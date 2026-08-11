Xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng mạnh, điện thoại và linh kiện là chủ lực

ANTD.VN - Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 15,86 tỷ USD, tăng 15,05% so với cùng kỳ năm 2025.

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện sang Hàn Quốc tăng mạnh

Theo Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), kết quả này phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của nhu cầu tiêu dùng và sản xuất tại Hàn Quốc, đồng thời khẳng định vị thế đối tác thương mại trọng yếu của Việt Nam.

Trong đó, điện thoại các loại và linh kiện có mức tăng mạnh nhất khi tăng tới 77,37%, đạt trên 3,18 tỷ USD và chiếm 20,05% tổng kim ngạch. Sự tăng trưởng này xuất phát từ việc các tập đoàn đa quốc gia mở rộng chuỗi cung ứng và gia tăng sản xuất các dòng sản phẩm thế hệ mới tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với kim ngạch đạt hơn 4,55 tỷ USD (chiếm tỷ trọng lớn nhất 28,72%), tăng 10,56%.

Nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng cũng duy trì đà tăng nhẹ 3,65%, đạt gần 1,55 tỷ USD. Sự tăng trưởng ổn định của các mặt hàng chủ lực này là bệ đỡ chính giúp bức tranh xuất khẩu giữ vững đà bứt phá.

Trái ngược với xu hướng trên, một số nhóm hàng truyền thống lại phải đối mặt với nhiều khó khăn như: ngành hàng dệt may giảm 7,9% (đạt 1,23 tỷ USD) và gỗ & sản phẩm gỗ giảm 8,47% (đạt 339,28 triệu USD) do sức mua đối với đồ nội thất và thời trang tại Hàn Quốc còn chậm, cùng với sự cạnh tranh gay gắt về giá từ các thị trường khác.

Đáng chú ý, mặt hàng sắt thép các loại sụt giảm mạnh 50,72%, cà phê giảm 37,99% và hạt tiêu giảm 37,48% do ảnh hưởng từ sự biến động giá hàng hóa thế giới cũng như điều chỉnh nguồn cung.

Dự báo đến cuối năm 2026, xuất khẩu sang Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng dương và đạt mốc kỷ lục mới nhờ sự bùng nổ của chu kỳ tiêu dùng điện tử cuối năm. Nhóm ngành điện thoại, linh kiện điện tử và máy móc sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính.

Đồng thời, các nhóm hàng dệt may và nông thủy sản được kỳ vọng sẽ phục hồi nhẹ trong giai đoạn cao điểm lễ tết. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam cần chú trọng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt và xu hướng tiêu dùng xanh tại Hàn Quốc để duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững.