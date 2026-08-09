Chứng khoán giao dịch trầm lắng, tài khoản mở mới có xu hướng chậm lại

ANTD.VN - Trong bối cảnh thị trường chứng khoán giao dịch kém tích cực trong tháng 7, lượng tài khoản chứng khoán mở mới cũng giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 1 năm qua.

Theo số liệu công bố của Tổng Công ty Lưu ký Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), tới cuối tháng 7/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam có hơn 13,658 triệu tài khoản. Trong đó, số tài khoản cá nhân trong nước chiếm phần lớn tới 99,5%, tương đương 13,858 triệu tài khoản.

Tháng qua, thị trường tăng ròng hơn 227.300 tài khoản, trong đó, tài khoản cá nhân trong nước tăng 226.900 tài khoản. Ngoài ra, tài khoản tổ chức tăng thêm 176 và tổ chức nước ngoài thêm 31 tài khoản.

Như vậy, số lượng mở mới tài khoản chứng khoán có xu hướng giảm từ đầu năm. Tháng 7 ghi nhận mức mở mới thấp nhất trong 1 năm trở lại đây.

VN-Index giảm

Xu hướng trên diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán giao dịch trầm lắng hơn trong tháng. Nguyên nhân là do ảnh hưởng đồng thời của các yếu tố trong nước và quốc tế, gồm lo ngại pháp lý tại một số doanh nghiệp niêm yết, mặt bằng lãi suất cao và môi trường toàn cầu kém thuận lợi do căng thẳng địa chính trị.

VN-Index kết thúc tháng 7 tại 1.735,78 điểm, giảm 6,7% so với cuối tháng 6, nhưng đã hồi phục khoảng 4% từ đáy trong tháng là 1.668 điểm. So với mức đỉnh cao nhất hồi đầu tháng 1 (có thời điểm VN-Index vượt mốc 1.900 điểm), thì chỉ số này đã giảm hơn 150 điểm, tương đương mức giảm khoảng 8%.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán, với 314 mã giảm và 85 mã tăng, dù áp lực điều chỉnh tập trung hơn là lan tỏa toàn diện.

Thanh khoản thị trường vẫn trầm lắng với giá trị giao dịch bình quân tháng 7 đạt khoảng 19,3 nghìn tỷ đồng/ngày, thấp hơn nhẹ so với mức 19,9 nghìn tỷ đồng của tháng 6, nhưng vẫn thấp đáng kể so với mức bình quân 28 nghìn tỷ đồng/ngày trong 7 tháng đầu năm 2026 và 28,8 nghìn tỷ đồng/ngày của năm 2025.

Giá trị khớp lệnh bình quân đạt khoảng 15,8 nghìn tỷ đồng/phiên, thấp hơn các mức lịch sử dù nhích nhẹ so với tháng trước.

Dữ liệu cho thấy mức độ tham gia của nhà đầu tư đã ổn định hơn trong tháng, nhưng chưa phục hồi rõ rệt, phản ánh tâm lý rủi ro vẫn thận trọng sau nhịp điều chỉnh gần đây.

Hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài cho thấy tín hiệu tích cực hơn. Lũy kế 7 tháng, khối ngoại bán ròng 92,3 nghìn tỷ đồng, tuy nhiên, giá trị bán ròng trong tháng 7 giảm còn 11,9 nghìn tỷ đồng, giảm rõ rệt so với 15,3 nghìn tỷ đồng trong tháng 6 và 19,5 nghìn tỷ đồng trong tháng 5.

Tổng giá trị mua đạt 45,8 nghìn tỷ đồng, trong khi giá trị bán đạt 57,7 nghìn tỷ đồng. Cả hai đều giảm so với tháng trước, nhưng giá trị bán thu hẹp mạnh hơn giá trị mua, giúp mức bán ròng tháng 7 thấp nhất trong 5 tháng gần đây.