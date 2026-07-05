Bão Maysak gây nhiều thiệt hại tại Quảng Ninh

ANTD.VN -Do ảnh hưởng của bão số 1, trong đêm 4 và rạng sáng 5/7, trên địa bàn các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2 và Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh, xảy ra mưa rất to kèm gió mạnh cấp 9-10, gây ngập cục bộ và thiệt hại về tài sản.

Khoảng 800 cây xanh bật gốc do bão Maysak ở Quảng Ninh



Tại phường Móng Cái 1, mưa lớn kéo dài kết hợp gió mạnh làm nhiều khu vực bị ngập; khoảng 850 cây xanh bị gãy, đổ, nhiều biển quảng cáo, mái tôn bị hư hỏng, nhiều tuyến phố mất điện, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Tại các khu phố Hải Hòa 1, Hải Hòa 2 và Hải Hòa 6, mưa lớn kết hợp triều cường khiến 8 hộ dân với 21 nhân khẩu bị cô lập. Ngay trong đêm, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng người dân tiếp cận, hỗ trợ và di dời các hộ đến nơi an toàn.

Mái tôn bị tốc

Hai ô tô bị thiệt hại do tường đổ và một ô tô bị ngập nước



Tại phường Móng Cái 2, thống kê ban đầu cho thấy có trên 50 cây xanh bị gãy, đổ, khoảng 30 ngôi nhà bị tốc mái cùng nhiều công trình dân sinh bị ảnh hưởng.

Tính đến 6h00 sáng ngày 5/7, các phường khu vực Móng Cái chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Chính quyền địa phương đang hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại

Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, Quảng Ninh duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ, huy động đầy đủ lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Chính quyền các phường Móng Cái I, Móng Cái II, Móng Cái III khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi thông tin về bão và không ra khỏi nhà thời điểm có mưa to gió lớn.