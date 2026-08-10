Điện thoại di động thế hệ mới, giá hàng chục triệu đồng hút khách

ANTD.VN - Trái ngược với sự trầm lắng trong kinh doanh của nhiều ngành hàng, điện thoại di động thế hệ mới vẫn hút khách. Sự kiện trao máy cho khách hàng đặt trước Galaxy Z8 Series cho thấy điều này.

Galaxy Z8 Series dù giá cao vẫn hút khách

Đơn đặt hàng tăng vọt

Ngày 8/8/2026, Thế Giới Di Động chính thức giao hàng và mở bán bộ ba Samsung Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy Z Flip8 trên toàn hệ thống. Sức hút của thế hệ Galaxy Z mới được thể hiện rõ với hơn 3.000 đơn đặt trước, tăng gần 300% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ghi nhận từ hệ thống, Galaxy Z Fold8 là phiên bản được lựa chọn nhiều nhất, chiếm 50% tổng lượng đơn đặt trước, tiếp đến là Galaxy Z Fold8 Ultra với 35% và Galaxy Z Flip8 với 15%. Điều này cho thấy dòng Fold tiếp tục nhận được sự quan tâm nổi bật trong thế hệ Galaxy Z năm nay, chiếm tới 85% lượng đặt trước. Đáng chú ý, Galaxy Z Fold8 với thiết kế mới đã vươn lên dẫn đầu, cho thấy những thay đổi trên thế hệ năm nay đang nhận được sự quan tâm rõ nét từ người dùng.

Sức hút của Galaxy Z Fold8 đến từ cách Samsung nâng tầm trải nghiệm màn hình gập, không chỉ ở thiết kế mà còn trong từng nhu cầu sử dụng hằng ngày. Tỷ lệ màn hình hơi vuông mở ra không gian hiển thị rộng rãi, thuận tiện cho làm việc đa nhiệm, đọc tài liệu, lướt web hay giải trí. Nhờ đó, Fold8 kết hợp hài hòa giữa thiết kế khác biệt và tính tiện dụng, đáp ứng linh hoạt từ công việc đến những phút thư giãn.

Trong khi đó, Z Fold8 Ultra gây chú ý với thiết kế mỏng 4,1mm khi mở, màn hình 8 inch, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và camera chính 200MP; còn Z Flip8 ghi điểm nhờ kiểu dáng nhỏ gọn 180g, dày 6,1mm khi mở cùng màn hình ngoài FlexWindow và các tính năng FlexCam linh hoạt.

Trong khi đó, thông tin từ Viettel Store, sức hút của Galaxy Z Fold8 Series năm nay vượt kỳ vọng của hệ thống. Sản lượng đặt hàng tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nhu cầu đối với smartphone AI và thiết bị gập đang tăng nhanh ở phân khúc cao cấp.

Một số nhà bán lẻ thiết bị di động, công nghệ như: Di Động Việt, FPT Shop, CellPhoneS… cũng tăng trưởng ấn tượng về đơn đặt hàng với sản phẩm này.

Nhà bán lẻ cạnh tranh bằng cách thức giao hàng độc đáo- dàn mô tô phân khối lớn của Thế Giới Di Động giao máy đến khách hàng

Galaxy Z8 Series là dòng smartphone gập cao cấp được Samsung ra mắt cách đây không lâu. Trong đó, Galaxy Z Fold 8 hoàn toàn mới và Galaxy Z Fold 8 Ultra có giá niêm yết lần lượt 46,99 triệu và 52,99 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn 12GB RAM - 256GB ROM; Galaxy Z Flip 8 có giá từ 31,99 triệu đồng cho bản 256GB ROM.

Thống kê từ công ty nghiên cứu thị trường Omdia, trong quý II/2026, Samsung tiếp tục giữ vững vị trí là nhà cung cấp điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, xuất xưởng 60,5 triệu chiếc (tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái) và chiếm 22% thị phần toàn cầu. Tại Việt Nam, công ty công nghệ Hàn Quốc đã dẫn đầu thị trường trong quý I năm nay với 29% thị phần, bỏ xa Oppo (21%), Apple (20%) hay Xiaomi (18%).

Trái ngược với sự trầm lắng của hoạt động kinh doanh trong nhiều ngành hàng, sản phẩm thiết bị di động thế hệ mới vẫn đắt hàng dù giá bán khá cao, cho thấy xu hướng ưa chuộng sản phẩm công nghệ của người tiêu dùng Việt Nam.

Trên thế giới, nhu cầu mua sắm thiết bị di động thông minh, công nghệ mới tại nhiều thị trường cũng tăng trở lại. Nhờ vậy mà kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam trong tháng 6/2026 đạt 5,32 tỷ USD, tăng 4,62% so với tháng trước và tăng 18,61% so với cùng kỳ năm 2025.

Hút khách bằng phương thức giao hàng độc đáo

Đại diện Thế Giới Di Động cho biết, trong ngày mở bán, Thế Giới Di Động đã chuẩn bị một trải nghiệm nhận máy đặc biệt cho những chủ nhân đầu tiên của Galaxy Z8 Series. Đúng 8h ngày 8/8, các “shipper VIP” diện vest đen, đi mô tô phân khối lớn đồng loạt xuất hiện, mang 8 chiếc Galaxy Z8 series giao tận tay 8 khách hàng đầu tiên cùng bộ quà trị giá hơn 5 triệu đồng gồm Galaxy Buds3 FE, ốp lưng Galaxy gập, Adapter sạc 45W.

Màn giao máy được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ phương tiện, trang phục đến cách thức xuất hiện, tạo nên khoảnh khắc nhận máy đáng nhớ dành cho khách hàng ngay trong ngày đầu tiên sở hữu sản phẩm.

Không dừng lại ở 8 khách hàng đầu tiên, trải nghiệm ngày mở bán tiếp tục hành trình đón Galaxy Z8 Series tiếp tục với “Tiệc tối siêu VIP” dành cho các khách hàng đã đặt trước. 100% khách tham dự còn nhận bộ quà tặng trị giá hơn 5 triệu đồng, gồm Galaxy Buds3 FE, ốp lưng Galaxy gập và Adapter sạc 45W; đồng thời có cơ hội sở hữu Galaxy Watch Ultra 2 trị giá lên đến 19 triệu đồng.

Song song với các hoạt động trong ngày mở bán, Thế Giới Di Động triển khai loạt ưu đãi dành cho khách hàng mua Galaxy Z8 series trong giai đoạn từ 8/8 đến 17/8. Theo đó, khách hàng có thể lựa chọn giảm trực tiếp 2 triệu đồng hoặc thu cũ trợ giá lên đến 5 triệu đồng, đồng thời được hỗ trợ trả chậm 0% lãi suất lên đến 18 tháng.

Bên cạnh đó, khách hàng còn nhận combo bảo vệ toàn diện 36 tháng và gói miễn phí thay màn hình 1 lần trong vòng 2 năm, góp phần mang đến sự an tâm trong quá trình sử dụng các mẫu smartphone màn hình gập cao cấp.

Trong khi đó, Viettel Store cũng giao hàng trên chuyến tàu Hà Nội 5 Cửa ô, hành trình Hà Nội- Bắc Ninh- Hà Nội, kết hợp khoảnh khắc nhận siêu phẩm công nghệ với một chuyến đi khám phá văn hóa và di sản.

Ngay trên hành trình, khách hàng có thể check-in tại toa tàu Galaxy, nhận Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 cùng những phần quà riêng cho khách hàng VIP.