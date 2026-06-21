Phóng viên hiện đại phải là một "vũ công" biết "nhảy múa" trên mọi nền tảng

ANTD.VN - Sau hơn hai thập kỷ báo chí bước vào kỷ nguyên số hóa với sự xuất hiện của báo điện tử, chúng ta lại đang chứng kiến một cuộc đại dịch chuyển còn khốc liệt hơn: “Kỷ nguyên AI-first” (Ưu tiên trí tuệ nhân tạo). Trong bối cảnh báo chí truyền thống bị lấn lướt bởi công nghệ, nhà báo phải làm gì để hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình?

Nhà báo Hải Yến

Sự đổi ngôi của công nghệ

Diễn biến thực tế cho thấy, báo chí toàn cầu đang nổi lên 2 xu hướng.

Thứ nhất, đó là sự sụp đổ của mô hình kinh doanh truyền thống và cuộc đua thu phí. Theo số liệu từ Pew Research Center, doanh thu quảng cáo báo in toàn cầu đã sụt giảm hơn 80% so với thời kỳ đỉnh cao đầu những năm 2000. Tiền quảng cáo kỹ thuật số hiện nay cũng đổ phần lớn vào túi Google và Meta (chiếm hơn 60% thị phần).



Để sinh tồn, các tòa soạn lớn buộc phải chuyển hướng từ mô hình quảng cáo truyền thông sang mô hình kinh doanh đăng ký nhận tin. Sau hơn hai thập kỷ chuyển đổi số, đến năm 2026, việc độc giả trả tiền cho báo chí chất lượng cao đã trở thành một hành vi tiêu dùng tất yếu. Nếu như giai đoạn 2020 - 2023 là thời kỳ bản lề, thì tính đến nửa đầu năm 2026, The New York Times đã bỏ xa mục tiêu cũ để hướng tới mốc 12 triệu người đăng ký trả phí kỹ thuật số. Thành công của năm 2026 chứng minh rằng: Hệ sinh thái nội dung đa dạng (tin tức, trò chơi, phong cách sống) chính là thành trì giúp họ kiên cường trước sự sụt giảm lưu lượng truy cập từ các công cụ tìm kiếm truyền thống.



Độc giả sẵn sàng trả tiền, nhưng chỉ bỏ chi phí cho những nội dung độc quyền và xuất sắc. Hay một dẫn chứng khác, Tờ báo tài chính Nikkei (Nhật Bản) đã thành công vang dội khi mua lại Financial Times và áp dụng mô hình Paywall nghiêm ngặt, chuyển đổi tệp độc giả doanh nghiệp thành nguồn thu cốt lõi, giảm sự phụ thuộc vào thị trường quảng cáo nội địa đang suy thoái.

Thứ hai, có thể nhận thấy sự trỗi dậy của tòa soạn hội tụ và đa nền tảng trong làng báo chí thế giới. Một phóng viên hiện đại không còn là người chỉ biết viết. Họ phải là một “vũ công” biết “nhảy múa” trên mọi nền tảng: viết bài web, làm podcast, quay video ngắn cho TikTok/Reels và tương tác dữ liệu.



Trong bối cảnh đó, các chương trình Podcast và Bản tin số như The Daily của New York Times hay Today in Focus của The Guardian đạt hàng triệu lượt nghe mỗi ngày, mở ra một kênh tiếp cận độc giả trẻ tuổi - những người đã từ bỏ thói quen đọc chữ truyền thống. Một kênh cũng đáng chú ý là báo chí dữ liệu (Data Journalism): Các cuộc điều tra lớn như Hồ sơ Panama hay Hồ sơ Pandora không thể thực hiện bằng cách lật giở từng trang giấy - đó là sản phẩm của sự kết hợp giữa các nhà báo điều tra và các kỹ sư dữ liệu, xử lý hàng triệu tệp tài liệu mật bằng thuật toán.

Sứ mệnh của nhà báo trong kỷ nguyên số là cung cấp thông tin trung thực và tin cậy càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết

Bước ngoặt của kỷ nguyên báo chí AI

Thời đại ngày nay, báo chí không còn là thực thể duy nhất độc quyền phân phối tin tức. Từ chỗ là “người gác cổng” thông tin, các tòa soạn đang phải chia sẻ quyền lực, thậm chí bị lép vế trước các thuật toán của Big Tech (Google, Meta, OpenAI). Trong bối cảnh đó, AI vừa là chiếc phao cứu sinh giúp tối ưu hóa vận hành, vừa là đe dọa trực tiếp đến tính xác thực của thông tin và bản quyền chất lượng.

Về ứng dụng AI trong môi trường báo chí, có thể kể đến mô hình tự động hóa tại Associated Press (AP) - một trong những hãng thông tấn lớn nhất thế giới và là đơn vị tiên phong “AI-hóa” quy trình làm báo từ năm 2014. Đến năm 2026, mô hình này đã tiến hóa từ việc chỉ viết tin số liệu thô sang việc tự động chuyển đổi định dạng đa phương tiện, sản xuất hàng nghìn bản tin kinh tế mỗi quý. Thay vì bắt phóng viên ngồi gõ lại các số liệu khô khan, AI hoàn thành một bản tin trong 1 giây, giúp phóng viên tiết kiệm được 20% thời gian làm việc, để họ có thời gian đi phỏng vấn chuyên sâu.

