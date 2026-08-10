AIA Việt Nam tiếp tục được vinh danh Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2026

ANTD.VN - AIA Việt Nam vừa được Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet vinh danh trong Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2026. Đây là năm thứ 11 liên tiếp doanh nghiệp giữ vững vị trí trong bảng xếp hạng uy tín này, minh chứng cho nền tảng tài chính vững mạnh, ứng dụng công nghệ, chất lượng dịch vụ và cam kết tạo dựng giá trị dài hạn cho khách hàng trong suốt hành trình phát triển.

Bà Trần Đỗ Quyên – Phó Tổng Giám đốc Đối ngoại AIA Việt Nam nhận giải “Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín 2026

Bảng xếp hạng nằm trong chuỗi nghiên cứu thường niên của Vietnam Report nhằm ghi nhận những doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bảo hiểm, dựa trên ba nhóm tiêu chí: (1) năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính gần nhất; (2) uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding; và (3) kết quả khảo sát các đối tượng nghiên cứu cùng các bên liên quan.

Theo Vietnam Report, thị trường bảo hiểm đang từng bước phục hồi khi các doanh nghiệp tập trung tái cấu trúc hoạt động, đổi mới sản phẩm, ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ để tạo nền tảng tăng trưởng bền vững. Việc AIA Việt Nam tiếp tục được vinh danh là sự ghi nhận cho những nỗ lực xây dựng niềm tin với khách hàng thông qua chất lượng dịch vụ và những đóng góp bền vững cho cộng đồng.

Sau hơn 26 năm đồng hành cùng người dân Việt Nam, AIA Việt Nam hiện đang phục vụ hơn 1,6 triệu khách hàng thông qua mạng lưới văn phòng rộng khắp trên toàn quốc. Tính đến hết tháng 6/2026, công ty đã chi trả hơn 20 nghìn tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho hơn 1,8 triệu trường hợp khách hàng, góp phần mang đến điểm tựa tài chính cho nhiều gia đình trước những rủi ro và biến cố trong cuộc sống.

Song hành với hiệu quả hoạt động, doanh nghiệp duy trì tỷ lệ biên khả năng thanh toán đạt 191%, vượt yêu cầu theo luật định. Đây là nền tảng quan trọng để AIA Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết dài hạn với khách hàng, đồng thời tiếp tục đầu tư cho sự phát triển bền vững.

Đây là năm thứ 11 liên tiếp doanh nghiệp giữ vững vị trí trong bảng xếp hạng uy tín này

Đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ và chuyển đổi số, AIA Việt Nam không ngừng hoàn thiện các giải pháp dịch vụ nhằm tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, đặc biệt trong quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Hiện nay, 100% khách hàng có thể nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm trực tuyến thông qua ứng dụng AIA+ và tính năng iClaim. Chỉ với một thiết bị kết nối Internet, khách hàng có thể hoàn tất yêu cầu trong khoảng 5 phút, trong khi khoảng 90% hồ sơ đủ điều kiện được xử lý trong vòng 24 giờ. Đây là một trong những nỗ lực nổi bật của AIA Việt Nam trong việc ứng dụng công nghệ nhằm đơn giản hóa quy trình, gia tăng tính minh bạch và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Bên cạnh bảo vệ tài chính, AIA Việt Nam tiếp tục mở rộng hệ sinh thái sống khỏe nhằm đồng hành cùng khách hàng trong hành trình chăm sóc sức khỏe. Hệ sinh thái này bao gồm AIA Vitality, chương trình khuyến khích lối sống lành mạnh thông qua vận động, dinh dưỡng và kiểm tra sức khỏe định kỳ; Song hành y tế, dịch vụ quản trị bệnh án cá nhân, hỗ trợ khách hàng mắc bệnh hiểm nghèo tiếp cận ý kiến y khoa từ các chuyên gia hàng đầu thế giới; cùng các dịch vụ Kết nối bác sĩ và Đặt lịch khám 2.0, giúp khách hàng dễ dàng kết nối với bác sĩ và tiếp cận các cơ sở y tế uy tín. AIA Việt Nam cũng đã xây dựng được mạng lưới gần 500 bệnh viện và cơ sở y tế liên kết trên toàn quốc, giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc sử dụng dịch vụ bảo lãnh viện phí và tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng. Mạng lưới này sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới nhằm nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ cho khách hàng trên cả nước.

Song song với đó, AIA Việt Nam không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ tư vấn thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu, chuẩn hóa năng lực nghề nghiệp, nhằm mang đến những giải pháp bảo vệ và hoạch định tài chính phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân Việt Nam.