ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026), chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt cấp quốc gia “Lời thề non sông” sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) với sự tham gia của gần 2.000 nghệ sĩ, diễn viên và lực lượng vũ trang.

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt cấp quốc gia “Lời thề non sông” được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và Ban Tuyên giáo Trung ương. Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Với quy mô tổ chức lớn, chương trình được dàn dựng theo hướng kết hợp nội dung chính luận với ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, thông qua các tiết mục biểu diễn và những màn trình diễn thực cảnh. Trong đó, sự tham gia của gần 2.000 nghệ sĩ, diễn viên và lực lượng vũ trang hứa hẹn tạo nên một không gian nghệ thuật có sự kết hợp giữa các lực lượng biểu diễn và hình ảnh quân đội, góp phần chuyển tải những nội dung lịch sử, chính trị bằng hình thức thể hiện trực quan, sinh động.

Nội dung xuyên suốt của chương trình là truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ non sông. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, “Lời thề non sông” khắc họa lời thề giữ nước được tiếp nối trong suốt 80 năm qua, bắt nguồn từ tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của quân và dân Thủ đô.

Điểm nhấn nghệ thuật chưa từng có

Một trong những điểm đáng chú ý của “Lời thề non sông” là việc đưa các trang bị, khí tài quân sự vào không gian sân khấu thực cảnh. Theo tiết lộ từ êkip sản xuất, chương trình được hỗ trợ, sử dụng một số trang bị, khí tài quân sự ngay trên sân khấu. Đặc biệt, các lực lượng quân đội tinh nhuệ cùng dàn khí tài quân sự sẽ xuất hiện trực tiếp trong những màn trình diễn quy mô lớn.

Theo Ban tổ chức, đây là lần đầu tiên trong một chương trình nghệ thuật đại chúng, khán giả được tận mắt chứng kiến những màn thực cảnh quy mô lớn với sự xuất hiện trực tiếp của các lực lượng quân đội tinh nhuệ cùng dàn khí tài quân sự. Điểm nhấn này cũng tạo nên nét riêng trong cách thức thể hiện của chương trình. Hình ảnh lực lượng quân đội cùng các trang bị, khí tài quân sự xuất hiện trực tiếp trên sân khấu không chỉ góp phần tạo nên quy mô của những màn trình diễn mà còn gắn với nội dung tôn vinh vai trò của lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, những nội dung chính luận được chuyển tải bằng sự kết hợp giữa hình ảnh thực tế và nghệ thuật biểu diễn.

Bên cạnh yếu tố thực cảnh, chương trình được thiết kế với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, dàn dựng công phu. Việc kết hợp tính chính luận với ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại hướng tới cách thể hiện gần gũi hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Đây cũng là một trong những mục tiêu được đặt ra khi xây dựng chương trình, đó là đưa lịch sử đến gần hơn với đời sống hôm nay, để những giá trị truyền thống không chỉ được nhắc nhớ mà còn tiếp tục được cảm nhận, lan tỏa trong các thế hệ.

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Lời thề non sông” diễn ra lúc 20h ngày 5/12/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, dự kiến phục vụ gần 50.000 khán giả và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. Vé tham dự chương trình được gửi tặng miễn phí phục vụ khán giả đến theo dõi trực tiếp tại sân Mỹ Đình.

Tiếp nối lời thề giữ nước qua các thế hệ

“Lời thề non sông” được xây dựng như một bản trường ca nghệ thuật ca ngợi tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam. Chương trình khơi dậy truyền thống yêu nước, ý chí quật cường đã được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, làm nổi bật phẩm chất của một dân tộc luôn sẵn sàng đứng lên, chiến đấu và hy sinh để bảo vệ non sông, bờ cõi.

Trong mạch nội dung ấy, lời thề “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của quân và dân Thủ đô là điểm khởi nguồn cho câu chuyện về ý chí giữ nước trong suốt 80 năm qua. Lời thề thể hiện tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, đồng thời là biểu hiện tiêu biểu của truyền thống yêu nước và ý chí quật cường của quân và dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến.

Từ dấu mốc lịch sử ấy, chương trình khắc họa sự tiếp nối của truyền thống giữ nước qua các giai đoạn, gắn với vai trò lãnh đạo của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là những nhân tố quan trọng tạo nên bản lĩnh, ý chí và sức mạnh Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Trong dòng chảy lịch sử đó, lực lượng vũ trang nhân dân nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Truyền thống chiến đấu, tinh thần sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc tiếp tục là nội dung được tôn vinh trong chương trình, đồng thời góp phần làm nổi bật mối liên hệ giữa những trang sử hào hùng trong quá khứ với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ đất nước hôm nay.

Kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến là dịp để nhìn lại một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử dân tộc, khẳng định giá trị của tinh thần yêu nước, ý chí độc lập và sức mạnh đoàn kết toàn dân. Lời thề “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” không chỉ gắn với một thời khắc lịch sử mà còn thể hiện ý chí bảo vệ non sông đã được các thế hệ người Việt Nam gìn giữ, phát huy trong suốt chặng đường xây dựng và bảo vệ đất nước.

Với sự kết hợp giữa nội dung chính luận và nghệ thuật biểu diễn hiện đại, “Lời thề non sông” hướng tới lan tỏa truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc. Thông qua chương trình, những giá trị lịch sử được chuyển tải đến đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần bồi đắp nhận thức về truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước và trách nhiệm tiếp nối của mỗi thế hệ.