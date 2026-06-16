Ca nương Kiều Anh “chơi tất tay” với sản phẩm trở lại: Thông điệp ca ngợi phụ nữ đầy ý nghĩa

ANTD.VN - Tối 15/6, sau buổi họp báo giới thiệu dự án diễn ra vào buổi chiều cùng ngày, MV “Lá ngọc cành vàng” của ca nương Kiều Anh chính thức lên sóng trên tất cả mọi nền tảng. Đây có thể xem là dự án tham vọng của nữ nghệ sĩ khi có sự đồng hành của nhạc sĩ Tuấn Cry và đặt dưới bàn tay nhào nặn bản phối của DuongK.

Kiều Anh “chơi tất tay” với sản phẩm trở lại

Lựa chọn World music làm ngôn ngữ âm nhạc chủ đạo và phát triển trên nền tảng Dân gian đương đại, “Lá ngọc cành vàng” quy tụ những cái tên ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lĩnh vực sáng tạo.

Ca nương Kiều Anh trở lại với MV "Lá ngọc cành vàng" được đầu tư lớn

Phần ca từ của “Lá ngọc cành vàng” đặt ra một diễn ngôn đáng chú ý về hình tượng người phụ nữ Á Đông trong thời hiện đại, nhấn mạnh tinh thần “tự do tự tại” của người phụ nữ dẫu trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Dưới ngòi bút của Tuấn Cry, nhân vật nữ được vào vị trí trung tâm - nơi cô tự định nghĩa giá trị của bản thân, tự lựa chọn cách sống và tự quyết định hạnh phúc của mình.

Ngay từ những câu hát mở đầu, nhân vật đã xuất hiện với một thái độ sống khác biệt: không xem danh vọng hay những chuẩn mực xã hội như thước đo tối hậu của thành công. Tinh thần “sống thong dong”, “vẹn tròn một đời xuân xanh”, hay khả năng nhìn thấy cuộc đời như một bức tranh ngay giữa những mong manh cho thấy tinh thần hướng đến sự vẹn tròn viên mãn về mặt nội tâm thay vì sự công nhận bên ngoài. Đây cũng là điểm thú vị khi ca khúc sử dụng nhiều hình ảnh mang màu sắc cổ điển nhưng lại truyền tải một tư tưởng rất đương đại - tự do tinh thần và quyền được sống theo lựa chọn của chính mình nơi người phụ nữ hiện đại.

Hàng loạt hình ảnh “trăng hoa”, “thêu thùa lời ca”, hay câu hỏi “ngồi chờ đâu tìm thấy bến bờ?” tạo nên sự đối lập giữa chờ đợi và hành động. Người phụ nữ trong “Lá ngọc cành vàng” không phủ nhận tình yêu, nhưng cũng không đặt cuộc đời mình vào trạng thái chờ được lựa chọn. Thay vào đó, cô tiếp tục sáng tạo, tiếp tục sống và để hành trình cá nhân tự dẫn mình đến những điều phù hợp. Để rồi người con gái “lá ngọc cành vàng” hiện lên như “nhành hoa trong trắng giữa đại ngàn” - không được nuôi dưỡng trong khuôn viên kín đáo hay sự bảo bọc tuyệt đối, mà trưởng thành giữa nắng mưa, giữa biến động và thử thách của đời sống.

Ở đoạn kết, khi phần điệp khúc được cất lên bởi nhiều thế hệ phụ nữ cùng lúc, bài hát cũng mở rộng ý nghĩa vượt khỏi câu chuyện của một cá nhân. Người phụ nữ trong “Lá ngọc cành vàng” không còn là một nhân vật cụ thể mà trở thành biểu tượng, là tiếng lòng của nhiều thế hệ phụ nữ Việt Nam.

MV quy tụ nhiều thế hệ ca nương thực thụ trên một tấm chiếu trước sân đình, người lớn tuổi nhất đã gần 90 tuổi trong khi nhỏ nhất cũng chỉ mới 12 tuổi

Chia sẻ sau khi xem tác phẩm, GS.TS Lê Hồng Lý - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nói: “MV ấn tượng với ý tưởng “lá ngọc cành vàng” ngày nay, không chỉ dừng lại ở truyền thống ngày xưa mà trên cơ sở truyền thống đó, người phụ nữ vươn lên hòa nhập với thời đại. MV lấy cảm hứng hình ảnh Mẫu Thượng Ngàn, điều đó làm bản thân tôi thấy thú vị”.

