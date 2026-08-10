Sản phẩm tủ gỗ và tủ lavabo Việt Nam xuất khẩu vào Canada chịu thuế bổ sung 25%

ANTD.VN - Canada áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với một số sản phẩm tủ gỗ và tủ lavabo nhập khẩu, trong đó có hàng Việt Nam.

Tủ gỗ, lavabo xuất khẩu sang Canada bị áp thuế bổ sung từ ngày 31/7/2026

Theo Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), ngày 31/7/2026, Bộ trưởng Tài chính và Thu nhập quốc gia Canada công bố áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời dưới hình thức thuế nhập khẩu bổ sung (surtax) 25% trên trị giá tính thuế (value for duty) đối với một số mặt hàng tủ gỗ và tủ lavabo (wood cabinets and vanities) nhập khẩu.

Thuế tự vệ tạm thời 25% có hiệu lực kể từ ngày 31/7/2026 và áp dụng trong thời hạn tối đa 200 ngày (đến khoảng giữa tháng 2/2027). Đây là biện pháp tạm thời được Chính phủ Canada áp dụng nhằm ứng phó khẩn cấp với những khó khăn mà các nhà sản xuất Canada đang phải đối mặt, bao gồm tình trạng “chuyển hướng thương mại” (trade diversion) được cho là gây thiệt hại cho ngành sản xuất tủ gỗ nội địa, đồng thời ổn định điều kiện thị trường và hỗ trợ hoạt động sản xuất trong nước.

Trong khi đó, cuộc điều tra tự vệ chính thức của Tòa án Thương mại Quốc tế Canada (CITT) đối với một số sản phẩm gỗ (bao gồm tủ gỗ, tủ lavabo, sàn gỗ cứng và tủ đựng bằng gỗ chế biến), được khởi xướng vào tháng 4/2026.

CITT dự kiến hoàn tất điều tra và công bố kết luận, kèm kiến nghị biện pháp khắc phục (nếu có), trước ngày 15/01/2027.

Trường hợp CITT kết luận không có thiệt hại nghiêm trọng, biện pháp tạm thời sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày công bố kết luận; ngược lại, biện pháp tự vệ chính thức (có thể kéo dài tới 3 năm) có thể được áp dụng.

Việt Nam không có tên trong danh sách miễn trừ, do đó hàng hóa thuộc phạm vi áp dụng có xuất xứ Việt Nam sẽ phải chịu thuế bổ sung tạm thời 25% kể từ ngày biện pháp có hiệu lực.

Riêng các lô hàng đang trên đường vận chuyển đến Canada trước ngày 31/7/2026 có thể được miễn phụ thu nếu doanh nghiệp chứng minh được bằng chứng từ vận tải (vận đơn, chứng từ khai báo, chứng từ kiểm soát hàng hóa).

Để ứng phó hiệu quả với vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sản phẩm liên quan rà soát mã HS khai báo và tình hình xuất khẩu các mặt hàng thuộc phạm vi áp dụng sang thị trường Canada; đánh giá tác động chi phí của thuế bổ sung tạm thời 25% đối với các đơn hàng hiện tại và kế hoạch kinh doanh;

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chứng từ vận tải đối với các lô hàng đang trên đường vận chuyển đến Canada trước ngày 31/7/2026 để đề nghị miễn thuế tạm thời theo quy định;

Chủ động tham gia vụ việc của CITT và phối hợp với luật sư/tư vấn tại Canada để cung cấp thông tin, nộp bình luận bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình điều tra chính thức.

Các hiệp hội, doanh nghiệp cũng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và xây dựng các kịch bản ứng phó trong trường hợp Canada áp dụng biện pháp tự vệ chính thức và thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với Cục Phòng vệ thương mại để nhận được sự hỗ trợ kịp thời trong quá trình tham gia vụ việc.