Siêu bão BAVI không đi vào Biển Đông nhưng vẫn gây gió giật và sóng lớn

ANTD.VN -Theo nhận định mới nhất, siêu bão BAVI sẽ không đi vào Biển Đông mà đổ bộ vào Phúc Kiến, Trung Quốc nhưng do cường độ mạnh nên vẫn gây gió giật và sóng lớn ở khu vực Biển Đông.

Cơ quan khí tượng thông tin, đêm qua và sáng nay 9/7, siêu bão BAVI vẫn di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 7 giờ sáng nay, vị trí tâm siêu bão BAVI ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc- 130,0 độ Kinh Đông, cường độ đầu cấp 16, giật trên cấp 17.

Hiện bão cách đảo Luzon (Philippines khoảng 810km về phía Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 1.100km về phía Đông Nam; cách tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 1400km về phía Đông Nam.

Trong ngày và đêm nay, siêu bão bão BAVI di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc với tốc độ khá nhanh vào khoảng 20km/h và còn giữ cường độ siêu bão trong 24 giờ tới.

Siêu bão BAVI không có khả năng đi vào Biển Đông nhưng vẫn gây gió giật và sóng lớn

Khoảng ngày 10/7 siêu bão BAVI sẽ đi qua khu vực phía Bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc), cường độ giảm dần còn cấp 15, giật trên cấp 17; đến khoảng chiều và đêm ngày 11/7 bão BAVI sẽ đổ bộ vào khu vực phía Đông của tỉnh vực tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) với cường độ mạnh khoảng cấp 13-14, sau đó đi sâu vào đất liền của tỉnh Phúc Kiến và suy yếu dần.

Cục khí tượng thủy văn Việt Nam tiếp tục nhận định khả năng siêu bão BAVI không có khả năng di chuyển vào Biển Đông, tuy nhiên với cường độ siêu mạnh thì siêu bão BAVI cũng tác động đến thời tiết của Biển Đông.

Cụ thể, từ hôm nay gió Tây Nam ở khu vực phía Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) sẽ mạnh dần lên cấp 6; từ ngày 10-11/7 toàn bộ khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.