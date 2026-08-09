Phú Quốc - Bangkok: Mảnh ghép thứ 6 trên hành trình vươn ra thế giới của Sun PhuQuoc Airways

ANTD.VN -Ngày 8/8/2026, Sun PhuQuoc Airways chính thức khai trương đường bay thẳng Phú Quốc - Bangkok, trở thành hãng hàng không full-service đầu tiên của Việt Nam khai thác đường bay này. Đây là đường bay quốc tế thứ sáu của hãng, tiếp tục mở rộng kết nối giữa Phú Quốc với các trung tâm du lịch và hàng không trọng điểm của khu vực.

Chuyến bay 9G701 cất cánh từ Cảng HKQT Phú Quốc lúc 10:35, hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi lúc 11h55; chiều ngược lại, chuyến 9G702 khởi hành từ Bangkok lúc 13h10 và hạ cánh tại Phú Quốc lúc 14h30. Đường bay khai thác một chuyến khứ hồi mỗi ngày, rút ngắn hành trình giữa hai trung tâm du lịch hàng đầu khu vực xuống chỉ 1 giờ 20 phút bay thẳng.

Du khách chụp hình lưu niệm trước chuyến bay

Sự tham gia của SPA không chỉ bổ sung thêm lựa chọn kết nối mà còn thiết lập tiêu chuẩn trải nghiệm mới trên đường bay. Trên toàn mạng bay, Sun PhuQuoc Airways xây dựng mô hình "Nghỉ dưỡng trên không" (Resort in the Sky), từng bước hoàn thiện trải nghiệm dịch vụ theo định hướng tiêu chuẩn 5 sao quốc tế để mỗi hành trình trở thành một phần của kỳ nghỉ.



Từ phòng chờ Sun Executive Lounge, khoang khách thế hệ mới với hương thơm đặc trưng La Festa (được tinh chế riêng cho khách sạn 5 sao La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton), hệ thống giải trí không dây (IFE), hành lý ký gửi, suất ăn theo hạng vé đến phong cách phục vụ tinh tế, mỗi điểm chạm đều được chăm chút nhằm mang đến trải nghiệm bay thư thái và trọn vẹn.

Nhân dịp khai trương, SPA áp dụng mức giá ưu đãi từ 1.456.000 đồng/chiều trên chặng Phú Quốc - Bangkok, từ ngày 01/8 đến 31/8/2026. Hành khách đến Phú Quốc còn nhận vé cáp treo Sun World Hòn Thơm, quyền sử dụng lối ưu tiên với WOW Pass và ưu đãi lên tới 30% cho các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, spa và giải trí trong hệ sinh thái Sun Group.

Hành khách trên chuyến bay trải nghiệm dịch vụ “Nghỉ dưỡng trên không”

Giá trị của hành trình tiếp tục được mở rộng thông qua Sun Signature - chương trình khách hàng thân thiết của Sun Group. Hội viên có thể tích lũy điểm từ mỗi chuyến bay để đổi vé thưởng, hành lý ký gửi, lựa chọn chỗ ngồi cùng nhiều đặc quyền trong hệ sinh thái. Hai hạng hội viên cao nhất còn được tích hợp tiện ích thanh toán toàn cầu thông qua thẻ đồng thương hiệu do ngân hàng NCB phát hành cùng Visa.

Đại diện hãng hàng không tặng quà cho những du khách đầu tiên

Là một trong những cửa ngõ hàng không lớn nhất Đông Nam Á, Bangkok được kỳ vọng mở ra cơ hội để Phú Quốc tiếp cận dòng khách quốc tế đa dạng. Theo số liệu từ Cảng HKQT Phú Quốc, trong 7 tháng đầu năm 2026, các đường bay kết nối Bangkok và Phú Quốc ghi nhận gần 159.000 lượt hành khách, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nhu cầu đi lại giữa hai điểm đến đang tăng trưởng tích cực.

Du khách check-in chuyến bay tại Bangkok

Đại diện Sun PhuQuoc Airways cho biết: “Hành khách trên đường bay Bangkok có tần suất di chuyển quốc tế cao và kỳ vọng lớn về tính đúng giờ cũng như chất lượng dịch vụ. Với mô hình full-service, chúng tôi mong muốn mang đến một lựa chọn mới, đồng thời góp phần thúc đẩy dòng khách hai chiều giữa Việt Nam và Thái Lan thông qua một trong những trung tâm hàng không sôi động nhất khu vực”.

Chỉ hơn bốn tháng kể từ khi khai thác đường bay quốc tế đầu tiên, Sun PhuQuoc Airways đã lần lượt hiện diện tại Đài Bắc, Seoul, Hồng Kông, Thành Đô, Singapore và Bangkok. Trong thời gian tới, hãng dự kiến tiếp tục mở rộng mạng bay tới Kuala Lumpur, Ấn Độ, Nhật Bản, Nga và Kazakhstan.

Sun PhuQuoc Airways sẽ nâng quy mô đội bay lên 32 chiếc trong năm 2026

Phía sau kế hoạch mở rộng đó là lộ trình đầu tư đội tàu với mục tiêu nâng quy mô lên 32 tàu bay trong năm 2026 và đưa vào khai thác dòng tàu thân rộng Airbus A330 từ tháng 9. Năng lực khai thác được tăng cường sẽ tạo nền tảng để Sun PhuQuoc Airways tiếp tục hoàn thiện chất lượng dịch vụ theo định hướng tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, đồng thời mở rộng kết nối của Phú Quốc với các thị trường quốc tế.