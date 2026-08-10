Agribank tiên phong triển khai chương trình tín dụng ưu đãi 70.000 tỷ đồng hướng đến động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa

ANTD.VN - Thực hiện nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) triển khai chương trình tín dụng ưu đãi quy mô 70.000 tỷ đồng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp tục khẳng định vai trò Ngân hàng thương mại Nhà nước trụ cột, tiên phong đồng hành thúc đẩy phát triển nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo đó, chương trình được triển khai từ tháng 8/2026 đến năm 2028, lãi suất ưu đãi giảm từ 1,0% - 2,0%/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của Agribank, áp dụng với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế như: nông nghiệp nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xuất khẩu, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, chế biến, chế tạo, các dự án thuộc Danh mục phân loại xanh…

Sự chủ động vào cuộc của Agribank ngay từ thời điểm có chỉ đạo của Chính Phủ, NHNN không chỉ thể hiện vai trò trách nhiệm của NHTM Nhà nước chủ lực trước các nhiệm vụ chính trị - kinh tế được giao, mà còn cho thấy khả năng bố trí nguồn lực, sự phản ứng nhanh trong định hướng điều hành, qua đó có các giải pháp kịp thời tạo động lực khơi thông dòng vốn tín dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh và các động lực tăng trưởng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, Agribank tiếp tục là ngân hàng chủ lực, đi đầu triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi theo định hướng của Chính phủ, hướng đến các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP: Agribank đã phê duyệt 22 dự án nhà ở xã hội cho Chủ đầu tư và 650 khách hàng là Người mua nhà. Chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, doanh số cho vay lũy kế chương trình đạt 20.872 tỷ đồng với 12.980 lượt giải ngân cho khách hàng. Chương trình cho vay ưu đãi doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ số: Số tiền cam kết cho vay đạt 28.915 tỷ đồng…

Là NHTM Nhà nước hàng đầu, Agribank luôn giữ vững vai trò nòng cốt trong việc thực thi chính sách tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Việc tiên phong, chủ động triển khai các chương trình tín dụng quy mô lớn là minh chứng rõ nét cho năng lực tài chính vững mạnh, sự nhạy bén thị trường và tinh thần sẵn sàng chia sẻ khó khăn với khách hàng của Agribank, hướng dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các động lực tăng trưởng và các dự án trọng điểm. Các chương trình được triển khai hiệu quả sẽ tiếp tục tạo động lực bứt phá cho cộng đồng doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh, góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam đạt được các mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.