. Ở tuổi lên 7, em đang có cơ hội thử sức tại những sân khấu âm nhạc dành cho thiếu nhi và thanh thiếu niên trên cả nước.

Cuộc thi tìm kiếm giọng hát Thanh thiếu nhi toàn quốc "Sơn Ca Vàng - Thế hệ mới 2026" đang bước vào chặng cuối với Top 25 thí sinh được lựa chọn vào vòng chung kết. Trong số này có Lê Ngọc Minh Anh, cô bé 7 tuổi đến từ xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 12/12 tới tại Hà Nội.

Lê Ngọc Minh Anh lọt vào Top 25 thí sinh tham dự vòng Chung kết 2 cuộc thi "Sơn Ca Vàng - Thế hệ mới 2026"

Không chỉ góp mặt ở sân chơi này, Ngọc Minh Anh còn có tên trong danh sách thí sinh lọt vào chung kết cuộc thi "Giọng hát Trẻ toàn quốc 2026" dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 12/2026 tại Hà Nội. Việc liên tiếp có mặt ở vòng chung kết hai sân chơi âm nhạc quy mô toàn quốc là niềm vui lớn với cô bé 7 tuổi, đồng thời mang đến cơ hội để em tiếp tục thể hiện khả năng ca hát, giao lưu và học hỏi thêm kinh nghiệm trên sân khấu.

Đáng chú ý, niềm yêu thích âm nhạc của Ngọc Minh Anh không chỉ thể hiện qua kết quả tại các cuộc thi mà còn được nuôi dưỡng trong những hoạt động thường ngày. Theo chia sẻ của gia đình, em thường hào hứng tham gia văn nghệ ở trường và địa phương. Ngoài ca hát, cô bé còn yêu thích hội họa, chăm ngoan và có ý thức tự giác trong học tập. Những buổi tập hát, lần biểu diễn trước khán giả dần giúp em có thêm trải nghiệm và gắn bó hơn với âm nhạc.

Trước khi có mặt tại hai vòng chung kết năm nay, Ngọc Minh Anh từng giành giải Nhì tại "Music Festival 2026". Mỗi sân chơi lại đem đến một trải nghiệm khác nhau, giúp em làm quen với việc biểu diễn trước khán giả và tự tin hơn khi thể hiện các ca khúc. Những kết quả đạt được cũng là động lực để cô bé tiếp tục tập luyện, chuẩn bị cho các phần thi sắp tới.

Lê Ngọc Minh Anh tự tin thể hiện phần trình diễn trên sân khấu

Để chuẩn bị cho các vòng thi, bên cạnh việc học ở trường, Ngọc Minh Anh còn dành thời gian tập hát, luyện vũ đạo và hoàn thiện phần trình diễn. Lịch trình có phần bận rộn hơn nhưng cô bé vẫn hào hứng vì được theo đuổi sở thích. Chị Phạm Nhật Lệ, mẹ Ngọc Minh Anh, cho biết gia đình luôn cố gắng sắp xếp thời gian học tập, tập luyện và nghỉ ngơi hợp lý cho con. Bố mẹ cũng chăm chút cho từng phần thi, từ lựa chọn bài hát, trang phục đến cách thể hiện trên sân khấu, với mong muốn con có sự chuẩn bị tốt nhất chứ không đặt nặng chuyện giải thưởng.

Theo chị Nhật Lệ, gia đình không so sánh con với các thí sinh khác hay yêu cầu em phải đạt một danh hiệu cụ thể. Nếu con giành giải, đó là niềm vui khi những cố gắng được ghi nhận, còn nếu kết quả chưa như mong đợi thì em vẫn có thêm trải nghiệm và kinh nghiệm cho những lần thử sức sau. Điều chị mong muốn nhất là Ngọc Minh Anh luôn cảm thấy vui khi ca hát, không vì áp lực thành tích mà mất đi niềm yêu thích ban đầu.

Lê Ngọc Minh Anh nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát từ những ngày đầu làm quen với âm nhạc

Cũng theo mẹ Ngọc Minh Anh, gia đình luôn quan niệm năng khiếu là món quà của con, không phải trách nhiệm phải đáp ứng kỳ vọng của bố mẹ. Vì vậy, chị và gia đình lựa chọn cách động viên, tạo điều kiện để con phát triển sở thích, thay vì đặt nặng thành tích. Các cuộc thi được xem là dịp để em trải nghiệm, rèn luyện sự tự tin và tích lũy kinh nghiệm, trong khi việc học tập, nghỉ ngơi và những sinh hoạt phù hợp với lứa tuổi vẫn luôn được ưu tiên.

Trong tháng 12 này, Ngọc Minh Anh sẽ tiếp tục tranh tài tại vòng chung kết hai cuộc thi ca hát mà mình đã giành quyền góp mặt. Đây là cơ hội để em thể hiện khả năng, giao lưu và học hỏi thêm kinh nghiệm từ các thí sinh khác. Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu cũng giúp cô bé có thêm trải nghiệm, từng bước tự tin hơn với niềm đam mê ca hát.