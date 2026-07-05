Hà Nội sẽ có thêm gần 342.000 người được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế, mở ra bước ngoặt an sinh

ANTD.VN - 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngân sách cho hơn 138.000 người. Ở nửa cuối năm, khi các chính sách đặc thù mới có hiệu lực, trên 341.000 đối tượng nữa sẽ được hỗ trợ…

Bà Nguyễn Thị Tám, Phó Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội

Báo ANTĐ đã có cuộc phỏng vấn với bà Nguyễn Thị Tám, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội về các điểm mới đáng chú ý này.

PV: Từ ngày 1-7-2026, Luật BHYT sửa đổi có hiệu lực, đồng thời nhiều cơ chế, chính sách đặc thù của Hà Nội trong lĩnh vực BHYT, BHXH (Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND, Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND) cũng chính thức có hiệu lực. Các chính sách mới này sẽ mở ra bước ngoặt như thế nào trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn dân mà Hà Nội hướng đến, thưa bà?

Trước hết, Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội đã có hiệu lực thi hành từ 1-1-2026. Nghị quyết này nâng mức hỗ trợ cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT; đồng thời bổ sung thêm 02 đối tượng được hỗ trợ BHYT là người dân tộc thiểu số và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình đang tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục do các Bộ, ngành thành lập và quản lý.

Thực hiện Nghị quyết này, tính đến hết tháng 5-2026, Hà Nội đã có trên 138.000 người được hỗ trợ BHYT với số tiền gần 67 tỷ đồng. Tính đến tháng 6-2026, thành phố có gần 8,6 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 96,25% dân số.

Tuy nhiên thực tiễn cho thấy vẫn còn nhiều nhóm người yếu thế chưa được bao phủ đầy đủ chính sách BHYT, BHXH. Đồng thời, Chỉ thị số 06 của Thành ủy Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt bao phủ BHYT toàn dân và đạt 10% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia BHXH tự nguyện.

Do vậy, trên cơ sở kế thừa, phát huy những kết quả tích cực của Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND, căn cứ thực tiễn và thực hiện Khoản 1 Điều 17 Luật Thủ đô về mở rộng đối tượng, nâng mức thụ hưởng bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, hiện đại, bền vững, BHXH TP Hà Nội đã báo cáo UBND TP trình HĐND TP ban hành Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND.

Theo đó, Nghị quyết 17/2026/NQ-HĐND có hiệu lực từ 1-7-2026 sẽ nâng mức hỗ trợ và bổ sung các nhóm đối tượng được hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện, BHYT.

Thực hiện chính sách mới này, theo ước tính của BHXH TP Hà Nội, sẽ có thêm 341.622 người trên địa bàn Thủ đô được hỗ trợ mức đóng BHYT từ nguồn ngân sách thành phố. Qua đó giúp họ được tiếp cận các dịch vụ y tế do BHYT chi trả, giảm gánh nặng tài chính cho bản thân và gia đình khi không may mắc bệnh; đồng thời góp phần quan trọng trong việc phát triển hệ thống an sinh xã hội.

Bà có thể thông tin cụ thể hơn về các đối tượng mới sẽ được hỗ trợ đóng BHYT và mức hỗ trợ của thành phố kể từ ngày 1-7-2026, theo chính sách đặc thù mới kể trên?

Điểm mới mang tính nhân văn sâu sắc là thành phố Hà Nội quyết định hạ độ tuổi hỗ trợ đóng BHYT từ người đủ 70 tuổi xuống đủ 60 tuổi, qua đó mở rộng diện bao phủ đối với nhóm người cao tuổi chưa có thẻ BHYT.

Ngân sách Thành phố sẽ hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho các nhóm đối tượng mới, gồm: người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 70 tuổi chưa có thẻ BHYT; nhân viên chăn nuôi thú y; cộng tác viên dân số; hội viên hội cựu chiến binh, cựu quân nhân; người dân sinh sống tại xã đảo Minh Châu; người sinh sống, làm việc hoặc được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các tổ chức, cơ sở từ thiện, tôn giáo; người được công nhận danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội.

Thành phố cũng nâng mức hỗ trợ 70% cho nạn nhân bom mìn vật nổ sau chiến tranh; Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình;

Hỗ trợ 50% mức đóng cho 04 nhóm đối tượng gồm: Nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản; Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; Người được tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú theo quy định của Luật Di sản văn hóa; Nạn nhân theo quy định của Luật phòng chống mua bán người.

Như vậy, cùng với mức hỗ trợ của Trung ương, đảm bảo các đối tượng trên được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

Chính sách mới giúp hàng trăm nghìn người được hỗ trợ mức đóng BHYT, song ngược lại nó cũng gây áp lực lên ngân sách và nhất là có thể phát sinh nguy cơ lạm dụng, trục lợi nếu khâu triển khai không được giám sát chặt chẽ. Vậy BHXH TP sẽ kiểm soát việc này như thế nào, thưa bà?

Trong những năm qua, BHXH TP Hà Nội và Sở Y tế đã phối hợp chặt chẽ, tham mưu UBND Thành phố triển khai chính sách BHYT trên địa bàn một cách thiết thực, hiệu quả.

Hai ngành cùng đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi chính sách, pháp luật về BHYT trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện, nhận diện khó khăn, vướng mắc; phối hợp tổ chức triển khai chế độ BHYT, tăng cường kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh, sử dụng quỹ BHYT hiệu quả, phòng chống gian lận, trục lợi;

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến BHYT.

Trân trọng cảm ơn bà!