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Tuyển sinh bổ sung vẫn phải đáp ứng điểm sàn

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Hoa Tiên

ANTD.VN - Trong đợt tuyển bổ sung, thí sinh vẫn phải đáp ứng điểm sàn đối với nhóm ngành đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật theo quy định.

Thời gian này, nhiều trường Đại học công bố kế hoạch tuyển sinh bổ sung với hàng trăm chỉ tiêu. Và trong đợt tuyển sinh bổ sung này, thí sinh vẫn phải đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với nhóm ngành đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật theo quy định.

Thí sinh dự tuyển phải có điểm bài thi tốt nghiệp THPT môn Toán và Ngữ văn, hoặc môn Toán, hoặc môn Ngữ văn trong các tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 6 điểm theo thang điểm 10. Thí sinh phải đáp ứng một trong ba điều kiện.

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Tuyển bổ sung, thí sinh vẫn phải đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật theo quy định. (đồ họa có sự hỗ trợ của AI)

Đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT đối với thí sinh khu vực 3, với mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 môn thi theo thang điểm 30, không tính điểm cộng là 20 điểm.

Tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên và kết quả trung bình chung học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên).

Điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 8,50 điểm trở lên và kết quả trung bình chung học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên).

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