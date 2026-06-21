Trợ cấp hưu trí xã hội, có nơi chi tới 700.000 đồng/tháng

ANTD.VN - Cả nước đã có 2,5 triệu người cao tuổi được tiếp cận và thụ hưởng chính sách trợ cấp hưu trí xã hội, với tổng nguồn kinh phí chi trả từ ngân sách nhà nước đạt gần 7.000 tỷ đồng.

Cả nước đã có 2,5 triệu người cao tuổi được tiếp cận và thụ hưởng chính sách trợ cấp hưu trí xã hội

Theo báo cáo Tổng kết việc thi hành Nghị định số 176/2025/NĐ-CP (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội) của Bộ Y tế, trong năm 2025 đã có 2,5 triệu người cao tuổi được hưởng chế độ này, trong đó ngân sách nhà nước chi gần 7.000 tỷ đồng.

Ngoài khoản trợ cấp 500.000 đồng/tháng, người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội còn được hưởng chế độ hỗ trợ chi phí mai táng và cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Từ ngày 1/1/2026, người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 tuổi trở lên còn được hưởng thêm chế độ quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (theo Nghị quyết số 261/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội).

Theo Bộ Y tế, chính sách hưu trí xã hội góp phần đảm bảo mức sống tối thiểu cho người cao tuổi, giúp họ có điều kiện trang trải các nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Chính sách có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm nghèo bền vững, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Tuy nhiên, mức trợ cấp 500.000 đồng/tháng thực tế vẫn còn thấp so với nhu cầu tối thiểu của người dân. Đặc biệt là trong giai đoạn 2026-2030, tiêu chí thu nhập chuẩn nghèo tăng mạnh (khu vực nông thôn là 2.200.000 đồng/tháng và khu vực đô thị là 2.800.000 đồng/tháng). Như vậy, mức trợ cấp hiện hành chỉ bằng khoảng 22,7% chuẩn nghèo ở nông thôn và 17,8% chuẩn nghèo đô thị.

Theo Bộ Y tế, việc duy trì mức trợ cấp này sẽ khiến nhóm hưởng hưu trí xã hội vốn không có khả năng lao động, rơi xuống dưới mức sống tối thiểu rất sâu.

Do mức trợ cấp hưu trí xã hội còn thấp nên một số địa phương đã ban hành mức trợ cấp hưu trí xã hội cao hơn mức 500.000 đồng để đảm bảo cuộc sống cho người dân.

Theo thống kê, hiện có 5 tỉnh, thành phố nâng mức hỗ trợ cao hơn mức quy định. Đó là thành phố Hà Nội và TPHCM (650.000 đồng/tháng), thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh (700.000 đồng/tháng), tỉnh Tuyên Quang (530.000 đồng/tháng). Như vậy, mức trợ cấp hưu trí xã hội cao nhất đang áp dụng là tại Hải Phòng và Quảng Ninh là cao nhất cả nước.

Từ đó, Bộ Y tế đề xuất điều chỉnh chính sách trên theo hướng nâng cao mức trợ cấp hằng tháng chung áp dụng cho cả nước từ 500.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2026.