Bắc bộ, Trung bộ cao điểm nắng nóng, nhiều nơi chạm 40 độ C

ANTD.VN -Từ ngày 22/6, nắng nóng tiếp tục mở rộng ra khu vực vùng núi Bắc bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên) với nhiệt độ phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 20/6, ở khu vực đồng bằng, trung du Bắc bộ và các tỉnh miền Trung tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C như trạm Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38,7 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) và Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,6 độ C…

Dự báo hôm nay 21/6, nắng nóng ở Bắc bộ chủ yếu xảy ra ở khu vực đồng bằng và trung du, với nền nhiệt cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Từ ngày 22/6, nắng nóng tiếp tục mở rộng ra khu vực vùng núi Bắc bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên) với nhiệt độ phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Những nơi có thể xảy ra nắng nóng trên 39 độ C gồm Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình.

Bắc bộ, Trung bộ vào đợt cao điểm nắng nóng, nhiều nơi chạm 40 độ C

Đối với khu vực Trung bộ, nắng nóng gay gắt tiếp tục gia tăng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk.

Dự báo nền nhiệt cao nhất ngày ở các tỉnh Trung bộ phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ. Riêng các ngày từ 22 đến 25-6, miền Trung có thể nắng nóng 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ nói trên và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Theo dự báo, nắng nóng trên diện rộng vẫn còn kéo dài nhiều ngày, vì thế người dân cần sử dụng điện tiết kiệm, tắt các thiết bị điện khi không cần thiết để giảm nguy cơ quá tải trong những ngày nắng nóng.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Dự báo đợt nắng nóng kéo dài tới hết 25/6 ở Bắc bộ nhờ những cơn mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to vào chiều tối và đêm. Khu vực Trung bộ nắng nóng cũng dịu dần từ 26/6.