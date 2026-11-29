ANTD.VN - Sau một thời gian dài vắng bóng, Quán quân The Voice 2018 trở lại với hình ảnh tự tin, rực rỡ và nhiều năng lượng hơn. Kể về những rung động bất chợt từ cái nhìn đầu tiên, “Bambada Bam” là ca khúc Pop Dance pha Disco/Funk, đánh dấu lần nữ ca sĩ thử sức với một màu sắc tươi mới so với những sản phẩm trước đây.

Với Trần Ngọc Ánh, “Bambada Bam” là lời chào mới gửi đến khán giả sau quãng thời gian khá lâu chưa trở lại. Thay vì chọn một bản tình ca để phô diễn giọng hát, cô muốn xuất hiện trong trạng thái nhẹ nhõm, vui tươi và gần gũi hơn. Lựa chọn ấy cho thấy mong muốn làm mới mình của một giọng ca từng được khán giả biết đến từ sân chơi thực lực.

Trần Ngọc Ánh lột xác trong MV mới vừa được ra mắt

Trần Ngọc Ánh chia sẻ: “Đã khá lâu rồi Ánh mới trở lại với khán giả bằng một sản phẩm mới. Lần này, Ánh muốn thử một hình ảnh tươi mới, năng động hơn và mang đến một trải nghiệm khác so với những gì mọi người từng thấy. Với Ánh, âm nhạc không phải lúc nào cũng cần truyền tải những thông điệp quá phức tạp. Đôi khi, chỉ cần một giai điệu đủ vui, đủ cuốn hút để khiến người nghe mỉm cười và muốn chuyển động theo nhịp điệu, như vậy đã là một điều rất đẹp rồi”.

Để kể câu chuyện này, Trần Ngọc Ánh chọn một diện mạo táo bạo hơn hình ảnh cô gái hát ballad mà khán giả từng biết.

Trần Ngọc Ánh chọn một diện mạo táo bạo hơn hình ảnh cô gái hát ballad mà khán giả từng biết

Những lần đổi tạo hình giúp Ánh có thêm cơ hội thử nhiều sắc thái trước máy quay, từ ánh nhìn tinh nghịch, vẻ quyến rũ đến sự bung tỏa trên sàn nhảy. Đây là bước thử nghiệm để mở rộng cách cô xuất hiện trước khán giả. Bên cạnh vai trò ca sĩ, Trần Ngọc Ánh còn cùng đội hình vũ công đông đảo thực hiện nhiều phân đoạn vũ đạo, từ sảnh cầu thang đến khoảng sân đêm mù khói và pháo hoa. Trong từng khung hình, khán giả dễ nhận ra sự thoải mái và tự tin của nữ ca sĩ.

“Bambada Bam” là sự kết hợp giữa Pop Dance và chất liệu Disco/Funk hiện đại, giàu tiết tấu, bắt tai và có độ groove riêng. Điệp khúc với cụm từ “Bambada Bam” đầy ngẫu hứng nghe như tiếng tim đập, dễ khiến người nghe ngân nga theo ngay từ lần đầu. Đây cũng là màu sắc Ánh lựa chọn để thử nghiệm một hình ảnh năng động hơn trong lần trở lại này.

Cách xử lý âm nhạc cũng cho thấy một Trần Ngọc Ánh tiết chế hơn. Từng được biết đến từ một cuộc thi đề cao giọng hát, lần này cô giảm bớt sự phô diễn kỹ thuật để câu hát hòa vào tiết tấu và vũ đạo. Với dòng nhạc này, độ nhún nhảy trong từng nhịp quan trọng không kém những nốt cao. Đó là thử thách khác với ballad, đòi hỏi người hát vừa giữ hơi, vừa giữ được sự thoải mái khi biểu diễn.

Sự vui tươi của “Bambada Bam” càng đáng chú ý khi nhìn lại chặng đường không ít thử thách của nữ ca sĩ. Đăng quang The Voice 2018 trong đội của huấn luyện viên Noo Phước Thịnh, Trần Ngọc Ánh từng chia sẻ rằng mình hoang mang, mất định hướng sau chiến thắng vì chưa có mối quan hệ trong nghề và chưa hiểu nhiều về giới giải trí. Với cô, mọi thứ gần như bắt đầu lại từ con số 0.

Giai đoạn sau đó, lịch chạy show dày khiến Ánh bị hạt xơ thanh quản và phải nghỉ hát khá lâu. Khi sức khỏe vừa hồi phục, đại dịch Covid-19 lại khiến kế hoạch tái xuất lùi thêm khoảng hai năm. Dù vậy, cô vẫn kiên trì với con đường đã chọn. Nữ ca sĩ từng bộc bạch rằng người ít hoạt động trong nghề rất dễ bị đào thải, và cô không muốn điều đó xảy ra với mình. Cô cũng tin rằng khi nỗ lực hết sức, khán giả sẽ đáp lại bằng sự yêu thương.

Thông điệp cô gửi gắm qua lần trở lại này cũng nhẹ nhàng như chính bài hát. “Dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, chúng ta vẫn nên dành cho mình những khoảng thời gian để rung động, yêu thương và tận hưởng những niềm vui giản dị. Đừng ngại mở lòng trước những cảm xúc mới, bởi đôi khi một cuộc gặp gỡ tình cờ hay một khoảnh khắc rất nhỏ cũng có thể khiến ngày hôm đó trở nên đặc biệt hơn. Nếu ‘Bambada Bam’ có thể khiến ai đó mỉm cười, cảm thấy yêu đời hơn hoặc đơn giản là nhún nhảy theo điệp khúc, thì với Ánh, đó đã là một niềm hạnh phúc rất lớn rồi”, Trần Ngọc Ánh nhắn nhủ.

Sau nhiều năm, khán giả có dịp gặp lại Trần Ngọc Ánh trong một trạng thái khác. Cô gái từng đứng trên sân khấu The Voice với chiếc cúp quán quân nay xuất hiện tự tin hơn, thoải mái hơn và không ngại thử những điều mới. Từ giọng hát, cách trình diễn đến phong thái trước ống kính, mọi thứ đều hướng đến cảm giác tươi vui mà cô muốn gửi gắm. Với một nghệ sĩ đã có khoảng thời gian dài vắng bóng, việc trở lại bằng một ca khúc sôi động cũng là cách nhắc khán giả rằng cô vẫn đang ở đây, vẫn hát và vẫn muốn làm mới mình.

Từ một ca khúc trầm lắng được quay theo phong cách hát trực tiếp giữa thiên nhiên đến “Bambada Bam” sôi động, rực rỡ, Trần Ngọc Ánh cho thấy mong muốn không đứng yên ở một màu sắc quen thuộc. Sự thay đổi lần này nằm ở cả diện mạo lẫn tâm thế của một nghệ sĩ sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn.