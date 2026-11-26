ANTD.VN - Ngày 26/11/2026, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) khu vực số 1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công ty cổ phần Savico Hà Nội tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2026 tại Trung tâm Thương mại Tasco Mall Long Biên, địa chỉ số 7-9 Nguyễn Văn Linh, phường Việt Hưng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp lực lượng PCCC cơ sở triển khai các mũi tấn công chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Lực lượng PCCC&CNCH Trung tâm Thương mại Tasco Mall sử dụng xe chữa cháy chuyên dụng tham gia diễn tập phương án chữa cháy

Theo tình huống giả định, vào hồi 8h30 ngày 26/11/2026, tại một gian hàng ở tầng 1 Trung tâm Thương mại Tasco Mall Long Biên xảy ra cháy do sự cố chập điện. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, lan rộng sang các khu vực lân cận, tạo ra lượng lớn khói và khí độc, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của khách hàng, nhân viên và tài sản bên trong trung tâm thương mại.

Ngay khi phát hiện cháy, lực lượng PCCC&CNCH cơ sở lập tức phát tín hiệu báo động, tổ chức hướng dẫn khách hàng, nhân viên di chuyển theo các lối thoát nạn đến khu vực an toàn; đồng thời triển khai sơ tán tài sản, sử dụng bình chữa cháy xách tay và hệ thống họng nước chữa cháy cố định để khống chế đám cháy ngay từ ban đầu. Xe chữa cháy chuyên dụng của cơ sở cũng nhanh chóng được huy động, triển khai phun nước làm mát, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Cùng với việc tổ chức chữa cháy, lực lượng tại chỗ khẩn trương thông báo tình hình vụ việc đến Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội qua số điện thoại 114, đề nghị chi viện lực lượng, phương tiện chuyên nghiệp.

Tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện của Đội CC&CNCH khu vực số 1 và khu vực số 18 đến hiện trường. Ngay khi có mặt, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chuyên nghiệp phối hợp với lực lượng cơ sở tổ chức trinh sát, nắm tình hình, xác định vị trí cháy, hướng phát triển của đám cháy và các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Lực lượng PCCC&CNCH cơ sở triển khai nội dung thực tập phương án tại Trung tâm Thương mại Tasco Mall Long Biên

Các tổ công tác nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, đồng thời tổ chức tìm kiếm, cứu người bị nạn mắc kẹt trong khu vực có khói, khí độc; hướng dẫn đưa người bị nạn ra ngoài và di chuyển đến vị trí tập kết an toàn. Các mũi triển khai được tổ chức đồng bộ, bảo đảm yêu cầu vừa khống chế đám cháy, vừa tìm kiếm, cứu nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Sau khoảng 30 phút phối hợp triển khai các biện pháp chữa cháy và CNCH, đám cháy giả định được dập tắt hoàn toàn. Toàn bộ người bị nạn và tài sản cần di chuyển đã được đưa đến khu vực tập kết an toàn. Các lực lượng tiến hành kiểm tra, rà soát hiện trường, bảo đảm không còn nguy cơ cháy âm ỉ hoặc phát sinh sự cố thứ cấp.

Buổi thực tập diễn ra theo đúng kế hoạch, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, tài sản. Các lực lượng tham gia đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và khả năng phối hợp trong từng khâu xử lý tình huống, từ phát hiện, báo cháy, tổ chức thoát nạn, chữa cháy ban đầu đến triển khai lực lượng chuyên nghiệp cứu người và dập tắt đám cháy.

Thông qua thực tập, cán bộ, nhân viên Trung tâm Thương mại Tasco Mall Long Biên có thêm điều kiện củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ; nâng cao khả năng sử dụng phương tiện chữa cháy, tổ chức hướng dẫn thoát nạn và phối hợp cứu người trong điều kiện có khói, khí độc. Đặc biệt, việc trực tiếp tham gia xử lý tình huống giả định giúp lực lượng PCCC&CNCH cơ sở nhận diện rõ hơn trách nhiệm, vai trò của mình trong những phút đầu khi sự cố xảy ra – thời điểm có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả chữa cháy và cứu nạn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH hỗ trợ di chuyển người bị nạn

Đối với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, hoạt động thực tập cũng là dịp kiểm tra, đánh giá thực tế phương án đã xây dựng, khả năng huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức chỉ huy, điều hành và phối hợp với cơ sở. Qua đó, kịp thời phát hiện những vấn đề còn hạn chế để hướng dẫn khắc phục, bổ sung phương án phù hợp với đặc điểm hoạt động của trung tâm thương mại.

Việc thường xuyên tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại các cơ sở tập trung đông người không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa mà còn xây dựng ý thức chủ động, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, nhân viên trong bảo đảm an toàn PCCC. Qua đó, từng bước phát huy phương châm chủ động phòng ngừa, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân và giữ vững an ninh, an toàn trên địa bàn Thủ đô.