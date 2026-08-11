Ngày mai, Thủ tướng sẽ làm việc với NHNN và các ngân hàng thương mại về lãi suất, tín dụng...

ANTD.VN - Dự kiến, ngày mai, 12/8, Thủ tướng Chính phủ sẽ có buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, tập trung vào vấn đề lãi suất, tín dụng, tỷ giá, an toàn hệ thống...

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản gửi Chủ tịch HĐQT, HĐTV các ngân hàng thương mại về việc chuẩn bị tham dự buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng.

Nội dung được yêu cầu tập trung vào một loạt vấn đề đang được thị trường quan tâm, gồm tình hình lãi suất, tín dụng, tỷ giá, an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng, cũng như công tác phòng, chống tội phạm và tội phạm mạng.

Để chuẩn bị cho buổi làm việc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu lãnh đạo các ngân hàng thương mại chuẩn bị các nội dung nêu trên, đồng thời nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, các nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Trên cơ sở đó, các ngân hàng cần đề xuất kiến nghị và giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của hệ thống tổ chức tín dụng, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Các ngân hàng đang gặp khó trong vấn đề giảm lãi suất

Hiện nay, lãi suất và tín dụng đang là các vấn đề nóng được thị trường rất quan tâm.

Trong Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tập trung triển khai các giải pháp ổn định lãi suất, bảo đảm thanh khoản, phấn đấu giảm lãi suất cho vay, giảm chi phí cho nền kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối; xử lý nghiêm hành vi cạnh tranh lãi suất không lành mạnh; điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và khả năng hấp thụ của nền kinh tế, tạo điều kiện cho các dự án trọng điểm quốc gia tiếp cận các nguồn vốn; kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; đẩy mạnh xử lý nợ xấu và tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng...

Các chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ được đưa ra trong bối cảnh làn sóng tăng lãi suất khá mạnh diễn ra từ đầu năm.

Trước đó, hồi tháng 4/2026, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn đã chủ trì cuộc họp với 46 ngân hàng thương mại bàn về việc giảm lãi suất. Các ngân hàng thương mại sau đó đã cam kết đồng thuận giảm mặt bằng lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất chỉ giảm nhẹ một thời gian ngắn và nhanh chóng “nóng” trở lại khi thanh khoản các ngân hàng gặp khó khăn, do tăng trưởng tín dụng cao hơn tăng trưởng huy động vốn, đặc biệt là chênh lệch cung - cầu vốn trung, dài hạn.

Trong động thái mới nhất, Ngân hàng Nhà nước cách đây ít ngày đã tiếp tục có văn bản yêu cầu các ngân hàng thương mại triển khai Chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng thương mại phát huy trách nhiệm xã hội, chủ động tiết giảm chi phí, cân đối, bố trí nguồn lực của mình để xây dựng và triển khai các chương trình, sản phẩm, gói tín dụng phù hợp trên tinh thần đồng hành, chia sẻ với người dân, doanh nghiệp. Trong đó, ưu tiên xây dựng và triển khai Chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các ngân hàng thương mại được yêu cầu xây dựng gói tín dụng với lãi suất cho vay ưu đãi bằng đồng Việt Nam thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn) của chính ngân hàng cho vay áp dụng trong từng thời kỳ; thực hiện miễn, giảm các loại phí dịch vụ (nếu có) đối với khách hàng, phù hợp với quy định pháp luật và quy mô hoạt động, năng lực của ngân hàng.