Tương tự, hệ thống Cyborg của Bloomberg liên tục quét các báo cáo tài chính ngay khi chúng vừa được phát hành, tự động giật tít và xuất bản các tin tức biến động thị trường nhanh hơn bất kỳ nhà báo tốc ký nào. Ở cấp độ cao hơn, với sự bùng nổ của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) như ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic), AI đã có thể tóm tắt tài liệu, dịch thuật đa ngôn ngữ theo thời gian thực, thậm chí đề xuất tiêu đề thu hút độc giả.



Trong khi đó, Tờ The Washington Post sử dụng hệ thống AI mang tên Heliograf không chỉ để viết tin tự động mà còn để phân tích hành vi người dùng. Nếu bạn là một người quan tâm đến chính sách khí hậu, trang chủ của tờ báo sẽ tự động sắp xếp các bài viết về môi trường lên vị trí ưu tiên khi bạn truy cập. Mỗi độc giả có một “trang nhất” của riêng mình. Hay ví dụ khác, nhiều cơ quan báo chí tại Hàn Quốc (MBN), Trung Quốc (Xinhua) hay thậm chí một số cơ quan báo chí lớn tại Đông Nam Á đã thử nghiệm “Biên tập viên ảo” AI với diện mạo và giọng nói tự nhiên như người thật, có thể lên sóng 24/7 để cập nhật các tin tức khẩn cấp.

Lằn ranh đạo đức và tương lai của sứ mệnh người “gác cổng” tin tức

Tuy nhiên, năm 2024 và 2025 chứng kiến “làn sóng” khủng hoảng tin giả tồi tệ nhất lịch sử khi Deepfake can thiệp sâu sắc vào các cuộc bầu cử lớn trên thế giới. Bước sang năm 2026, báo chí không chỉ làm nhiệm vụ đưa tin, mà vai trò tối quan trọng là trở thành trung tâm xác thực thông tin, sử dụng chính các công cụ AI phản biện để bóc tách, dán nhãn và đập tan các video, âm thanh giả mạo trước khi chúng kịp thao túng công luận. Đó là chưa kể, sự phát triển của AI đang được xây dựng trên chính xương máu của ngành báo chí: dữ liệu chất lượng cao.



Cuối năm 2023, The New York Times chính thức đâm đơn kiện OpenAI và Microsoft vì hành vi vi phạm bản quyền, sử dụng hàng triệu bài báo của hãng để huấn luyện ChatGPT nên bị AI cạnh tranh trực tiếp. Ngược lại, các Tập đoàn như Axel Springer (sở hữu Politico, Business Insider), Associated Press hay News Corp (sở hữu The Wall Street Journal) lại chọn con đường ký kết các thỏa thuận thương mại trị giá hàng chục triệu USD với OpenAI để cấp phép sử dụng nội dung. Điều này tạo ra một tiền lệ mới: Nội dung báo chí chất lượng cao là một tài sản có giá trị và phải được trả tiền.

Trở lại với câu hỏi cốt lõi: Công nghệ có tiêu diệt báo chí không? Câu trả lời là “Không”. AI chỉ là một công cụ - một cây bút máy phiên bản siêu việt, nhưng quyền quyết định xuất bản lại thuộc về những người cầm bút. Khi AI càng trở nên thông minh và có khả năng tự sản xuất thông tin với tốc độ vượt trội, vai trò “người gác cổng” của nhà báo không những không mất đi, mà trái lại, trở thành “pháo đài” cuối cùng để bảo vệ sự thật.

Tại sao báo chí có sự can thiệp của AI bắt buộc phải do con người kiểm tra và rà soát? Có 3 lý do cốt lõi thuộc về bản chất công nghệ và đạo đức: Thứ nhất, AI không có khái niệm về “sự thật”, nó chỉ có “xác suất” nên không đủ nhãn quan chính trị, kinh nghiệm và trực giác để phát hiện ra những “cái bẫy” thông tin. Thứ hai, AI được huấn luyện dựa trên kho dữ liệu khổng lồ của Internet nên mang sẵn “định kiến” của bên phát hành dữ liệu. Thứ ba, AI có “trí tuệ” nhưng không có bất kỳ “trách nhiệm pháp lý và đạo đức”.



Bởi vậy, trong kỷ nguyên số, sứ mệnh của nhà báo không thay đổi, mà càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, đặc biệt phải là một “vũ công” biết “nhảy múa” trên mọi nền tảng. Khi thế giới ngoài kia “ngập lụt” trong hàng tỷ nội dung “rác” do AI tự động sản xuất mỗi ngày, công chúng sẽ tìm đến những tòa soạn có thương hiệu uy tín, cam kết cung cấp thông tin trung thực, tin cậy nhất. Giữ vững làn ranh này chính là cách duy nhất để khẳng định: Báo chí là sản phẩm của trí tuệ và lương tri con người, chứ không phải là trò chơi của các thuật toán máy tính.