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Pháp luật

Tinh vi thủ đoạn buôn lậu: Thả hàng hóa trôi sông từ Trung Quốc về Việt Nam

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Hà Loan

ANTD.VN - Các đối tượng sử dụng thủ đoạn thả trôi hàng lậu là các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc trên sông từ Trung Quốc tuồn về Việt Nam.

Theo thông tin từ Chi cục Hải quan khu vực XVI, tối 22/6, Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy và Đội Kiểm soát hải quan (Chi cục Hải quan khu vực XVI) đồng chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy đã phát hiện, xử lý một vụ vận chuyển hàng hóa qua biên giới trong địa bàn hoạt động hải quan.

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Số thực phẩm đông lạnh bị thu giữ

Vụ việc xảy ra tại khu vực chân, đầu cầu (mới) đang xây dựng trên sông Lô (km số 311 + 420 - QL2) thuộc xóm Pha Hán, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang. Tang vật vi phạm là 225 kg lạp xưởng đông lạnh, chưa xác định được chủ sở hữu.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định lợi dụng đêm tối, đối tượng thả hàng hóa trôi sông từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Theo lực lượng hải quan, vụ việc tiếp tục cho thấy các đối tượng có nhiều thủ đoạn, phương thức để vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc vào Việt Nam đòi hỏi các lực lượng chức năng tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

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Từ khóa:

#buôn lậu #thực phẩm bẩn #Hải quan

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