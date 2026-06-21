ANTD.VN - Từng có cơ hội tác nghiệp nhiều buổi diễu binh, diễu hành lớn, song A80 có lẽ là sự kiện đáng nhớ nhất với tôi. 12 ngày đêm hòa mình cùng ngày hội non sông diễn ra tại Hà Nội để lại trong tôi nhiều kỷ niệm, và những câu chuyện ấm áp về tình người, về niềm tự hào dân tộc.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945/19-8-2025) và Quốc khánh (2-9-1945/2-9-2025), hay còn gọi A80 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô, thu hút sự tham gia, đồng hành của hàng triệu người. Đây đồng thời là sự kiện “đinh” của giới báo chí. Hòa chung bầu không khí đó, Tòa soạn An ninh Thủ đô sớm lên kế hoạch, huy động lượng lớn phóng viên và tôi may mắn được tham gia “chiến dịch” tác nghiệp.

Từ buổi tổng hợp luyện diễu binh đầu tiên ngày 21-8-2025 đến lễ chính thức ngày 2-9-2025, tổng số 12 ngày đêm đồng hành cùng A80 không chỉ là khoảng thời gian làm việc với cường độ cao, mà còn là hành trình tôi được sống trọn vẹn trong bầu không khí thiêng liêng của ngày hội non sông, và tích lũy cho bản thân nhiều kinh nghiệm quý báu cùng trải nghiệm nghề đáng nhớ.

Nhà báo Thuần Thư

“Người cô đơn nhất đêm A80”

“Chiến dịch” tác nghiệp A80 của tôi bắt đầu với buổi tổng hợp luyện đầu tiên vào tối 21-8-2025, tại nút giao Kim Mã - Đào Tấn - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh, nơi một nhánh đoàn diễu binh sẽ đi qua trước khi kết thúc hành trình. Từng tác nghiệp các trận đấu bóng đá trên sân vận động Mỹ Đình với 4 vạn khán giả, song tại đây, tôi thật sự choáng ngợp trước hình ảnh hàng vạn người từ bốn phương tám hướng tụ về. Giữa không gian chật chội đó, một vị trí thuận lợi xem diễu binh được ví “quý như vàng”. Nhiều người không thể tiếp cận khu vực trung tâm đã phải bỏ cuộc ra về. Số khác kiên nhẫn chờ đợi với hy vọng tận mắt chứng kiến những hình ảnh đầu tiên, dù chỉ từ xa, của sự kiện “80 năm mới có một lần” này.

3 ngày sau, buổi tổng hợp luyện thứ hai thậm chí còn chứng kiến số lượng người đổ về nút giao này đông hơn. Tôi có mặt sớm 4 tiếng đồng hồ, quan sát và cố gắng tìm cho mình một địa điểm tác nghiệp thuận lợi nhất. Sau khi trình bày nguyện vọng tác nghiệp và giới thiệu là phóng viên An ninh Thủ đô, tôi được các cán bộ, chiến sĩ CATP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại đây tạo điều kiện di chuyển lên cầu vượt Nguyễn Chí Thanh để tác nghiệp. Buổi tối hôm đó, tôi là phóng viên duy nhất được phép tác nghiệp tại điểm cao này. Trong tôi trào dâng cảm giác thật khó tả, khi từ trên cầu vượt rộng thênh thang nhìn xuống phía dưới là hàng vạn người chen chúc để được một vị trí tốt, và phía xa là những đoàn người diễu binh, diễu hành đang tiến về. Tôi tự nhủ phải nhanh chóng tận dụng triệt để “cơ hội vàng” này để ghi lại toàn cảnh bầu không khí của điểm xem A80 có số lượng người lớn bậc nhất này. Và cũng từ chính điểm cao này, những video, hình ảnh nóng hổi, sinh động nhất tại hiện trường được truyền tải đến bạn đọc An ninh Thủ đô gần như ngay lập tức.

“Người cô đơn nhất A80” - tôi đã tự hào viết lên Facebook cá nhân như vậy kèm hình ảnh tác nghiệp trên cây cầu vượt không bóng người, để lưu lại khoảnh khắc tác nghiệp đặc biệt này. Và cũng từ việc tạo điều kiện của lực lượng chức năng dành cho phóng viên An ninh Thủ đô, tôi có được vị trí tác nghiệp thuận lợi, tiếp cận gần nhất có thể với nhân vật, với các khối diễu binh, diễu hành để ghi lại nhiều câu chuyện, hình ảnh đẹp về sự kiện A80 những ngày sau đó.

Một số hình ảnh về sự kiện A80 được tác giả ghi lại và đăng tải trên An ninh Thủ đô

Những câu chuyện ấm áp tình người

12 ngày với một loạt sự kiện lớn nhỏ nối tiếp, thu hút sự tham gia, hưởng ứng của hàng chục triệu lượt người, A80 không đơn thuần là một lễ kỷ niệm mà đã trở thành biểu tượng của sự gắn kết, niềm tin và tình yêu Tổ quốc trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

Ở góc nhìn một phóng viên trực tiếp tham gia tác nghiệp sự kiện, đọng lại trong tôi không chỉ là nét mặt rạng rỡ của hàng vạn người, những đoàn quân nhịp bước oai hùng mà còn là những câu chuyện bình dị, ấm áp về tình đồng bào, tình quân dân. Đó là hình ảnh người dân một tay quạt mát, tay kia đưa nước mời một đồng chí Công an đang mướt mồ hôi ứng trực nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn cho sự kiện A80, kèm câu nói ân cần: “Chú có mệt không? Chú uống ngụm nước cho mát!”.

Hay khoảnh khắc đáng yêu khi cháu nhỏ tiến lại gần một chiến sĩ Công an, hai tay bưng suất cơm hộp lễ phép: “Cháu mời chú Công an ăn cơm ạ!”, rồi nhận lại nụ cười hiền từ người chiến sĩ trẻ. Và còn đó rất nhiều hình ảnh sự sẻ chia chân thành giữa những con người xa lạ cùng chờ xem diễu binh, những lời động viên, những chai nước mát được trao vội giữa cái nắng oi ả hay chia nhau chỗ trú dưới cơn mưa bất chợt, những ánh mắt tự hào, nụ cười thân thương của người dân dành cho lực lượng Công an, Quân đội, tình nguyện viên làm nhiệm vụ đảm bảo A80 diễn ra an toàn, thành công.

Tác giả tác nghiệp và lưu lại một số hình ảnh kỷ niệm tại sự kiện A80

Với cá nhân tôi, đó còn là kỷ niệm sau cuộc trò chuyện, tác nghiệp được những người bà con từ Thanh Hóa nhiệt tình mời “chú phóng viên” chai nước và đặc sản quê hương là những nắm nem chua mà họ gói ghém mang theo khi về Hà Nội chờ xem A80; hay lúc nhường chiếc áo mưa của mình cho một em nhỏ đang cùng mẹ nép dưới chiếc ô nhỏ để tránh cơn mưa rào bất chợt… Những khoảnh khắc giản dị ấy đã góp phần làm nên một A80 đầy cảm xúc trong tôi và sẽ là ký ức đáng trân trọng trên chặng đường làm nghề của mình.