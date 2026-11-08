Chân dung tân "Hoa hậu Việt Nam 2026" Yến Trang

ANTD.VN - Vượt qua 24 thí sinh, Nguyễn Yến Trang đến từ Hà Nội đã đăng quang ngôi vị "Hoa hậu Việt Nam 2026". Cùng với đó, người đẹp Trần Xuân Khánh Linh giành danh hiệu Á hậu 1, trong khi Á hậu 2 thuộc về Lê Phương Nghi.

Top 3 "Hoa hậu Việt Nam 2026"

Tối 7/11, đêm chung kết cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2026" đã diễn ra tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Sau những màn trình diễn và phần thi ứng xử của Top 5, Ban tổ chức lần lượt công bố ba danh hiệu cao nhất. Nguyễn Yến Trang, thí sinh đến từ Thủ đô Hà Nội, được xướng tên ở ngôi vị "Hoa hậu Việt Nam 2026", Trần Xuân Khánh Linh trở thành Á hậu 1 và Lê Phương Nghi giành danh hiệu Á hậu 2.

Khoảnh khắc công bố kết quả diễn ra đầy cảm xúc khi Nguyễn Yến Trang và Trần Xuân Khánh Linh cùng nắm tay nhau chờ đợi trên sân khấu. Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, là người công bố tân Hoa hậu và trao quyền trượng cho người đẹp. Vương miện được "Hoa hậu Việt Nam 2024" Hà Trúc Linh trao lại cho người kế nhiệm.

Tìm ra Top 3 "Hoa hậu Việt Nam 2026"

Yến Trang tại phần thi ứng xử

Trước khi chạm tay tới vương miện, Nguyễn Yến Trang cùng bốn thí sinh Đinh Hoàng Gia Linh, Đặng Thị Ngọc Lan, Lê Phương Nghi và Trần Xuân Khánh Linh đã trải qua phần thi ứng xử. Đây là vòng thi quan trọng để các cô gái thể hiện tư duy, kiến thức, khả năng diễn đạt và quan điểm trước những vấn đề của đời sống đương đại.

Đáng chú ý, câu hỏi dành cho Nguyễn Yến Trang xoay quanh vẻ đẹp hòa bình của Việt Nam và cách lan tỏa giá trị ấy đến bạn bè quốc tế. Trả lời câu hỏi, người đẹp bày tỏ lòng biết ơn khi được sinh sống trong một đất nước hòa bình, trong khi nhiều nơi trên thế giới vẫn phải chịu cảnh chiến tranh.

"Hiện nay, trên thế giới có những mảnh đất, những khoảng trời vẫn còn phải chịu tiếng bom đạn. Chúng ta may mắn được ở Việt Nam. Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta có một bầu trời trong xanh với chim hót, được học tập, làm việc và cống hiến. Đó là vẻ đẹp kỳ diệu của hòa bình." - Yến Trang chia sẻ.

Để làm rõ quan điểm của mình, Yến Trang đã nhắc đến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tổ chức tại Việt Nam năm 2019. Theo cô, sự kiện này cho thấy Việt Nam không chỉ là một đất nước hòa bình mà còn có trách nhiệm trong việc kiến tạo, lan tỏa hòa bình ra thế giới. Kết thúc phần thi, người đẹp khẳng định niềm tự hào dân tộc bằng câu nói: "Tôi, Nguyễn Yến Trang, tự hào là một người Việt Nam!".

Lê Phương Nghi trả lời câu hỏi ứng xử về vai trò của học tập, tích lũy tri thức trong bối cảnh thời đại mới

Trong khi đó, Đinh Hoàng Gia Linh nhận câu hỏi về những hình ảnh hoàn hảo tại các cuộc thi sắc đẹp có thể khiến nhiều cô gái tự ti về ngoại hình. Cô cho rằng mỗi người đều là sự đặc biệt của tạo hóa, cần tôn trọng sự đa dạng và không nên áp đặt một tiêu chuẩn duy nhất cho vẻ đẹp. Từ trải nghiệm bản thân từng là cô gái nhút nhát, thiếu tự tin, Gia Linh muốn gửi thông điệp tới phụ nữ hãy biết trân trọng chính mình, bởi mỗi người đều cần thời gian để tỏa sáng.

