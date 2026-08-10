Sau 7 tháng thi công thần tốc, tuyến LRT Phú Quốc tiến đến cột mốc quan trọng

ANTD.VN -Dù đối mặt với nhiều thách thức từ địa chất và mùa mưa trên đảo Ngọc, dự án đường sắt nhẹ (LRT) Phú Quốc trị giá gần 9.000 tỷ đồng của Tập đoàn Sun Group vẫn duy trì nhịp độ thi công khẩn trương suốt 3 ca liên tục. Với mốc lắp ray đầu tiên ngay trong tháng 8/2026, trục giao thông xanh này đang bám đuổi quyết liệt đường găng tiến độ để cán đích vào giữa năm 2027, tạo nên mảnh ghép hoàn hảo kết nối chuỗi hạ tầng phục vụ APEC 2027.

Tăng tốc hoàn thiện “kết nối xanh” 9.000 tỷ đồng trên Đảo Ngọc

Siêu dự án đường sắt nhẹ (LRT) Phú Quốc giai đoạn 1 do Tập đoàn Sun Group đầu tư theo hình thức BOT, có tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng và chiều dài toàn tuyến đạt 17,59 km, đang được kỳ vọng là bước ngoặt hạ tầng lịch sử cho Đảo Ngọc. Trục đường sắt này kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế APEC. Khi hoàn thiện sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Sân bay tới Nam Đảo xuống chỉ còn khoảng 20 phút.

Tuyến LRT tăng tốc thi công cầu, hầm và nền đường phục vụ hạ tầng APEC 2027.

Đây là tuyến LRT đầu tiên tại Việt Nam được phát triển bằng nguồn vốn tư nhân, đánh dấu sự dấn thân của doanh nghiệp nội trong lĩnh vực hạ tầng giao thông đô thị vốn đòi hỏi kỹ thuật cao.

Tính đến đầu tháng 8 năm 2026, dự án Tuyến tàu điện đô thị giai đoạn 1 (LRT Phú Quốc) đã chính thức ghi nhận giá trị giải ngân thực tế đạt 1.800 tỷ đồng, tương đương 28,7% tổng mức đầu tư. Chủ đầu tư cùng các nhà thầu liên tục tăng tốc đồng loạt tại cả ba mũi thi công then chốt là cầu, hầm và nền đường nhằm bám đuổi quyết liệt đường găng tiến độ "nghẹt thở" đã đề ra.

Hạng mục cầu tập trung tăng tốc hoàn thiện phần bệ và thân trụ.

Hạng mục cầu, toàn bộ hệ thống cọc khoan nhồi phần móng sâu được thi công hoàn thành dứt điểm. Tỷ lệ hoàn thành bệ trụ đạt khoảng 63% khối lượng và thân trụ chạm mốc 56%.

Sau khi khép lại phần kết cấu dưới và thân trụ, dự án sẽ chuyển trọng tâm sang kết cấu nhịp cùng các hạng mục đường ray, điện, tín hiệu và thiết bị phục vụ vận hành.

Đẩy nhanh tiến độ đào móng và thi công kết cấu tại hạng mục hầm.

Tại phần hầm, cọc đạt khoảng 97%, trong khi đào móng đạt 42%. Đối với nền đường, đào nền và đào khuôn đạt khoảng 97%; đắp cát đạt 97%, còn đắp đất đạt 79%. Khi phần nền cơ bản hoàn thành, mặt bằng có thể chuyển sang thi công các lớp kết cấu phía trên và hạ tầng kỹ thuật liên quan, với điều kiện nguồn vật liệu được cung ứng liên tục.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án, chênh lệch giữa hai tỷ lệ triển khai hầm cọc và đào móng cho thấy công tác đào đất, chống đỡ và thi công kết cấu hầm vẫn còn khối lượng lớn. Các đoạn hầm cần được tổ chức theo dây chuyền để duy trì tiến độ nhưng vẫn bảo đảm an toàn và ổn định khu vực xung quanh.

Công nhân duy trì làm việc trên công trường dưới thời tiết nắng nóng.

