Thí điểm sáp nhập cơ sở giáo dục tại 15 tỉnh, thành phố trên cả nước

ANTD.VN - Tính đến 30/6, cả nước đã giảm 586 trường công, 709 vị trí lãnh đạo quản lý.

Việc sắp xếp mạng lưới trường học nhằm cơ cấu lại đội ngũ theo hướng giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố 15 tỉnh thành được lựa chọn tham gia thí điểm sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, gồm các tỉnh, thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Huế, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Đồng Nai.

Lộ trình bắt đầu từ ngày 1-7-2026, các tỉnh, thành thí điểm sáp nhập đầu mối quản lý cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn để hình thành các mô hình trường học quy mô lớn có các phân hiệu, điểm trường; thiết lập mô hình quản trị trường học.

Trước ngày 30-8-2026, các tỉnh, thành hoàn thành giai đoạn thí điểm, thiết lập mạng lưới trường lớp phù hợp với địa bàn, quy mô dân số; hoàn thiện bộ máy tổ chức và phương án quản trị trường học để vận hành ngay từ đầu năm học 2026-2027.

Trước ngày 30-12-2026, đánh giá toàn diện tác động của việc thí điểm, rút kinh nghiệm giai đoạn 1 (thí điểm); hình thành mô hình quản lý; đề ra giải pháp để triển khai giai đoạn tiếp theo.

Từ ngày 30-3-2027, từ kết quả triển khai giai đoạn 1, tiếp tục sáp nhập, hợp nhất các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo thẩm quyền quản lý.

Trước ngày 30-4-2027, hoàn thành toàn diện việc sắp xếp, tinh gọn các đầu mối quản lý hành chính; ổn định công tác quản trị, tài chính, tài sản công; bảo đảm toàn hệ thống vận hành đồng bộ, thông suốt và không gây bất cứ ảnh hưởng nào đến hoạt động chuyên môn dạy và học tại các điểm trường.

Mục tiêu trọng tâm là gắn việc sắp xếp mạng lưới trường học với tinh gọn bộ máy quản lý, cơ cấu lại đội ngũ theo hướng giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Theo các thống kê, cuối năm học 2023-2024, cả nước có hơn 15.000 trường mầm non. Số trường tiểu học và THCS lần lượt khoảng 12.000 và 10.700, nhóm THPT có 2.980 trường, còn trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên khoảng 600.

Tính đến 30/6, các địa phương đã giảm 586 trường công, 709 vị trí lãnh đạo quản lý (hiệu trưởng, hiệu phó). Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc tinh giản áp dụng với trường có quy mô nhỏ, phân tán, hoạt động không hiệu quả, các điểm trường lẻ không đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu..., không ảnh hưởng hay gây gián đoạn hoạt động dạy học.