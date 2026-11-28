ANTD.VN - 21 nghệ sĩ thuộc Vũ trụ “Say hi” đã có mặt tại Las Vegas, Mỹ, chuẩn bị cho concert ngày 28/11 tại PH Live, Planet Hollywood. Những hình ảnh check-in đầu tiên của dàn "anh trai", "em xinh" cùng sự xuất hiện của Trấn Thành làm nóng cuộc hẹn với khán giả trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.

Dàn anh trai, em xinh check-in từ Việt Nam đến Las Vegas, Mỹ

Sau loạt hình ảnh khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất, dàn nghệ sĩ thuộc Vũ trụ “Say hi” tiếp tục thu hút sự chú ý khi cập nhật hành trình đến Las Vegas. Những khoảnh khắc hội ngộ, nhận hành lý và chụp ảnh chung nhanh chóng được người hâm mộ chia sẻ. Trên các cộng đồng yêu thích chương trình, khán giả liên tục gọi tên nghệ sĩ, chờ đợi những cập nhật trước đêm diễn ngày 28/11.

Dàn anh trai, em xinh đã có mặt tại Mỹ để chuẩn bị cho concert ngày 28/11

Dương Domic, Song Luân, Ali Hoàng Dương và CoolKid xuất hiện cùng nhau trong những hình ảnh đầu tiên tại Mỹ. Sau phong cách che kín ở sân bay Tân Sơn Nhất, Dương Domic khiến người hâm mộ thích thú khi “lộ mặt” trong bức ảnh chung với đồng nghiệp. Nam ca sĩ từng tham gia hai đêm concert "Anh trai say hi” tại Las Vegas năm 2025, nay trở lại trong đội hình có thêm những gương mặt từ Tinh hà “Say hi” và Em xinh “Say hi”.

JSol, Hyo và Sơn.K tiếp tục hành trình biểu diễn sau bốn đêm concert Tinh hà “Say hi” tại TPHCM và Hà Nội. Từ những hình ảnh hội ngộ trước giờ xuất phát đến khoảnh khắc hạ cánh, cả ba nhận được nhiều bình luận về phong cách đời thường. Riêng loạt ảnh JSol tại Las Vegas được người hâm mộ chia sẻ cùng những lời khen dành cho nam ca sĩ.

CongB và buitruonglinh cũng góp mặt trong loạt ảnh được khán giả quan tâm. Hai nghệ sĩ tranh thủ chụp hình cùng nhau trước giờ lên đường, sau đó tiếp tục xuất hiện trong những cập nhật tại Mỹ. Với những gương mặt có thế mạnh về sáng tác, giọng hát và trình diễn, cuộc hội ngộ lần này khiến khán giả chờ đợi cách các cá tính âm nhạc cùng xuất hiện trong một chương trình.

Ở phía các em xinh, Juky San và Lamoon có mặt cùng đoàn tại khu vực nhận hành lý. Hai nữ ca sĩ mang đến thêm màu sắc cho đội hình biểu diễn năm nay. Sự tham gia của các nghệ sĩ từ Em xinh “Say hi” mở rộng cuộc gặp gỡ với khán giả Mỹ, đồng thời tạo thêm chờ đợi về những màn kết hợp giữa các thành viên của Vũ trụ “Say hi”.

Hành trình của Hieuthuhai, Hurrykng, Negav, Manbo và Pháp Kiều cũng nhận được sự quan tâm. Những cập nhật từ chuyến đi càng tăng sức nóng khi Hieuthuhai có lịch biểu diễn hai đêm liên tiếp tại PH Live. Sau Vũ trụ “Say hi” ngày 28/11, nam rapper sẽ mang concert cá nhân "Mắt nhắm mắt mở" đến địa điểm này vào ngày 29/11.

Bên cạnh những bức ảnh check-in, điều được khán giả chờ đợi là bước chuyển từ hành trình di chuyển sang lịch tập luyện tại Las Vegas. Sau khi đến Mỹ, dàn nghệ sĩ chuẩn bị bước vào tổng duyệt, hoàn thiện các phần trình diễn trước giờ gặp người hâm mộ. Những cập nhật tiếp theo từ sân khấu PH Live vì thế đang trở thành tâm điểm theo dõi của cộng đồng yêu thích chương trình.

Trấn Thành cùng 21 nghệ sĩ hẹn khuấy động sân khấu Mỹ

Diễn ra ngày 28/11 tại PH Live, thuộc Planet Hollywood, Vũ trụ “Say hi” concert Las Vegas quy tụ 21 nghệ sĩ từ Anh trai “Say hi” 2024, 2025, Tinh hà “Say hi” và Em xinh “Say hi”. Cùng sự xuất hiện của Trấn Thành, chương trình mang đến cuộc hội ngộ giữa nhiều gương mặt được khán giả biết đến qua các chương trình âm nhạc, những sản phẩm cá nhân và chuỗi concert trong nước.

Sức hút của đêm diễn đến từ đội hình tập hợp nhiều thế mạnh: giọng hát, rap, sáng tác, vũ đạo và khả năng làm chủ sân khấu. Việc các nghệ sĩ từ nhiều chương trình cùng góp mặt mở ra cơ hội kết nối những màu sắc âm nhạc khác nhau. Khán giả có dịp gặp lại những gương mặt quen thuộc, đồng thời chờ đợi sự tương tác giữa các anh trai, em xinh trong một không gian biểu diễn chung.

Trước đêm diễn, phần tổng duyệt là bước chuẩn bị để nghệ sĩ và ê-kíp rà soát âm thanh, vị trí biểu diễn, đường di chuyển và sự phối hợp giữa các thành viên. Với đội hình đông nghệ sĩ, việc kết nối các phần trình diễn có ý nghĩa quan trọng đối với nhịp chương trình. Bên cạnh hát và rap, bản phối, vũ đạo cùng tương tác trực tiếp tiếp tục là những yếu tố được khán giả mong đợi.

Concert diễn ra vào cuối tuần Lễ Tạ ơn, thời điểm nhiều khán giả có thể sắp xếp lịch nghỉ và di chuyển đến Las Vegas. Từ những bức ảnh check-in đến lịch tổng duyệt, Vũ trụ “Say hi” đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho cuộc hẹn tại Mỹ. Sự đồng hành của Trấn Thành và 21 nghệ sĩ hướng đến một đêm nhạc giàu năng lượng, kết nối cộng đồng yêu nhạc Việt trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn và tiếp nối hành trình đưa âm nhạc, văn hóa giải trí Việt đến khán giả quốc tế.