Thuý Diễm “bế bụng bầu” lên thảm đỏ chúc mừng Lương Thế Thành ra mắt phim mới

Được xem là một trong những dự án điện ảnh Việt Nam gây chú ý trong mùa hè năm nay, "Mesdames Thanh Sắc" đánh dấu sự kết hợp giữa nhà sản xuất Thanh Hằng, đạo diễn Thắng Vũ cùng dàn diễn viên nhiều thế hệ. Ngay từ khu vực thảm đỏ, nghệ sĩ lựa chọn những bộ trang phục lộng lẫy theo phong cách quý bà sang trọng, phù hợp với tinh thần mà bộ phim hướng đến.

Vợ chồng Thanh Hằng xuất hiện tình tứ trên thảm đỏ. Nhạc trưởng Trần Nhật Minh cũng là người đảm nhận phần âm nhạc cho bộ phim "Mesdames Thanh Sắc"

Xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ, Thanh Hằng nhanh chóng trở thành tâm điểm khi đảm nhận vai nữ chính Cầm Thanh – nhân vật được xem là có số phận nhiều biến động nhất trong phim. Sau suất chiếu đầu tiên, nữ diễn viên chia sẻ đây là vai diễn được cô dành trọn cảm xúc nhất sau 7 năm không đóng phim.

Buổi giao lưu ra mắt mang đến nhiều chia sẻ thú vị từ dàn diễn viên và ê-kíp sản xuất về quá trình thực hiện dự án tâm lý - tình cảm lấy bối cảnh Sài Gòn những năm 1960. Một trong những câu chuyện được quan tâm nhất tại sự kiện là vai diễn Bá Dũng của Lương Thế Thành. Nam diễn viên cho biết nhân vật lần này giúp anh thoát khỏi hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh nhỏ để hóa thân thành một người đàn ông nhiều tham vọng, đào hoa nhưng cũng hết mình vì tình yêu.

Diễn viên Thuý Diễm "bế bụng bầu" đến chúc mừng chồng - diễn viên Lương Thế Thành. Trong phim, Lương Thế Thành vào vai Bá Dũng - người có quan hệ tình cảm với cả vũ nữ Cầm Thanh (Thanh Hằng) và bà chủ Sắc (Hồng Ánh)

"Nghe mọi người nói tôi đã thoát được cái bóng của Hoàng Dũng và trở thành Bá Dũng của Mesdames Thanh Sắc là tôi rất vui", Lương Thế Thành chia sẻ. Nam diễn viên tiết lộ anh từng có nhiều năm làm việc cùng Hồng Ánh qua phim "Mùi ngò gai" và các vở diễn tại sân khấu IDECAF nên cả hai khá hiểu nhau trong cách diễn xuất. Tuy nhiên, việc lần đầu hợp tác với Thanh Hằng lại mang đến không ít áp lực.

"Tôi không biết Thanh Hằng sẽ cảm nhận nhân vật Bá Dũng như thế nào để cả hai có thể tạo được sự ăn ý tốt nhất. Vì vậy gần như tất cả thời gian rảnh trên phim trường, hai anh em đều ngồi nói chuyện để tạo sự gần gũi và xây dựng cảm xúc cho nhân vật", anh kể.

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Theo Lương Thế Thành, việc tạo nên mối quan hệ thuyết phục giữa Bá Dũng và Cầm Thanh là yếu tố rất quan trọng bởi đây là trung tâm của toàn bộ câu chuyện. Chính sự chủ động trao đổi và kết nối ngoài đời đã giúp hai diễn viên tạo nên những khoảnh khắc giàu cảm xúc trên màn ảnh.

Nếu Lương Thế Thành áp lực vì lần đầu hợp tác cùng Thanh Hằng thì bản thân nữ siêu mẫu cũng đối mặt với thử thách lớn khi thực hiện những cảnh quay tình cảm trong phim. Thanh Hằng cho biết đây là vai diễn có chiều sâu tâm lý phức tạp bậc nhất mà cô từng đảm nhận. Nhân vật Cầm Thanh trải qua hàng loạt cung bậc cảm xúc từ yêu thương, tổn thương, phản kháng cho đến tuyệt vọng, buộc nữ diễn viên phải liên tục điều chỉnh cảm xúc ở từng giai đoạn khác nhau.

