Trung tâm Giám sát camera góp phần quản lý trật tự đô thị, giải quyết 5 'điểm nghẽn'

ANTD.VN - Chiều 18-6, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã ra mắt Trung tâm Giám sát camera bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông - trật tự đô thị được đặt tại trụ sở Công an phường.

Thực tiễn ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho thấy, hệ thống camera giám sát đã hỗ trợ hiệu quả công tác đấu tranh, truy xét tội phạm, xử lý vi phạm giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Dữ liệu từ camera cũng là nguồn thông tin quan trọng phục vụ điều tra, giải quyết các vụ việc và xử lý những tồn tại trong công tác quản lý địa bàn.

Đồng chí Vũ Xuân Hùng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát biểu tại lễ ra mắt Trung tâm Giám sát camera

Qua rà soát, trên địa bàn phường hiện có nhiều camera của hộ dân, cơ quan và tổ chức. Tuy nhiên, phần lớn được lắp đặt tự phát, phạm vi quan sát còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu giám sát và khai thác dữ liệu phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm cũng như xử lý vi phạm về văn minh đô thị. Nguyên nhân chủ yếu là do lắp đặt tự phát, tầm quan sát chưa phù hợp, nhiều góc khuất, do vậy chưa đáp ứng được các yêu cầu thực tế.

Từ thực tế đó, Công an phường đã đề xuất xây dựng Trung tâm Giám sát camera gồm 25 camera an ninh, phục vụ công tác bảo đảm ANTT, TTGT-TTĐT trên địa bàn.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm Giám sát camera

Phát biểu tại lễ ra mắt, đồng chí Vũ Xuân Hùng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám khẳng định, việc đưa Trung tâm Giám sát camera vào hoạt động sẽ hỗ trợ các lực lượng chức năng trong quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, trật tự giao thông, trật tự đô thị.

“Hệ thống camera sẽ hỗ trợ giải quyết các vấn đề còn tồn tại, các “điểm nghẽn” trong công tác quản lý đô thị. Thời gian tới, phường tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như bảo đảm vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến phố sáng - xanh - sạch - đẹp, giữ gìn trật tự công cộng và nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân”, đồng chí Vũ Xuân Hùng nhấn mạnh.

Đồng chí Vũ Xuân Hùng kiểm tra hệ thống camera giám sát

Đồng thời, thông qua hệ thống giám sát, các hành vi xả rác không đúng nơi quy định, đổ rác sai thời gian, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và các vi phạm trật tự đô thị khác sẽ được phát hiện, xử lý kịp thời, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường nhìn nhận bên cạnh vai trò của công nghệ, hiệu quả quản lý đô thị phụ thuộc vào sự đồng thuận và tham gia tích cực của người dân. Do đó, các lực lượng chức năng, tổ dân phố, đoàn thể và nhân dân cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động phát hiện, phản ánh các vấn đề phát sinh để cùng giải quyết.

Các đại biểu dự buổi lễ

Trong phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Quách Anh Tuấn, Trưởng Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám khẳng định, Công an phường sẽ khai thác hiệu quả dữ liệu từ hệ thống camera và các nguồn dữ liệu do người dân, cơ quan, tổ chức cung cấp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý nhà nước, phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn từ sớm các hành vi vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, lực lượng Công an sẽ thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống để kịp thời bổ sung, điều chỉnh phù hợp với yêu cầu thực tiễn; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, vận động cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân lắp đặt, kết nối camera trên các tuyến phố, khu dân cư và địa bàn trọng điểm, từng bước xây dựng mạng lưới giám sát đồng bộ trên toàn phường.