Với Đặng Thị Ngọc Lan, câu hỏi đặt ra là người trẻ Việt Nam cần giữ gìn những gì và thay đổi những gì để góp phần đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới. Thí sinh nhấn mạnh yêu cầu không ngừng học tập, rèn luyện, đồng thời gìn giữ bản sắc và những giá trị truyền thống. Cô cho rằng thế hệ trẻ cần chủ động đổi mới, tiếp thu công nghệ và tri thức mới để hội nhập, vươn ra thế giới, trên nền tảng những giá trị dân tộc được các thế hệ đi trước gìn giữ.

Còn Lê Phương Nghi nhận câu hỏi về vai trò của việc học tập, tích lũy tri thức trong bối cảnh thông tin có thể dễ dàng tìm kiếm bằng công nghệ. Đề cập đến sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, người đẹp cho rằng điều quan trọng là mỗi người phải giữ được tư duy độc lập, khả năng phản biện và sáng tạo. Theo cô, học tập không đơn thuần là tiếp nhận kiến thức mà còn giúp con người có bản lĩnh làm chủ công nghệ, tiếp thu tinh hoa nhưng không đánh mất những giá trị của bản thân. Là sinh viên trường Đại học Ngoại thương, Phương Nghi bày tỏ mong muốn tiếp tục trau dồi tri thức và nuôi dưỡng lòng nhân ái.

Trần Xuân Khánh Linh nhận câu hỏi ứng xử về thành phố Hải Phòng

Thí sinh còn lại trong Top 5, Trần Xuân Khánh Linh nhận câu hỏi về thành phố Hải Phòng. Mượn câu thơ "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn", cô chia sẻ dù Hải Phòng không phải quê hương nhưng khoảng hai tháng sinh sống, trải nghiệm cùng các thí sinh đã giúp mình cảm nhận sâu sắc hơn về vùng đất này. Khánh Linh nhắc đến ẩm thực phong phú, con người hào sảng và bề dày lịch sử của thành phố. Cô cũng bày tỏ niềm tin Hải Phòng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ cùng Hải Dương sau sáp nhập.

Năm nay, Ban tổ chức cho biết đã tiếp nhận hơn 4.000 câu hỏi từ công chúng để xây dựng ngân hàng câu hỏi cho phần thi ứng xử. Những vấn đề được đặt ra trải rộng từ công nghệ, tri thức, bản sắc văn hóa đến trách nhiệm của người trẻ, qua đó tạo cơ hội để thí sinh thể hiện quan điểm và bản lĩnh cá nhân.

Người đẹp Trần Xuân Khánh Linh giành danh hiệu Á hậu 1. Ở tuổi 20, cô gây chú ý với thành tích học tập nổi bật, từng là thủ khoa cấp ba, giành học bổng du học Mỹ và có khả năng sử dụng tiếng Anh, tiếng Trung. Bên cạnh danh hiệu Á hậu 1, Khánh Linh còn được trao danh hiệu Đại sứ Nhân ái. Việc lọt vào Top 5 và thể hiện quan điểm về Hải Phòng trong phần ứng xử cũng là một trong những dấu ấn của cô tại đêm thi. Danh hiệu Á hậu 2 thuộc về Lê Phương Nghi, sinh năm 2006, đến từ Gia Lai. Cô hiện là sinh viên năm thứ hai chương trình Kinh tế đối ngoại, Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM. Trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, Phương Nghi từng giành danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2025. Trong phần ứng xử, cô thể hiện sự quan tâm đến những vấn đề đặt ra bởi sự phát triển của công nghệ và trí tuệ nhân tạo, nhấn mạnh vai trò của tư duy phản biện và khả năng làm chủ tri thức. Trao nhiều danh hiệu phụ