Dàn diễn viên của "Mesdames Thanh Sắc" trong buổi công chiếu đầu tiên

"Tôi luôn cảm thấy áp lực vì thang cảm xúc của nhân vật quá lớn. Làm sao để mỗi giai đoạn đều có sắc thái riêng mà vẫn hợp lý là điều khiến tôi suy nghĩ rất nhiều", cô nói. Tuy nhiên, điều khiến Thanh Hằng lo lắng nhất lại không phải những cảnh nội tâm nặng nề mà chính là cảnh nóng với Lương Thế Thành.

Nữ diễn viên tiết lộ phân đoạn này chỉ có khoảng 45 phút để thực hiện vào cuối ngày quay. Cô đặc biệt lo lắng vì đây là cảnh quay nhạy cảm có sự tương tác trực tiếp với bạn diễn. "Tôi sợ nhất là làm cho bạn diễn cảm thấy tổn thương hoặc khó xử. Mình là phụ nữ nên càng nhạy cảm hơn với điều đó", Thanh Hằng kể.

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Trong khi đó, Lương Thế Thành cũng thừa nhận bản thân vô cùng hồi hộp. Dù từng thực hiện những cảnh tương tự trên phim truyền hình, đây là lần đầu tiên anh quay cảnh nóng trong một dự án điện ảnh. "Vào set quay chỉ có hai diễn viên và một máy quay. Không có quá nhiều người trong hiện trường nên áp lực tâm lý càng lớn hơn. Tôi không biết phải làm sao để hoàn thành cảnh quay tốt nhất", nam diễn viên chia sẻ.

Không khí tại họp báo trở nên sôi động khi Thanh Hằng tiết lộ cô liên tục "đeo bám" Lương Thế Thành trong suốt thời gian quay phim để xây dựng cảm xúc. "Ngày nào tôi cũng hỏi ông ấy một câu: 'Tôi chưa thấy ông thương tôi lắm'. Một ngày hỏi cả mấy chục lần. Cuối cùng sau khoảng một tuần thì ông ấy mới nói: 'Bà thấy tôi thương bà chưa?'", nữ diễn viên hài hước kể lại. Chính những cuộc trò chuyện đó đã giúp cả hai xây dựng được sự kết nối cần thiết để khán giả tin vào tình yêu giữa Bá Dũng và Cầm Thanh.

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Ngoài hoạt động giao lưu cùng truyền thông và khán giả, đêm công chiếu còn trở thành dịp để các thành viên ê-kíp nhìn lại hành trình nhiều tháng chuẩn bị và sản xuất. Không ít nghệ sĩ đã chia sẻ những câu chuyện hậu trường đáng nhớ, từ quá trình hóa thân nhân vật đến những thử thách trong quá trình ghi hình.

Khép lại đêm ra mắt, "Mesdames Thanh Sắc" nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách mời về phần hình ảnh, phục trang và bầu không khí Sài Gòn thập niên 1960 được tái hiện công phu. Không chỉ là câu chuyện về tình yêu, ghen tuông và khát vọng, bộ phim còn mở ra những góc nhìn về thân phận con người phía sau vẻ hào nhoáng của một thời kỳ nhiều biến động. Với sự đầu tư lớn về mỹ thuật và diễn xuất, tác phẩm được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn tại phòng vé khi chính thức ra mắt khán giả.

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Với sự đầu tư mạnh tay cho bối cảnh, kỹ xảo và diễn xuất, "Mesdames Thanh Sắc" đang trở thành một trong những dự án điện ảnh Việt nhận được nhiều sự chú ý trước khi chính thức ra mắt khán giả.

"Mesdames Thanh Sắc" có suất chiếu đặc biệt: 18/6/2026 và khởi chiếu toàn quốc từ ngày 19/6/2026.