Tác phẩm tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể, vừa duy mỹ, vừa hiện đại

Nếu phần âm nhạc của “Lá ngọc cành vàng” được xây dựng như một cuộc đối thoại giữa truyền thống và hơi thở đương đại, thì phần hình ảnh cũng được phát triển như một “ma trận” biểu tượng văn hoá nhiều lớp, nơi mỗi khung hình không đơn thuần đóng vai trò minh hoạ mà trở thành một đơn vị kể chuyện độc lập, mang nhiều tầng ý nghĩa liên kết trực tiếp với văn hóa truyền thống Việt Nam.

NSND Thanh Hoài góp mặt trong MV

MV lựa chọn tiếp cận văn hoá Việt Nam thông qua hệ thống màu sắc, hình khối, chất liệu thủ công và các hình tượng dân gian - tín ngưỡng tuy quen thuộc, nhưng được tái diễn giải bằng ngôn ngữ tạo hình đương đại. Tất cả tạo nên cuộc gặp gỡ đầy thăng hoa của những giá trị cổ truyền gắn liền với dân tộc Việt Nam và một bên là những cảm quan mỹ thuật đương đại, đậm chất quốc tế.

Một trong những trục ý niệm xuyên suốt tác phẩm là tư duy Ngũ hành - hệ thống biểu tượng có ảnh hưởng sâu rộng trong văn hoá Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, nơi màu sắc, vật thể và không gian luôn mang những tầng nghĩa vượt ra ngoài chức năng thị giác. Tuy nhiên, thay vì tái hiện trực diện Kim - Thủy - Mộc - Hỏa - Thổ như các mô hình cổ điển, MV chuyển hoá những yếu tố ấy thành chuỗi không gian giàu tính liên tưởng, để mỗi set quay vừa tồn tại độc lập vừa trở thành một mảnh ghép trong hành trình khám phá bản sắc nữ tính Á Đông.

Ca nương Kiều Anh và ekip thực hiện MV "Lá ngọc cành vàng" trên sân khấu

Một trong những không gian giàu chất Việt nhất của MV là hình ảnh trang phục cảm hứng từ nghệ thuật gốm hoa lam Việt Nam. Dòng gốm phát triển mạnh từ thế kỷ XIV - XVI với đặc trưng men trắng và hoa văn lam cobalt từng là niềm tự hào của giao thương Đại Việt trên hành trình biển quốc tế. Hình ảnh “con thuyền” mang tên Kiều Anh đặt giữa bảng màu lam trắng không chỉ gợi nhắc lịch sử giao lưu văn hoá mà còn trở thành biểu tượng cho sự dịch chuyển - hành trình đưa những giá trị bản địa bước ra thế giới bằng một diện mạo mới.

MV cũng gây ấn tượng mạnh mẽ trước khung hình Kiều Anh mời hàng chục các ca nương thực thụ quy tụ trên một tấm chiếu trước sân đình, người lớn tuổi nhất đã gần 90 tuổi trong khi nhỏ nhất cũng chỉ mới 12 tuổi. MV trở về với cội nguồn nghệ thuật của chính Kiều Anh. Không gian này được xem như lời tri ân cao nhất dành cho các thế hệ nghệ nhân đã gìn giữ nghệ thuật Ca trù - loại hình nghệ thuật trình diễn cổ truyền từng xuất hiện trong không gian cung đình, đình quán và đời sống trí thức Việt Nam suốt nhiều thế kỷ. Hình tượng ca nương vì thế không chỉ đại diện cho nghề nghiệp hay xuất thân của nghệ sĩ, mà còn trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại.

Chồng và các con luôn đồng hành ủng hộ nữ nghệ sĩ

Đáng chú ý, không dừng ở “Lá ngọc cành vàng”, Kiều Anh cùng ekip dự kiến sẽ cho ra mắt album phòng thu vào dịp sắp tới. Thông tin này khiến người hâm mộ nói riêng và cộng đồng yêu âm nhạc - văn hóa nói chung không khỏi phấn khích và chờ đợi những sản phẩm âm nhạc ấn tượng tiếp theo mà Kiều Anh sẽ mang đến cho công chúng.

Những hình ảnh khác tại sự kiện:

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