Cuộc chiến vượt "ải" địa chất và thời tiết khắc nghiệt

Thực tế công trường cho thấy việc đưa tuyến tàu điện từ bản vẽ ra thực địa không hề dễ dàng khi nhà thầu liên tục đối mặt với thử thách lớn về kỹ thuật và thiên nhiên khắc nghiệt. Khó khăn hàng đầu đến từ thời tiết mùa mưa Đảo Ngọc, gây ngập úng nghiêm trọng và cản trở việc thoát nước khi thi công nền đường ở dải phân cách giữa. Tại phân đoạn hầm 1 và hầm 2, một "ải" địa chất hóc búa xuất hiện do lớp đất đá quá cứng, khiến lực lượng thi công không thể đóng hay ép cừ thép Larsen bảo vệ theo thiết kế ban đầu. Để đảm bảo tiến độ thi công cũng như tính khả thi, nhà thầu buộc phải chuyển hướng sang phương án đào mở. Giải pháp này kéo theo nguy cơ sạt lở ở hai bên vách hầm tăng cao và nước đọng liên tục mỗi khi mưa lớn, buộc lực lượng thi công phải bơm hút nước và múc đất sạt lở thường xuyên để bảo toàn tiến độ.

Đội ngũ kỹ sư, công nhân bám trụ 3 ca liên tục vượt khó địa chất và mùa mưa.

Bên cạnh nút thắt địa chất, dự án còn vướng các vị trí giao cắt hạ tầng kỹ thuật hiện hữu gồm hệ thống đường điện và đường cấp nước chính của thành phố, đòi hỏi đơn vị thi công vừa làm vừa di dời phức tạp. Thêm vào đó, việc triển khai đồng thời dự án LRT Phú Quốc và nâng cấp đường tỉnh ĐT.975 tạo ra áp lực khổng lồ trong khâu phối hợp tác chiến, nhất là khi hệ thống thoát nước chung của khu vực vẫn đang trong quá trình xây dựng. Để vượt qua chuỗi khó khăn dồn dập này, công trường hiện đang duy trì nhịp độ làm việc khẩn trương với 3 ca liên tục không nghỉ, huy động gần 600 kỹ sư, giám sát và công nhân bám trụ xuyên suốt ngày đêm trên thực địa.

Tuyến LRT nỗ lực hướng tới cột mốc lắp đường ray đầu tiên từ cuối tháng 8/2026

Đường găng tiến độ "nghẹt thở" đưa dự án về đích

Bất chấp rào cản, đường găng tiến độ của dự án LRT Phú Quốc vẫn được kiểm soát chặt chẽ với những cột mốc kỹ thuật rất cụ thể. Cuối tháng 8 năm 2026, dự án sẽ bước vào giai đoạn mới với mốc lắp đặt đường ray trên mặt đất. Tiếp đó, dự kiến vào tháng 10 năm 2026, các nhà thầu sẽ triển khai lắp ray tại các đoạn đi trên cao và dưới hầm. Sau khi phần thô khép lại, giai đoạn tháng 1 - tháng 2 năm 2027, dự án sẽ đón những đoàn tàu đầu tiên về đến Phú Quốc để lắp đặt thiết bị. Với lộ trình chặt chẽ, công trình dự kiến hoàn thiện cơ bản và chạy thử nghiệm hệ thống vào tháng 6 năm 2027, trước khi chính thức khai thác thương mại vào tháng 8 năm 2027.

Tuyến LRT, chạy song hành cùng đường DT975, kết nối Sân bay Phú Quốc về Nam Đảo chỉ trong 20 phút.

Tuyến tàu điện nhẹ LRT Phú Quốc là một mắt xích cốt lõi trong chiến dịch đồng bộ hóa hạ tầng quy mô lớn chuẩn bị cho Hội nghị APEC 2027. Ngoài ra, các dự án giao thông huyết mạch như Đường tỉnh ĐT.975 và Đại lộ APEC cũng đang dồn lực thi công với mục tiêu cán đích trước ngày 30 tháng 4 năm 2027. Sự kết hợp đồng bộ này sẽ tạo nên diện mạo giao thông xanh vô cùng ấn tượng, khẳng định vị thế và năng lực kiến tạo hạ tầng vượt trội của Việt Nam trước bạn bè quốc tế.