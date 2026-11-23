ANTD.VN - Ngày 23/1, Công an phường Phú Lương phối hợp với Trường Đại học Điện lực và Công ty TNHH Thương mại Vũ Hoàng Lê tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đồng thời hướng dẫn thực hành kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho hơn 300 sinh viên nhà trường.

Tiếp tục triển khai kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hà Nội về “Chiến dịch bồi dưỡng kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn” trên địa bàn Thủ đô, hoạt động nhằm nâng cao nhận thức tự giác chấp hành pháp luật và chuẩn hóa thao tác điều khiển phương tiện cho lực lượng sinh viên. Đây là nhóm người tham gia giao thông thường xuyên sử dụng xe mô tô, xe gắn máy và xe máy điện di chuyển hằng ngày, cần được trang bị đầy đủ kiến thức pháp lý lẫn kỹ năng xử lý tình huống thực tế để phòng ngừa tai nạn.

Nội dung truyền đạt đi sâu phân tích nguyên nhân các vụ va chạm liên quan đến xe hai bánh, chỉ rõ những lỗi vi phạm thường gặp ở giới trẻ như không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mang tính đối phó, chạy quá tốc độ, chuyển hướng thiếu quan sát, đi sai làn đường, sử dụng điện thoại khi đang cầm lái và chưa tuân thủ nghiêm hệ thống báo hiệu đường bộ. Qua đó, sinh viên nắm rõ trách nhiệm pháp lý của người điều khiển phương tiện, cũng như các nguyên tắc nhường đường và giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông qua các nút giao đông đúc.

Hướng dẫn viên phổ biến tầm quan trọng và các nguyên tắc cơ bản trong việc lái xe an toàn

Song song với việc phổ biến các quy định trọng tâm của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đội ngũ hướng dẫn viên chuyên môn đã tập trung hướng dẫn sinh viên cách lựa chọn và sử dụng mũ bảo hiểm an toàn. Thông qua trình chiếu tài liệu kết hợp kiểm tra trực quan sản phẩm mẫu ngay trên sân khấu, sinh viên nắm rõ vai trò của mũ bảo hiểm trong việc bảo vệ phần đầu khỏi chấn thương khi xảy ra tai nạn giao thông và giảm thiểu các tác động từ môi trường như gió, bụi. Các em cũng được hướng dẫn nhận diện chi tiết mũ đạt chuẩn qua kết cấu vỏ mũ dày cứng, lõi xốp bảo vệ, dây và khóa chắc chắn chịu lực kéo tốt, đầy đủ tem kiểm định...

Sinh viên được hướng dẫn trực quan cách kiểm tra vỏ mũ, lõi xốp, dây khóa và tem kiểm định để nhận diện mũ bảo hiểm đạt chuẩn

Ngay sau nội dung lý thuyết, sinh viên bước vào phần thực hành ngoài trời dưới sự điều hành trực tiếp của cán bộ Công an phường Phú Lương và các kỹ thuật viên Công ty TNHH Thương mại Vũ Hoàng Lê. Trước khi cầm lái, sinh viên tham gia thực hành được trang bị đầy đủ mũ bảo hiểm đạt chuẩn, găng tay cùng hệ thống giáp bảo hộ khuỷu tay, đầu gối và tập kết theo hàng ngũ để nghe phổ biến quy trình vận hành phương tiện an toàn.

Sinh viên được trang bị đầy đủ găng tay, giáp bảo hộ tay chân và tập kết theo sự điều hành của cán bộ Công an phường Phú Lương trước phần thực hành

Trên khu vực sân tập bố trí sa hình cọc tiêu, cán bộ Công an phường Phú Lương sử dụng cờ hiệu điều tiết, giám sát phối hợp cùng kỹ thuật viên chạy mẫu và trực tiếp chỉnh sửa tư thế ngồi, thao tác tay ga, phanh cho từng sinh viên trước khi xuất phát. Các sinh viên lần lượt thực hành điều khiển cả xe mô tô số và xe máy điện vượt qua hệ thống cọc tiêu nhằm rèn luyện khả năng giữ thăng bằng, kiểm soát tốc độ và phản xạ xử lý tình huống. Những thao tác chưa chuẩn xác đều được lực lượng Công an phường và hướng dẫn viên kịp thời nhắc nhở, điều chỉnh ngay trên sa hình.

Cán bộ Công an phường Phú Lương sử dụng cờ hiệu phối hợp cùng kỹ thuật viên thực hiện bài mẫu điều khiển xe mô tô qua sa hình

Trung tá Trịnh Ngọc Hinh, Phó Trưởng công an phường Phú Lương cùng đại diện nhà trường và đơn vị chuyên môn trực tiếp điều hành, giám sát sinh viên thực hành lái xe trên sa hình

Sinh viên thực hành kỹ năng giữ thăng bằng và điều khiển xe mô tô vượt qua hệ thống cọc tiêu trên sân tập

Quá trình thực hành giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng kiểm soát tốc độ và phản xạ xử lý tình huống khi tham gia giao thông

Việc kết hợp chặt chẽ giữa phổ biến kiến thức pháp luật trực quan và thực hành kỹ năng thực tế góp phần giúp các em sinh viên Trường Đại học Điện lực củng cố ý thức tham gia giao thông văn minh, an toàn. Thời gian tới, Công an phường Phú Lương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục và đơn vị chuyên môn đẩy mạnh chiến dịch bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, Trung tá Trịnh Ngọc Hinh, Phó Trưởng Công an phường Phú Lương cho biết.