Khoảnh khắc Hoa hậu Hà Trúc Linh trao lại vương miện "Hoa hậu Việt Nam" cho Yến Trang

NGUYỄN YẾN TRANG – TÂN HOA HẬU VIỆT NAM 2026 Năm sinh: 2006

Quê quán: Hà Nội

Chiều cao: 1,71 m

Số đo ba vòng: 79-58-88 cm

Số báo danh: 362

Học vấn: Sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Nguyễn Yến Trang là cựu học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội), có ba năm liên tiếp đạt danh hiệu học sinh giỏi. Cô từng trúng tuyển vào Học viện Tài chính, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, sau đó lựa chọn theo học ngành Giáo dục tiểu học. Ước mơ trở thành hoa hậu được Yến Trang ấp ủ từ nhỏ. Tuy nhiên, cô từng tự nhận mình là người khá rụt rè, hướng nội và ngại xuất hiện trước ống kính. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, người đẹp mong muốn vượt qua giới hạn bản thân, trưởng thành hơn và có thêm cơ hội đóng góp cho cộng đồng. Tại phần thi Tài năng và Nghệ thuật, cô lựa chọn thể hiện ca khúc Flashlight của Jessie J.

Trước vòng ứng xử, Top 25 thí sinh đã lần lượt trải qua các phần trình diễn áo dài, áo tắm và trang phục dạ hội. Ở phần thi áo dài, các cô gái giới thiệu bộ sưu tập "Mạch Liên Hoa" do "Hoa hậu Việt Nam 2010" Đặng Thị Ngọc Hân và nhà thiết kế Hạnh Nguyễn thực hiện. Lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen trong mỹ thuật và văn hóa Việt Nam, bộ sưu tập gồm những thiết kế thêu tay trên nền lụa truyền thống, góp phần tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng của người phụ nữ Việt.

Tiếp đó, phần thi áo tắm với bộ sưu tập "Pearlescent Bloom - Ngọc ngà tỏa sáng" mang đến không khí sôi động. Các thiết kế lấy cảm hứng từ ngọc trai và ánh sáng đại dương, giúp thí sinh thể hiện hình thể, kỹ năng catwalk và phong thái tự tin. Sau phần thi này, Ban tổ chức công bố Top 15.

Ở phần trình diễn trang phục dạ hội, 15 thí sinh thể hiện vẻ đẹp trưởng thành, quyến rũ qua những thiết kế đa dạng về kiểu dáng và màu sắc. Từ Top 15, Ban giám khảo lựa chọn Top 10 rồi Top 5 bước vào vòng thi quyết định. Đêm chung kết còn có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ Lê Minh Ngọc, Minh Hằng, S.T Sơn Thạch và Văn Mai Hương, cùng màn "final walk" xúc động của Hoa hậu Hà Trúc Linh và hai Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, Nguyễn Thị Vân Nhi trước khi khép lại nhiệm kỳ.

Bên cạnh ba danh hiệu cao nhất, Ban tổ chức trao các danh hiệu phụ gồm: "Đại sứ Nhân ái" cho Trần Xuân Khánh Linh; "Đại sứ Du lịch và Môi trường" cho Tạ Thị Hoa; "Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật" cho Đinh Hoàng Gia Linh; "Đại sứ Thời trang và Thể thao" cho Đinh Diệu Anh. Danh hiệu "Người đẹp Biển" thuộc về Bùi Mai Linh, trong khi Vũ Hồng Hạnh được trao danh hiệu "Thí sinh được bình chọn nhiều nhất".

Với kết quả này, "Hoa hậu Việt Nam 2026" chính thức khép lại hành trình tìm kiếm gương mặt đại diện cho vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam theo bốn tiêu chí "Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến". Như thông điệp nhà báo Phùng Công Sưởng gửi gắm trong đêm chung kết, vương miện là sự ghi nhận của hôm nay, nhưng trách nhiệm và cống hiến mới làm nên giá trị của ngày mai. Đó cũng là kỳ vọng dành cho tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai Á hậu trên chặng đường tiếp theo.