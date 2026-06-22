Nửa đêm "ship" "khí cười" cho khách, thanh niên bị lực lượng 141 phát hiện

ANTD.VN - Trong quá trình vận chuyển "khí cười" đi giao cho khách, nam "shipper" bị tổ công tác 141 - CATP Hà Nội dừng xe kiểm tra, phát hiện.

Thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, vừa qua, trong quá trình làm nhiệm vụ trên các tuyến đường Láng, Ngã Tư Sở, Nguyễn Trãi và các tuyến đường lân cận, Tổ công tác Y5/141phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter màu đen, biển kiểm soát 29Y1-545.32, phía sau lưng đeo ba lô màu đen có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra hành chính theo quy định.

Dù biết là "khí cười" nhưng thanh niên này vẫn nhận "ship"

Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện khai nhận là Vũ Đức Cường, SN 2002, trú tại Khu 5, Chân Mông, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Kiểm tra chiếc ba lô màu đen mà Cường mang theo, tổ công tác phát hiện chứa 1 bình "khí cười".

Đấu tranh khai thác nhanh tại chỗ, Vũ Đức Cường khai nhận, được thuê vận chuyển bình "khí cười" nêu trên từ khu vực Thanh Xuân Nam (Hà Nội) và đang trên đường đi giao cho khách thì bị lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra và bắt giữ.

Tổ công tác Y5 sau đó đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ và niêm phong toàn bộ tang vật, phương tiện liên quan, đồng thời bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Đống Đa để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.